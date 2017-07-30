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Стадион:
Ворскла
 
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Динамо Киев
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов 46 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ворскла - Динамо Киев, который состоится 06.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Ворскла - Динамо Киев
Ворскла
7.9% (7)
Ничья:
6.7% (6)
Динамо Киев
85.4% (76)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Киев:
40.4% (36)
Динамо Киев:
18% (16)
Динамо Киев:
12.4% (11)
Динамо Киев:
6.7% (6)
Ворскла:
3.4% (3)
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