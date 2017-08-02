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Томь
 
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ФК Химки
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 53 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - ФК Химки, который состоится 05.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Томь - ФК Химки
Томь
57.5% (50)
Ничья:
32.2% (28)
ФК Химки
10.3% (9)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
31% (27)
Томь:
27.6% (24)
Томь:
21.8% (19)
ФК Химки:
4.6% (4)
ФК Химки:
3.4% (3)
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