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Стадион:
Карпаты
3:1
Конец матча
Сталь Каменское
0'
7' Желтая карточка
Пидкивка Роман
0:1
8' Пенальти
Малакян Эдгар
21' Желтая карточка
Мирошниченко Денис
25' Желтая карточка
Худобяк Игорь Ярославович
1:1
30' Гол
Худобяк Игорь Ярославович
45' Желтая карточка
Федецкий Артём
58' Желтая карточка
Голодюк Олег
62' Желтая карточка
Чачуа Амбросий
63' Желтая карточка
Малакян Гор
2:1
64' Гол
Голодюк Олег
69' Желтая карточка
Якимив Андрей
73' Красная карточка
Голодюк Олег
3:1
81' Пенальти
Дебелко Роман
86' Желтая карточка
Михайличенко Богдан
87' Желтая карточка
Хоцяновский Артём
90'+5
Новости после матча

Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
87'
Artem Khotsyanovsky получает желтую карточку.
Желтая карточка
86'
Михайличенко Богдан получает желтую карточку.
Описание гола
81'
Г О О О О О Л - Дебелко Роман из команды Карпаты забивает пенальти
77'
Сталь Алчевск производит замену. Bogdan Mytsyk уходит, и Oleksiy Shchebetun заменяет его
73'
УДАЛЕНИЕ! Голодюк Олег получил жёлтую карточку и покинул поле.

Желтая карточка
69'
Andriy Yakymiv получает желтую карточку.
67'
Сталь Алчевск производит замену. Мысык Марьян уходит, и Artem Khotsyanovsky заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Голодюк Олег.
Желтая карточка
63'
Малакян Гор получает желтую карточку.
Желтая карточка
62'
Чачуа Амбросий получает желтую карточку.
59'
Карпаты производит замену. Федецкий Артём уходит, и Guido Corteggiano заменяет его
Желтая карточка
58'
Голодюк Олег получает желтую карточку.
53'
Сталь Алчевск производит замену. Yuri Klymchuk уходит, и Vladyslav Vakula заменяет его
46'
Карпаты производит замену. Мирошниченко Денис уходит, и Ди Франко Франсиско заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
45'
Федецкий Артём получает желтую карточку.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Худобяк Игорь Ярославович.
26'
Карпаты производит замену. Ткачук Юрий уходит, и Голодюк Олег заменяет его
Желтая карточка
25'
Худобяк Игорь Ярославович получает желтую карточку.
Желтая карточка
21'
Мирошниченко Денис получает желтую карточку.
Описание гола
8'
Г О О О О О Л - Малакян Эдгар из команды Сталь Алчевск забивает пенальти
Желтая карточка
7'
Пидкивка Роман получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 3:1 Сталь Каменское
Карпаты
58.9% (113)
Ничья:
21.9% (42)
Сталь Каменское
19.3% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Карпаты:
31.3% (60)
Карпаты:
19.3% (37)
Ничья:
17.7% (34)
Сталь Каменское:
8.9% (17)
Сталь Каменское:
8.9% (17)
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