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Стадион: Пяст
0:1
9' ГолРобак Марцин
1:1
29' ГолPatryk Dziczek
37' Желтая карточкаБуката Мартин
43' Желтая карточкаPatryk Dziczek
73' Желтая карточкаМак Михал
85' Желтая карточкаРобак Марцин
90' Желтая карточкаПавелец Мариуш
|
9'
0:1
29'
1:1
37'
43'
73'
85'
90'
Состав команд
91
Эберт
19
Мак
Матеуш
12
Живец
Саша
18
Лукаш
Мадей
14
Мак
Михал
Пяст 4-4-1-1
- Основной состав
- 31 Русов Добривой Вратарь
- 20 Martin Konczkowski Защитник
- 91 Эберт Защитник
- 25 Седлар Александр Защитник
- 5 Петровски Марцин Защитник
- 19 Мак Матеуш Полузащитник
- 16 Patryk Dziczek Полузащитник
- 82 Буката Мартин Полузащитник
- 12 Живец Саша Полузащитник
- 14 Васильев Константин Полузащитник
- 7 Янковски Мацей Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шматула Якуб Вратарь
- 15 Adam Mojta Защитник
- 3 Гойко Денис Полузащитник
- 88 Корун Урош Полузащитник
- 90 Баришич Йосип Нападающий
- 18 Lukasz Krakowczyk
- 11 Aleksander Jagiello
- Главный тренер: Dariusz Wdowczyk
Шлёнск 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Врабель Якуб Вратарь
- 17 Павелец Мариуш Защитник
- 3 Целебан Пётр Защитник
- 32 Тарасов Игорь Защитник
- 5 Аугусту Перейра Защитник
- 8 Срнич Драголюб Полузащитник
- 18 Лукаш Мадей Полузащитник
- 7 Косецки Якуб Полузащитник
- 6 Храпек Михал Полузащитник
- 14 Мак Михал Полузащитник
- 9 Робак Марцин Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Dominik Budzynski Вратарь
- 31 Палашевски Мацей Полузащитник
- 29 Пех Аркадиуш Нападающий
- 26 Daniel Luczak
- 28 Konrad Poprawa
- 25 Adrian Lyszczarz
- Главный тренер: Урбан Ян
Предыдущие игры
Пяст (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 22.07.2017 Пяст 1:2 Погонь Щецин Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 05.07.2017 Пяст 0:1 Фулхэм ТМК
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Пяст 4:0 Висла ЭГБ
- 20.05.2017 Пяст 2:1 Гурник Ленчна ЭГБ
- 16.05.2017 Рух Хожув 0:3 Пяст ЭГБ
- 12.05.2017 Заглембе Любин 3:1 Пяст ЭГБ
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 28.04.2017 Арка Гдыня 1:1 Пяст ЭГБ
- 22.04.2017 Пяст 0:1 Ягеллония Э
- 17.04.2017 Нецеча 1:0 Пяст Э
- 09.04.2017 Пяст 1:1 Лехия Гданьск Э
- 03.04.2017 Рух Хожув 0:0 Пяст Э
- 18.03.2017 Пяст 3:2 Арка Гдыня Э
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Э
- 04.03.2017 Пяст 1:2 Висла Краков Э
- 26.02.2017 Гурник Ленчна 1:0 Пяст Э
- 18.02.2017 Пяст 0:3 Лех Э
Шлёнск (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 28.07.2017 Шлёнск 3:2 Лехия Гданьск Э
- 24.07.2017 Заглембе Любин 1:0 Шлёнск Э
- 16.07.2017 Арка Гдыня 2:0 Шлёнск Э
- 02.06.2017 Висла 0:3 Шлёнск ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Шлёнск 4:1 Арка Гдыня ЭГБ
- 16.05.2017 Заглембе Любин 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 13.05.2017 Шлёнск 6:0 Рух Хожув ЭГБ
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск ЭГБ
- 29.04.2017 Шлёнск 0:2 Гурник Ленчна ЭГБ
- 22.04.2017 Заглембе Любин 1:1 Шлёнск Э
- 15.04.2017 Шлёнск 2:2 Гурник Ленчна Э
- 07.04.2017 Краковия 1:0 Шлёнск Э
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Э
- 17.03.2017 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Э
- 05.03.2017 Ягеллония 4:1 Шлёнск Э
- 27.02.2017 Рух Хожув 2:0 Шлёнск Э
- 18.02.2017 Шлёнск 1:0 Висла Краков Э
- 12.02.2017 Висла 1:1 Шлёнск Э
Последние игры между собой
Пяст: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 4
Шлёнск: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 10
- 06.05.2017 Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса. Группа Б
- 10.03.2017 Шлёнск 3:4 Пяст Экстракласса
- 26.09.2016 Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 08.03.2016 Пяст 1:0 Шлёнск Экстракласса
- 25.09.2015 Шлёнск 1:2 Пяст Экстракласса
- 11.04.2015 Пяст 2:0 Шлёнск Экстракласса
- 18.10.2014 Шлёнск 3:0 Пяст Экстракласса
- 03.05.2014 Пяст 0:0 Шлёнск Экстракласса
- 14.12.2013 Шлёнск 0:0 Пяст Экстракласса
- 01.09.2013 Пяст 1:1 Шлёнск Экстракласса
- 12.05.2013 Пяст 3:2 Шлёнск Экстракласса
- 10.11.2012 Шлёнск 1:3 Пяст Экстракласса
- 08.05.2010 Пяст 2:2 Шлёнск Экстракласса
- 07.11.2009 Шлёнск 2:1 Пяст Экстракласса
- 17.05.2009 Пяст 0:1 Шлёнск Экстракласса
- 26.11.2008 Шлёнск 1:2 Пяст Кубок лиги
- 08.11.2008 Шлёнск 0:1 Пяст Orange Ekstraklasa
- 07.10.2008 Пяст 3:1 Шлёнск Кубок лиги
- 26.04.2008 Шлёнск 1:0 Пяст Второй дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Ягеллония
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|2.
|Заглембе Любин
|3
|2
|1
|0
|3 - 1
|7
|3.
|Висла Краков
|0:0
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|4.
|Гурник Забже
|3
|2
|0
|1
|7 - 5
|6
|5.
|Арка Гдыня
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Висла
|0:0
|4
|1
|2
|1
|2 - 3
|5
|7.
|Лех
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Легия
|3
|1
|1
|1
|4 - 4
|4
|10.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Лехия Гданьск
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|13.
|Погонь Щецин
|3
|1
|0
|2
|3 - 4
|3
|14.
|Сандецья
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|15.
|Пяст
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
|16.
|Нецеча
|3
|0
|1
|2
|1 - 3
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Павелец Мариуш получает желтую карточку.
87'
Шлёнск производит замену. Храпек Михал уходит, и Adrian Lyszczarz заменяет его
85'
Робак Марцин получает желтую карточку.
80'
Пяст производит замену. Буката Мартин уходит, и Lukasz Krakowczyk заменяет его
73'
Мак Михал получает желтую карточку.
70'
Пяст производит замену. Янковски Мацей уходит, и Баришич Йосип заменяет его
67'
Пяст производит замену. Мак Матеуш уходит, и Гойко Денис заменяет его
61'
Шлёнск производит замену. Лукаш Мадей уходит, и Пех Аркадиуш заменяет его
46'
Шлёнск производит замену. Косецки Якуб уходит, и Daniel Luczak заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
43'
Patryk Dziczek получает желтую карточку.
37'
Буката Мартин получает желтую карточку.
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Patryk Dziczek.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робак Марцин.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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