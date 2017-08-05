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Стадион: Арена Львов
3:1
Конец матча
7' Желтая карточкаПидкивка Роман
0:1
8' ПенальтиМалакян Эдгар
21' Желтая карточкаМирошниченко Денис
25' Желтая карточкаХудобяк Игорь Ярославович
1:1
30' ГолХудобяк Игорь Ярославович
45' Желтая карточкаФедецкий Артём
58' Желтая карточкаГолодюк Олег
62' Желтая карточкаЧачуа Амбросий
63' Желтая карточкаМалакян Гор
2:1
64' ГолГолодюк Олег
69' Желтая карточкаЯкимив Андрей
73' Красная карточкаГолодюк Олег
3:1
81' ПенальтиДебелко Роман
86' Желтая карточкаМихайличенко Богдан
87' Желтая карточкаХоцяновский Артём
|
8'
0:1
30'
1:1
45'
58'
62'
63'
64'
2:1
69'
73'
81'
3:1
Состав команд
Карпаты
- Основной состав
- 1 Пидкивка Роман Вратарь
- 95 Ткачук Юрий Защитник
- 54 Лебеденко Орест Защитник
- 44 Федецкий Артём Защитник
- 11 Чачуа Амбросий Защитник
- 94 Мирошниченко Денис Защитник
- 70 Лобай Иван Защитник
- 5 Нестеров Андрей Защитник
- 48 Клёц Дмитрий Полузащитник
- 16 Худобяк Игорь Ярославович Полузащитник
- 93 Дебелко Роман Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Мисак Роман Вратарь
- 74 Виздрик Назар Защитник
- 14 Бласко Марио Полузащитник
- 17 Голодюк Олег Полузащитник
- 87 Кортеджано Гуидо Полузащитник
- 21 Ди Франко Франсиско Нападающий
- 45 Рибас Себастьян Нападающий
- Главный тренер: Наварро Серхио
Сталь Каменское
- Основной состав
- 71 Пеньков Герман Вратарь
- 15 Грачёв Глеб Защитник
- 40 Тымчик Александр Защитник
- 4 Мыцик Богдан Защитник
- 8 Мысык Марьян Полузащитник
- 17 Кузык Орест Полузащитник
- 44 Михайличенко Богдан Полузащитник
- 9 Малакян Эдгар Полузащитник
- 97 Якимив Андрей Полузащитник
- 3 Малакян Гор Полузащитник
- 11 Yuri Klymchuk
- Запасные игроки
- 1 Рябенко Даниил Вратарь
- 23 Месхи Михаил Полузащитник
- 10 Костенко Кирилл Полузащитник
- 95 Павлюк Николай Полузащитник
- 42 Хоцяновский Артём Нападающий
- 27 Щебетун Алексей Нападающий
- 99 Vladyslav Vakula
- Главный тренер: Меликян Егише
Предыдущие игры
Карпаты (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 29.07.2017 Динамо Киев 5:0 Карпаты ПЛ
- 23.07.2017 Карпаты 1:3 Ворскла ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Волынь 0:1 Карпаты ПЛ
- 21.05.2017 Карпаты 0:1 Ворскла ПЛ
- 14.05.2017 ФК Днепр 2:3 Карпаты ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
- 23.04.2017 Карпаты 1:0 Волынь ПЛ
- 15.04.2017 Ворскла 0:0 Карпаты ПЛ
- 09.04.2017 Карпаты 2:2 ФК Днепр ПЛ
- 02.04.2017 Карпаты 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 26.03.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 17.03.2017 ФК Днепр 0:0 Карпаты ПЛ
- 11.03.2017 Карпаты 2:1 Волынь ПЛ
- 05.03.2017 Карпаты 1:0 Александрия ПЛ
- 26.02.2017 Черноморец Од 1:0 Карпаты ПЛ
- 11.12.2016 Карпаты 2:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.11.2016 Карпаты 2:2 Заря ПЛ
Сталь Каменское (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.07.2017 Сталь Каменское 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 31.05.2017 Сталь Каменское 0:0 Ворскла ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Сталь Каменское 0:1 ФК Днепр ПЛ
- 12.05.2017 Волынь 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты ПЛ
- 29.04.2017 Ворскла 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 23.04.2017 Сталь Каменское 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 15.04.2017 ФК Днепр 0:0 Сталь Каменское ПЛ
- 08.04.2017 Сталь Каменское 2:0 Волынь ПЛ
- 02.04.2017 Карпаты 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 18.03.2017 Сталь Каменское 4:1 Александрия ПЛ
- 11.03.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 05.03.2017 Сталь Каменское 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 25.02.2017 Олимпик Дн 0:0 Сталь Каменское ПЛ
- 11.12.2016 Сталь Каменское 0:2 Заря ПЛ
- 04.12.2016 Шахтёр Дн 2:0 Сталь Каменское ПЛ
- 26.11.2016 Сталь Каменское 0:1 Ворскла ПЛ
Последние игры между собой
Карпаты: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Сталь Каменское: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
- 07.05.2017 Сталь Каменское 2:1 Карпаты Премьер-лига
- 02.04.2017 Карпаты 2:0 Сталь Каменское Премьер-лига
- 22.10.2016 Карпаты 0:1 Сталь Каменское Премьер-лига
- 23.07.2016 Сталь Каменское 0:3 Карпаты Премьер-лига
- 22.11.2015 Сталь Каменское 1:1 Карпаты Премьер-лига
- 25.07.2015 Карпаты 1:0 Сталь Каменское Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Сталь Каменское
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|Олимпик Дн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Карпаты
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|8.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|9.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|11.
|Александрия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
Новости после матча
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Artem Khotsyanovsky получает желтую карточку.
86'
Михайличенко Богдан получает желтую карточку.
81'
Г О О О О О Л - Дебелко Роман из команды Карпаты забивает пенальти
77'
Сталь Алчевск производит замену. Bogdan Mytsyk уходит, и Oleksiy Shchebetun заменяет его
73'
УДАЛЕНИЕ! Голодюк Олег получил жёлтую карточку и покинул поле.
69'
Andriy Yakymiv получает желтую карточку.
67'
Сталь Алчевск производит замену. Мысык Марьян уходит, и Artem Khotsyanovsky заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Голодюк Олег.
63'
Малакян Гор получает желтую карточку.
62'
Чачуа Амбросий получает желтую карточку.
59'
Карпаты производит замену. Федецкий Артём уходит, и Guido Corteggiano заменяет его
58'
Голодюк Олег получает желтую карточку.
53'
Сталь Алчевск производит замену. Yuri Klymchuk уходит, и Vladyslav Vakula заменяет его
46'
Карпаты производит замену. Мирошниченко Денис уходит, и Ди Франко Франсиско заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Федецкий Артём получает желтую карточку.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Худобяк Игорь Ярославович.
26'
Карпаты производит замену. Ткачук Юрий уходит, и Голодюк Олег заменяет его
25'
Худобяк Игорь Ярославович получает желтую карточку.
21'
Мирошниченко Денис получает желтую карточку.
8'
Г О О О О О Л - Малакян Эдгар из команды Сталь Алчевск забивает пенальти
7'
Пидкивка Роман получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Arena Lviv. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Карпаты 3:1 Сталь Каменское
Карпаты
58.9% (113)
Ничья:
21.9% (42)
Сталь Каменское
19.3% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Карпаты:
31.3% (60)
2:1 Карпаты:
19.3% (37)
1:1 Ничья:
17.7% (34)
0:1 Сталь Каменское:
8.9% (17)
1:2 Сталь Каменское:
8.9% (17)
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