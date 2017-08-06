  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Украина
  5. Премьер-лига
Стадион:
Черноморец Од
1:0
Первый тайм: 43'
Александрия
0'
19' Желтая карточка
Козак Михаил
25' Желтая карточка
Пашаев Павел
1:0
26' Гол
Третьяков Максим
30' Желтая карточка
Басов Сергей
33' Желтая карточка
Чорний Артём
43'
Первый тайм
Желтая карточка
33'
Чорний Артём получает желтую карточку.
Желтая карточка
30'
Басов Сергей получает желтую карточку.
Описание гола
26'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Третьяков Максим.
Желтая карточка
25'
Пашаев Павел получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Козак Михаил получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chornomorets Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Черноморец Од 1:0 Александрия
Черноморец Од
44.6% (87)
Ничья:
36.4% (71)
Александрия
19% (37)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29.7% (58)
Черноморец Од:
25.6% (50)
Черноморец Од:
13.3% (26)
Александрия:
10.8% (21)
Александрия:
6.7% (13)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация