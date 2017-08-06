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Стадион:
Заря
0:2
Конец матча
Олимпик Дн
0'
23' Желтая карточка
Иллой-Айет Владис-Эммерсон
25' Желтая карточка
Гречишкин Дмитрий
40' Желтая карточка
Кравченко Антон
42' Желтая карточка
Гути Тенорио
0:1
69' Гол
Беленький Станислав
0:2
86' Гол
Моха Хадфи
90' Желтая карточка
Лухтанов Вячеслав
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Лухтанов Вячеслав получает желтую карточку.
Описание гола
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моха Хадфи.
83'
Олимпик Дн производит замену. Stanislav Bilenkyy уходит, и Михалёв Илья заменяет его
81'
Заря производит замену. Паулиньо Виктор уходит, и Бабенко Руслан заменяет его
74'
Олимпик Дн производит замену. Лукьянчук Павел уходит, и Лухтанов Вячеслав заменяет его

Описание гола
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stanislav Bilenkyy.
59'
Олимпик Дн производит замену. Guttiner Tenorio уходит, и Мигунов Александр заменяет его
58'
Заря производит замену. Харатин Игорь уходит, и Кочергин Владислав заменяет его
57'
Заря производит замену. Любенович Желько уходит, и Кабаев Владислав заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
42'
Guttiner Tenorio получает желтую карточку.
Желтая карточка
40'
Кравченко Антон получает желтую карточку.
Желтая карточка
25'
Гречишкин Дмитрий получает желтую карточку.
Желтая карточка
23'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:2 Олимпик Дн
Заря
75% (150)
Ничья:
19% (38)
Олимпик Дн
6% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Заря:
37% (74)
Заря:
21.5% (43)
Ничья:
16% (32)
Заря:
14% (28)
Олимпик Дн:
4% (8)
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