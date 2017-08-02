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Крылья Советов
 
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Волгарь
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Крылья Советов - Волгарь, который состоится 05.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Крылья Советов - Волгарь
Крылья Советов
80.3% (61)
Ничья:
14.5% (11)
Волгарь
5.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Крылья Советов:
36.8% (28)
Крылья Советов:
27.6% (21)
Ничья:
11.8% (9)
Крылья Советов:
9.2% (7)
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