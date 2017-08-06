- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Славутич-Арена
0:2
Конец матча
23' Желтая карточкаИллой-Айет Владис-Эммерсон
25' Желтая карточкаГречишкин Дмитрий
40' Желтая карточкаКравченко Антон
42' Желтая карточкаГути Тенорио
0:1
69' ГолБеленький Станислав
0:2
86' ГолМоха Хадфи
90' Желтая карточкаЛухтанов Вячеслав
|
40'
42'
69'
0:1
86'
0:2
Состав команд
Заря
- Основной состав
- 16 Лунин Андрей Вратарь
- 39 Опанасенко Евгений Защитник
- 5 Гордиенко Артём Защитник
- 3 Сваток Александр Защитник
- 21 Харатин Игорь Полузащитник
- 24 Гречишкин Дмитрий Полузащитник
- 9 Калитвинцев Владислав Полузащитник
- 22 Любенович Желько Полузащитник
- 4 Прийма Василий Полузащитник
- 11 Паулиньо Виктор Нападающий
- 95 Иури Фрейтас Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Шевченко Алексей Вратарь
- 44 Чечер Вячеслав Защитник
- 7 Кочергин Владислав Полузащитник
- 36 Бабенко Руслан Полузащитник
- 6 Каменюка Никита Полузащитник
- 20 Силас Полузащитник
- 27 Кабаев Владислав Нападающий
- Главный тренер: Вернидуб Юрий
Олимпик Дн
- Основной состав
- 13 Кичак Артём Вратарь
- 7 Сондей Иван Защитник
- 32 Иллой-Айет Владис-Эммерсон Защитник
- 15 Шабанов Артём Защитник
- 2 Лукьянчук Павел Защитник
- 4 Кравченко Антон Защитник
- 30 Гути Тенорио Полузащитник
- 17 Шестаков Сергей Полузащитник
- 44 Цымбалюк Евгений Полузащитник
- 11 Моха Хадфи Полузащитник
- 22 Беленький Станислав Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Махарадзе Заури Вратарь
- 3 Лухтанов Вячеслав Защитник
- 90 Богданов Андрей Полузащитник
- 45 Хомутов Владислав Полузащитник
- 94 Мигунов Александр Полузащитник
- 12 Михалёв Илья Нападающий
- Главный тренер: Санжар Роман
Предыдущие игры
Заря (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.07.2017 Александрия 1:1 Заря ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Заря 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Черноморец Од 0:1 Заря ПЛ
- 21.05.2017 Динамо Киев 1:2 Заря ПЛ
- 13.05.2017 Заря 1:0 Александрия ПЛ
- 06.05.2017 Шахтёр Дн 3:2 Заря ПЛ
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря ПЛ
- 23.04.2017 Заря 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 14.04.2017 Заря 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 09.04.2017 Александрия 0:0 Заря ПЛ
- 02.04.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 19.03.2017 Волынь 0:1 Заря ПЛ
- 12.03.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 05.03.2017 Ворскла 1:2 Заря ПЛ
- 25.02.2017 Заря 1:2 Динамо Киев ПЛ
- 11.12.2016 Сталь Каменское 0:2 Заря ПЛ
- 08.12.2016 Заря 0:2 Манчестер Юнайтед ЛЕ
Олимпик Дн (последние 20 матчей: +4 =10 -6)
- 03.08.2017 ПАОК 2:0 Олимпик Дн ЛЕ
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 27.07.2017 Олимпик Дн 1:1 ПАОК ЛЕ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Александрия 0:2 Олимпик Дн ПЛ
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.05.2017 Олимпик Дн 0:0 Александрия ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 13.05.2017 Олимпик Дн 2:1 Динамо Киев ПЛ
- 06.05.2017 Олимпик Дн 1:0 Черноморец Од ПЛ
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря ПЛ
- 22.04.2017 Александрия 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 15.04.2017 Олимпик Дн 0:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 09.04.2017 Динамо Киев 4:0 Олимпик Дн ПЛ
- 01.04.2017 Черноморец Од 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 26.03.2017 Олимпик Дн 0:0 Карпаты ПЛ
- 17.03.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 11.03.2017 Олимпик Дн 3:2 Ворскла ПЛ
- 04.03.2017 Динамо Киев 1:0 Олимпик Дн ПЛ
- 25.02.2017 Олимпик Дн 0:0 Сталь Каменское ПЛ
Последние игры между собой
Заря: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 1
Олимпик Дн: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 5
- 31.05.2017 Заря 2:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 30.04.2017 Олимпик Дн 1:1 Заря Премьер-лига
- 23.10.2016 Олимпик Дн 0:2 Заря Премьер-лига
- 24.07.2016 Заря 3:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 06.03.2016 Олимпик Дн 1:1 Заря Премьер-лига
- 09.08.2015 Заря 4:0 Олимпик Дн Премьер-лига
- 28.02.2015 Заря 5:1 Олимпик Дн Премьер-лига
- 03.08.2014 Олимпик Дн 1:0 Заря Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|4
|3
|1
|0
|8 - 1
|10
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Олимпик Дн
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|4 - 0
|8
|4.
|Ворскла
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 5
|7
|5.
|Сталь Каменское
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|6.
|Верес
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Карпаты
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|Александрия
|Заявка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Заря
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|2 - 5
|2
|11.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|4
|0
|2
|2
|3 - 6
|2
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|4
|0
|1
|3
|3 - 8
|1
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Лухтанов Вячеслав получает желтую карточку.
86'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Моха Хадфи.
83'
Олимпик Дн производит замену. Stanislav Bilenkyy уходит, и Михалёв Илья заменяет его
81'
Заря производит замену. Паулиньо Виктор уходит, и Бабенко Руслан заменяет его
74'
Олимпик Дн производит замену. Лукьянчук Павел уходит, и Лухтанов Вячеслав заменяет его
69'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Stanislav Bilenkyy.
59'
Олимпик Дн производит замену. Guttiner Tenorio уходит, и Мигунов Александр заменяет его
58'
Заря производит замену. Харатин Игорь уходит, и Кочергин Владислав заменяет его
57'
Заря производит замену. Любенович Желько уходит, и Кабаев Владислав заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
42'
Guttiner Tenorio получает желтую карточку.
40'
Кравченко Антон получает желтую карточку.
25'
Гречишкин Дмитрий получает желтую карточку.
23'
Иллой-Айет Владис-Эммерсон получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Slavutych Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Заря 0:2 Олимпик Дн
Заря
75% (150)
Ничья:
19% (38)
Олимпик Дн
6% (12)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Заря:
37% (74)
2:1 Заря:
21.5% (43)
1:1 Ничья:
16% (32)
2:0 Заря:
14% (28)
1:2 Олимпик Дн:
4% (8)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация