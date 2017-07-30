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Стадион: Металлист
Предыдущие игры
Шахтёр Дн (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 29.07.2017 Сталь Каменское 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 22.07.2017 Шахтёр Дн 0:1 Динамо Киев ПЛ
- 18.07.2017 Ворскла 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 15.07.2017 Шахтёр Дн 2:0 Динамо Киев С
- 07.07.2017 Шарлеруа 2:0 Шахтёр Дн ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 31.05.2017 Александрия 1:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 26.05.2017 Шахтёр Дн 2:3 Динамо Киев ПЛ
- 21.05.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
- 17.05.2017 Шахтёр Дн 1:0 Динамо Киев К
- 13.05.2017 Черноморец Од 0:3 Шахтёр Дн ПЛ
- 06.05.2017 Шахтёр Дн 3:2 Заря ПЛ
- 30.04.2017 Шахтёр Дн 1:0 Александрия ПЛ
- 26.04.2017 Шахтёр Дн 1:0 ФК Днепр К
- 21.04.2017 Динамо Киев 0:1 Шахтёр Дн ПЛ
- 15.04.2017 Олимпик Дн 0:4 Шахтёр Дн ПЛ
- 09.04.2017 Шахтёр Дн 1:2 Черноморец Од ПЛ
- 05.04.2017 Полтава 0:3 Шахтёр Дн К
- 02.04.2017 Заря 1:2 Шахтёр Дн ПЛ
- 17.03.2017 Шахтёр Дн 1:1 Олимпик Дн ПЛ
Мариуполь (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 30.07.2017 Мариуполь 3:0 Черноморец Од ПЛ
- 23.07.2017 Заря 1:1 Мариуполь ПЛ
- 16.07.2017 Мариуполь 0:0 Верес ПЛ
- 02.06.2017 Мариуполь 1:1 Десна ПД
- 27.05.2017 Авангард Краматорск 2:1 Мариуполь ПД
- 21.05.2017 Мариуполь 3:1 Колос Ковалёвка ПД
- 17.05.2017 Тернополь 0:1 Мариуполь ПД
- 13.05.2017 Мариуполь 1:1 Верес ПД
- 08.05.2017 Буковина 0:2 Мариуполь ПД
- 03.05.2017 Мариуполь 2:0 Гелиос Харьков ПД
- 28.04.2017 Днепр Черкассы 1:2 Мариуполь ПД
- 22.04.2017 Мариуполь 1:0 Нефтяник-Укрнефть ПД
- 15.04.2017 Николаев 1:2 Мариуполь ПД
- 08.04.2017 Сумы 0:2 Мариуполь ПД
- 01.04.2017 Мариуполь 3:0 Оболонь-Бровар ПД
- 25.03.2017 Полтава 0:2 Мариуполь ПД
- 18.03.2017 Мариуполь 0:0 Арсенал-Киев ПД
- 26.11.2016 Николаев 0:0 Мариуполь К
- 19.11.2016 Ингулец 1:1 Мариуполь ПД
- 14.11.2016 Мариуполь 3:1 Горняк-Спорт ПД
Последние игры между собой
Шахтёр Дн: победы: 15, ничьи: 1, поражения: 0
Мариуполь: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 15
- 05.04.2015 Мариуполь 2:6 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 29.08.2014 Шахтёр Дн 3:0 Мариуполь Премьер-лига
- 02.05.2014 Шахтёр Дн 3:1 Мариуполь Премьер-лига
- 19.10.2013 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 25.09.2013 Мариуполь 0:3 Шахтёр Дн Кубок
- 04.05.2013 Мариуполь 1:1 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 19.10.2012 Шахтёр Дн 2:1 Мариуполь Премьер-лига
- 10.03.2012 Мариуполь 1:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 21.08.2011 Шахтёр Дн 3:0 Мариуполь Премьер-лига
- 01.04.2011 Мариуполь 1:3 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 29.08.2010 Шахтёр Дн 1:0 Мариуполь Премьер-лига
- 12.12.2009 Шахтёр Дн 2:1 Мариуполь Премьер-лига
- 25.07.2009 Мариуполь 0:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 02.03.2009 Мариуполь 1:2 Шахтёр Дн Премьер-лига
- 12.09.2008 Мариуполь 0:3 Шахтёр Дн Кубок
- 03.08.2008 Шахтёр Дн 3:0 Мариуполь Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Динамо Киев
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|8 - 1
|9
|2.
|Шахтёр Дн
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 2
|6
|3.
|Сталь Каменское
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|3 - 2
|6
|4.
|Ворскла
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|5 - 5
|6
|5.
|Мариуполь
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|6.
|Олимпик Дн
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 0
|5
|7.
|Верес
|Заявка
|3
|0
|3
|0
|0 - 0
|3
|8.
|Заря
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|9.
|Звезда Кропивницкий
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|2 - 3
|2
|10.
|Александрия
|Заявка
|3
|0
|2
|1
|1 - 3
|2
|11.
|Карпаты
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 9
|1
|12.
|Черноморец Од
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|1 - 6
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 24 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шахтёр Дн - Мариуполь, который состоится 05.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шахтёр Дн - Мариуполь, который состоится 05.08.2017.
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Прогнозы на матч Шахтёр Дн - Мариуполь
Шахтёр Дн
92.2% (71)
Ничья:
5.2% (4)
Мариуполь
2.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Шахтёр Дн:
35.1% (27)
3:0 Шахтёр Дн:
20.8% (16)
2:1 Шахтёр Дн:
15.6% (12)
3:1 Шахтёр Дн:
7.8% (6)
1:0 Шахтёр Дн:
2.6% (2)
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