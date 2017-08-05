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Стадион:
Нецеча
0:0
Перерыв
Легия
0'
19' Желтая карточка
Паздан Михал
35' Желтая карточка
Vlastimir Jovanovic
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
35'
Властимир Йованович получает желтую карточку.
Желтая карточка
19'
Паздан Михал получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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