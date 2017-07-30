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Стадион:
Шахтёр Дн
 
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Мариуполь
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шахтёр Дн - Мариуполь, который состоится 05.08.2017.
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Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Мариуполь
Шахтёр Дн
92.2% (71)
Ничья:
5.2% (4)
Мариуполь
2.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Шахтёр Дн:
35.1% (27)
Шахтёр Дн:
20.8% (16)
Шахтёр Дн:
15.6% (12)
Шахтёр Дн:
7.8% (6)
Шахтёр Дн:
2.6% (2)
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