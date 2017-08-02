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Крылья Советов (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 30.07.2017 ФК Химки 0:2 Крылья Советов ФПД
- 26.07.2017 Крылья Советов 0:1 Томь ФПД
- 22.07.2017 Крылья Советов 1:0 Авангард Курск ФПД
- 15.07.2017 Олимпиец 0:0 Крылья Советов ФПД
- 08.07.2017 Крылья Советов 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 21.05.2017 Крылья Советов 1:3 Ахмат ПЛ
- 17.05.2017 Томь 0:2 Крылья Советов ПЛ
- 13.05.2017 Крылья Советов 1:3 Зенит ПЛ
- 08.05.2017 Урал 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 01.05.2017 Крылья Советов 1:1 Оренбург ПЛ
- 26.04.2017 Арсенал Тула 2:0 Крылья Советов ПЛ
- 23.04.2017 Крылья Советов 0:0 Рубин ПЛ
- 15.04.2017 Анжи 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 08.04.2017 Крылья Советов 2:2 Амкар ПЛ
- 02.04.2017 ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов ПЛ
- 19.03.2017 Крылья Советов 0:0 Ростов ПЛ
- 11.03.2017 Уфа 1:0 Крылья Советов ПЛ
- 05.03.2017 Крылья Советов 0:3 Локомотив Москва ПЛ
- 23.02.2017 Крылья Советов 0:1 Кайрат ТМК
- 20.02.2017 Крылья Советов 4:2 Тосно ТМК
Волгарь (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 30.07.2017 Волгарь 2:1 Олимпиец ФПД
- 26.07.2017 Волгарь 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 22.07.2017 Волгарь 3:0 Кубань ФПД
- 15.07.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Волгарь ФПД
- 08.07.2017 Волгарь 0:0 Факел ФПД
- 20.05.2017 Факел 0:1 Волгарь ФПД
- 14.05.2017 Волгарь 2:1 Кубань ФПД
- 10.05.2017 Мордовия 3:0 Волгарь ФПД
- 06.05.2017 Волгарь 4:0 Сибирь ФПД
- 29.04.2017 ФК Химки 1:1 Волгарь ФПД
- 23.04.2017 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.04.2017 Тамбов 3:0 Волгарь ФПД
- 12.04.2017 Волгарь 0:1 Тосно ФПД
- 08.04.2017 Спартак-2 0:0 Волгарь ФПД
- 01.04.2017 Луч-Энергия 2:2 Волгарь ФПД
- 26.03.2017 Спартак-Нальчик 1:2 Волгарь ФПД
- 19.03.2017 Нефтехимик 2:0 Волгарь ФПД
- 12.03.2017 Волгарь 4:3 Зенит-2 ФПД
- 08.03.2017 Балтика 1:0 Волгарь ФПД
- 21.02.2017 Тюмень 2:1 Волгарь КФ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Волгарь
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|9 - 2
|13
|2.
|Балтика
|Заявка
|5
|4
|1
|0
|8 - 1
|13
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|5 - 1
|10
|4.
|Динамо СПб
|Заявка
|5
|3
|1
|1
|7 - 6
|10
|5.
|ФК Химки
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|6 - 3
|9
|6.
|Енисей
|Заявка
|5
|3
|0
|2
|7 - 8
|9
|7.
|Шинник
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|8 - 6
|8
|8.
|Олимпиец
|Заявка
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|9.
|Кубань
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Спартак-2
|Заявка
|5
|2
|1
|2
|4 - 7
|7
|11.
|Тамбов
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|10 - 7
|6
|12.
|Оренбург
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|3 - 5
|6
|13.
|Томь
|Заявка
|5
|2
|0
|3
|5 - 10
|6
|14.
|Авангард Курск
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|6 - 7
|5
|15.
|Факел
|Заявка
|5
|1
|2
|2
|3 - 8
|5
|16.
|Сибирь
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 5
|4
|17.
|Зенит-2
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|5 - 7
|4
|18.
|Луч-Энергия
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|4 - 7
|4
|19.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|5
|1
|1
|3
|6 - 9
|4
|20.
|Тюмень
|Заявка
|5
|0
|2
|3
|5 - 9
|2
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Волгарь, который состоится 05.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Волгарь, который состоится 05.08.2017.
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Прогнозы на матч Крылья Советов - Волгарь
Крылья Советов
80.3% (61)
Ничья:
14.5% (11)
Волгарь
5.3% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
2:1 Крылья Советов:
36.8% (28)
1:0 Крылья Советов:
27.6% (21)
1:1 Ничья:
11.8% (9)
2:0 Крылья Советов:
9.2% (7)
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