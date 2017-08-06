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Стадион:
Звезда Кропивницкий
1:0
Первый тайм: 43'
Верес
0'
29' Желтая карточка
Ищенко Николай
1:0
31' Гол
Загальский Игорь
43'
Первый тайм
Описание гола
31'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Загальский Игорь.
Желтая карточка
29'
Ищенко Николай получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Zirka. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Прогнозы на матч Звезда Кропивницкий 1:0 Верес
Звезда Кропивницкий
74.4% (145)
Ничья:
23.6% (46)
Верес
2.1% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Звезда Кропивницкий:
45.6% (89)
Звезда Кропивницкий:
16.4% (32)
Ничья:
15.9% (31)
Звезда Кропивницкий:
8.7% (17)
Ничья:
6.7% (13)
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