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Енисей
 
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Спартак-2
announcement
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До начала матча осталось 17 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Енисей - Спартак-2, который состоится 18.11.2017.
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:
Прогнозы на матч Енисей - Спартак-2
Енисей
91.2% (114)
Ничья:
6.4% (8)
Спартак-2
2.4% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Енисей:
31.2% (39)
Енисей:
28% (35)
Енисей:
16.8% (21)
Енисей:
10.4% (13)
Ничья:
4.8% (6)
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