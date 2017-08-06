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Стадион: Звезда (Кропивницкий)
1:0
Первый тайм: 43'
29' Желтая карточкаИщенко Николай
1:0
31' ГолЗагальский Игорь
|
29'
31'
1:0
Состав команд
Звезда Кропивницкий
- Основной состав
- 44 Паст Евгений Вратарь
- 20 Фатеев Дмитрий Защитник
- 19 Оганесян Арман Защитник
- 55 Ковалёв Максим Защитник
- 2 Качараба Тарас Защитник
- 9 Эсеола Адеринсола Полузащитник
- 22 Гедж Арно Полузащитник
- 21 Загальский Игорь Полузащитник
- 8 Полегенько Павел Полузащитник
- 7 Драченко Максим Полузащитник
- 29 Прядун Максим Нападающий
- Запасные игроки
- 41 Лёпка Роман Вратарь
- 93 Цюпа Иван Защитник
- 27 Дрышлюк Кирилл Полузащитник
- 6 Кастельс Марк Полузащитник
- 77 Чичиков Алексей Нападающий
- 28 Панфилов Вячеслав Нападающий
- 45 Cece Franck Pepe
- Главный тренер: Монарёв Роман
Верес
- Основной состав
- 31 Бандура Александр Вратарь
- 8 Симинин Сергей Защитник
- 3 Адамюк Владимир Защитник
- 32 Ищенко Николай Защитник
- 33 Борзенко Сергей Защитник
- 25 Федорчук Валерий Полузащитник
- 11 Гринь Сергей Полузащитник
- 91 Карасюк Роман Полузащитник
- 41 Пасич Геннадий Полузащитник
- 17 Котляр Антон Нападающий
- 7 Степанюк Руслан Нападающий
- Запасные игроки
- 47 Когут Богдан Вратарь
- 22 Волошинович Ростислав Полузащитник
- 42 Пасич Евгений Полузащитник
- 77 Кобин Василий Полузащитник
- 21 Кучеров Валерий Полузащитник
- 9 Сергийчук Михаил Нападающий
- Главный тренер: Вирт Юрий
Предыдущие игры
Звезда Кропивницкий (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 29.07.2017 Ворскла 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 23.07.2017 Звезда Кропивницкий 0:0 Олимпик Дн ПЛ
- 16.07.2017 Карпаты 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 31.05.2017 Карпаты 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 27.05.2017 Звезда Кропивницкий 0:1 Сталь Каменское ПЛ
- 20.05.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Волынь ПЛ
- 14.05.2017 Ворскла 1:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 07.05.2017 Звезда Кропивницкий 1:1 ФК Днепр ПЛ
- 29.04.2017 Звезда Кропивницкий 3:2 Карпаты ПЛ
- 23.04.2017 Сталь Каменское 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 16.04.2017 Волынь 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 08.04.2017 Звезда Кропивницкий 1:0 Ворскла ПЛ
- 01.04.2017 ФК Днепр 1:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 18.03.2017 Ворскла 0:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 12.03.2017 Звезда Кропивницкий 2:0 Динамо Киев ПЛ
- 05.03.2017 Сталь Каменское 3:0 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 26.02.2017 Звезда Кропивницкий 1:1 ФК Днепр ПЛ
- 11.12.2016 Карпаты 2:3 Звезда Кропивницкий ПЛ
- 04.12.2016 Звезда Кропивницкий 1:1 Александрия ПЛ
- 26.11.2016 Черноморец Од 2:1 Звезда Кропивницкий ПЛ
Верес (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 30.07.2017 Олимпик Дн 0:0 Верес ПЛ
- 22.07.2017 Верес 0:0 Александрия ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Гелиос Харьков 2:1 Верес ПД
- 27.05.2017 Верес 0:0 Днепр Черкассы ПД
- 21.05.2017 Нефтяник-Укрнефть 2:0 Верес ПД
- 17.05.2017 Верес 3:1 Николаев ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Верес 1:1 Оболонь-Бровар ПД
- 03.05.2017 Полтава 0:1 Верес ПД
- 29.04.2017 Верес 2:0 Арсенал-Киев ПД
- 23.04.2017 Ингулец 1:2 Верес ПД
- 14.04.2017 Верес 4:2 Горняк-Спорт ПД
- 09.04.2017 Скала Стрый 0:3 Верес ПД
- 02.04.2017 Верес 0:2 Десна ПД
- 25.03.2017 Авангард Краматорск 1:0 Верес ПД
- 18.03.2017 Верес 2:3 Колос Ковалёвка ПД
- 12.03.2017 Верес 2:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 18.11.2016 Тернополь 0:1 Верес ПД
- 13.11.2016 Верес 2:1 Сумы ПД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|8 - 3
|9
|3.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|4.
|Сталь Каменское
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|4 - 5
|6
|5.
|Олимпик Дн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|6.
|Мариуполь
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|7.
|Звезда Кропивницкий
|1:0 Заявка
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Карпаты
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 10
|4
|9.
|Черноморец Од
|1:0 Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 6
|3
|10.
|Верес
|0:1 Заявка
|4
|0
|3
|1
|0 - 1
|3
|11.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|12.
|Александрия
|0:1 Заявка
|4
|0
|2
|2
|1 - 4
|2
Первый тайм
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Загальский Игорь.
29'
Ищенко Николай получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 1:0 Верес
Звезда Кропивницкий
74.4% (145)
Ничья:
23.6% (46)
Верес
2.1% (4)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Звезда Кропивницкий:
45.6% (89)
2:1 Звезда Кропивницкий:
16.4% (32)
1:1 Ничья:
15.9% (31)
2:0 Звезда Кропивницкий:
8.7% (17)
0:0 Ничья:
6.7% (13)
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