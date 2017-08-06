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Стадион: Черноморец
1:0
Первый тайм: 43'
19' Желтая карточкаКозак Михаил
25' Желтая карточкаПашаев Павел
1:0
26' ГолТретьяков Максим
30' Желтая карточкаБасов Сергей
33' Желтая карточкаЧорний Артём
|
19'
25'
26'
1:0
30'
33'
Состав команд
Черноморец Од
- Основной состав
- 71 Безрук Дмитрий Вратарь
- 90 Рахманов Артём Защитник
- 42 Зубейко Евгений Защитник
- 16 Новотрясов Артур Защитник
- 39 Балан Денис Защитник
- 89 Политыло Сергей Полузащитник
- 75 Третьяков Максим Полузащитник
- 6 Ковалец Кирилл Полузащитник
- 20 Машнин Александр Полузащитник
- 7 Мусолитин Николай Нападающий
- 69 Антонов Алексей Геннадьевич Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Смородин Сергей Вратарь
- 96 Каплиенко Александр Защитник
- 23 Норенков Денис Полузащитник
- 10 Каверин Виталий Полузащитник
- 8 Бобко Иван Полузащитник
- 18 Сильвио Жуниор Нападающий
- 9 Хобленко Алексей Нападающий
- Главный тренер: Бабич Александр
Александрия
- Основной состав
- 24 Леванидов Владислав Вратарь
- 29 Бацула Андрей Защитник
- 87 Басов Сергей Защитник
- 5 Бондаренко Валерий Защитник
- 20 Пашаев Павел Защитник
- 72 Козак Михаил Полузащитник
- 44 Банада Евгений Полузащитник
- 13 Чорний Артём Полузащитник
- 6 Каленчук Максим Полузащитник
- 9 Пономарь Виталий Нападающий
- 7 Кулиш Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 79 Панькив Юрий Вратарь
- 17 Гитченко Андрей Защитник
- 2 Чеботаев Сергей Защитник
- 15 Запорожан Андрей Полузащитник
- 22 Грицук Василий Полузащитник
- 11 Цуриков Андрей Нападающий
- 18 Ситало Артём Нападающий
- Главный тренер: Шаран Владимир
Предыдущие игры
Черноморец Од (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 22.07.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 18.07.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 31.05.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Черноморец Од 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 16.04.2017 Черноморец Од 1:0 Александрия ПЛ
- 09.04.2017 Шахтёр Дн 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 17.03.2017 Динамо Киев 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 11.03.2017 Черноморец Од 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 04.03.2017 ФК Днепр 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 26.02.2017 Черноморец Од 1:0 Карпаты ПЛ
- 11.12.2016 Александрия 2:1 Черноморец Од ПЛ
- 03.12.2016 Черноморец Од 0:0 Волынь ПЛ
- 26.11.2016 Черноморец Од 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
Александрия (последние 20 матчей: +3 =8 -9)
- 03.08.2017 Александрия 1:0 Астра ЛЕ
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 27.07.2017 Астра 0:0 Александрия ЛЕ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 06.07.2017 Александрия 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
- 01.07.2017 Витесс 0:2 Александрия ТМК
- 31.05.2017 Александрия 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од ПЛ
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия ПЛ
- 07.05.2017 Динамо Киев 6:0 Александрия ПЛ
- 30.04.2017 Шахтёр Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 22.04.2017 Александрия 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.04.2017 Черноморец Од 1:0 Александрия ПЛ
- 09.04.2017 Александрия 0:0 Заря ПЛ
- 02.04.2017 Александрия 1:4 Динамо Киев ПЛ
- 18.03.2017 Сталь Каменское 4:1 Александрия ПЛ
- 11.03.2017 Александрия 0:0 ФК Днепр ПЛ
Последние игры между собой
Черноморец Од: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 2
Александрия: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 4
- 21.05.2017 Александрия 1:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 16.04.2017 Черноморец Од 1:0 Александрия Премьер-лига
- 11.12.2016 Александрия 2:1 Черноморец Од Премьер-лига
- 11.09.2016 Черноморец Од 1:0 Александрия Премьер-лига
- 19.03.2016 Черноморец Од 1:2 Александрия Премьер-лига
- 30.08.2015 Александрия 0:0 Черноморец Од Премьер-лига
- 02.05.2012 Александрия 1:3 Черноморец Од Премьер-лига
- 21.10.2011 Черноморец Од 2:1 Александрия Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Сталь Каменское
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|Олимпик Дн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Звезда Кропивницкий
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Карпаты
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|Черноморец Од
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|10.
|Верес
|0:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|11.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Александрия
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Первый тайм
33'
Чорний Артём получает желтую карточку.
30'
Басов Сергей получает желтую карточку.
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Третьяков Максим.
25'
Пашаев Павел получает желтую карточку.
19'
Козак Михаил получает желтую карточку.
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 1:0 Александрия
Черноморец Од
44.6% (87)
Ничья:
36.4% (71)
Александрия
19% (37)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
29.7% (58)
1:0 Черноморец Од:
25.6% (50)
2:1 Черноморец Од:
13.3% (26)
0:1 Александрия:
10.8% (21)
1:2 Александрия:
6.7% (13)
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