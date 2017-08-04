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Стадион:
Пяст
1:1
Конец матча
Шлёнск
0'
0:1
9' Гол
Робак Марцин
1:1
29' Гол
Patryk Dziczek
37' Желтая карточка
Буката Мартин
43' Желтая карточка
Patryk Dziczek
73' Желтая карточка
Мак Михал
85' Желтая карточка
Робак Марцин
90' Желтая карточка
Павелец Мариуш
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Павелец Мариуш получает желтую карточку.
87'
Шлёнск производит замену. Храпек Михал уходит, и Adrian Lyszczarz заменяет его
Желтая карточка
85'
Робак Марцин получает желтую карточку.
80'
Пяст производит замену. Буката Мартин уходит, и Lukasz Krakowczyk заменяет его
Желтая карточка
73'
Мак Михал получает желтую карточку.

70'
Пяст производит замену. Янковски Мацей уходит, и Баришич Йосип заменяет его
67'
Пяст производит замену. Мак Матеуш уходит, и Гойко Денис заменяет его
61'
Шлёнск производит замену. Лукаш Мадей уходит, и Пех Аркадиуш заменяет его
46'
Шлёнск производит замену. Косецки Якуб уходит, и Daniel Luczak заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
43'
Patryk Dziczek получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Буката Мартин получает желтую карточку.
Описание гола
29'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Patryk Dziczek.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Робак Марцин.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Piast. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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