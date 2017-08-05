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Стадион: Брук-Бет
19' Желтая карточкаПаздан Михал
35' Желтая карточкаVlastimir Jovanovic
|
19'
Состав команд
82
Муха
Ян
19
Губа
Давид
14
Глоушек
Адам
75
Мулин
Тибо
Нецеча 4-4-1-1
- Основной состав
- 82 Муха Ян Вратарь
- 8 Patryk Fryc Защитник
- 77 Путивцев Артём Защитник
- 4 Akos Kecskes Защитник
- 2 Максименко Виталий Защитник
- 19 Губа Давид Полузащитник
- 25 Mateusz Kupczak Полузащитник
- 5 Vlastimir Jovanovic Полузащитник
- 16 Микович Мартин Полузащитник
- 28 Пионтек Лукаш Полузащитник
- 18 Bartosz Spiaczka Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Dariusz Trela Вратарь
- 24 Kamil Slaby Защитник
- 21 Гутковский Владислав Полузащитник
- 11 Patrik Misak Полузащитник
- 10 Стефаник Самуэль Полузащитник
- 33 Krystian Peda
- 14 Jakub Wrobel
- Главный тренер: Mariusz Rumak
Легия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Маляж Аркадиуш Вратарь
- 55 Енджейчик Артур Защитник
- 4 Червински Якуб Защитник
- 2 Паздан Михал Защитник
- 14 Глоушек Адам Защитник
- 15 Копчински Михал Полузащитник
- 31 Мончиньски Кжиштоф Полузащитник
- 53 Шиманьски Себастьян Полузащитник
- 75 Мулин Тибо Полузащитник
- 22 Хямяляйнен Каспер Полузащитник
- 99 Садику Армандо Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Цежняк Радослав Вратарь
- 28 Брозь Лукаш Защитник
- 5 Домбровски Мацей Защитник
- 6 Гильерме Маркес Полузащитник
- 8 Паскуато Кристиан Полузащитник
- 18 Кухарчик Михал Нападающий
- 21 Нодь Доминик Нападающий
- Главный тренер: Магера Яцек
Предыдущие игры
Нецеча (последние 20 матчей: +3 =5 -12)
- 28.07.2017 Нецеча 1:1 Заглембе Любин Э
- 21.07.2017 Висла Краков 1:0 Нецеча Э
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 04.06.2017 Висла Краков 1:2 Нецеча ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
- 17.05.2017 Погонь Щецин 1:1 Нецеча ЭГА
- 14.05.2017 Легия 6:0 Нецеча ЭГА
- 07.05.2017 Нецеча 0:3 Лех ЭГА
- 29.04.2017 Лехия Гданьск 2:0 Нецеча ЭГА
- 22.04.2017 Корона Кельце 0:1 Нецеча Э
- 17.04.2017 Нецеча 1:0 Пяст Э
- 08.04.2017 Нецеча 2:3 Висла Краков Э
- 02.04.2017 Ягеллония 1:0 Нецеча Э
- 17.03.2017 Нецеча 1:2 Шлёнск Э
- 11.03.2017 Висла 1:0 Нецеча Э
- 04.03.2017 Нецеча 0:0 Рух Хожув Э
- 26.02.2017 Легия 1:1 Нецеча Э
- 17.02.2017 Нецеча 1:1 Лехия Гданьск Э
- 10.02.2017 Лех 3:0 Нецеча Э
Легия (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 02.08.2017 Легия 1:0 Астана ЛЧ
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 26.07.2017 Астана 3:1 Легия ЛЧ
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
- 19.07.2017 Легия 6:0 Мариехамн ЛЧ
- 15.07.2017 Гурник Забже 3:1 Легия Э
- 12.07.2017 Мариехамн 0:3 Легия ЛЧ
- 07.07.2017 Легия 1:1 Арка Гдыня С
- 04.06.2017 Легия 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия ЭГА
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия ЭГА
- 17.05.2017 Легия 2:0 Лех ЭГА
- 14.05.2017 Легия 6:0 Нецеча ЭГА
- 07.05.2017 Погонь Щецин 0:2 Легия ЭГА
- 30.04.2017 Легия 1:1 Висла Краков ЭГА
- 22.04.2017 Краковия 1:2 Легия Э
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Э
- 09.04.2017 Лех 1:2 Легия Э
- 01.04.2017 Легия 2:0 Погонь Щецин Э
- 19.03.2017 Лехия Гданьск 1:2 Легия Э
Последние игры между собой
Нецеча: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 1
Легия: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Ягеллония
|3
|3
|0
|0
|4 - 1
|9
|3.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Арка Гдыня
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Легия
|0:0
|4
|1
|2
|1
|4 - 4
|5
|7.
|Лех
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|10.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|12.
|Висла
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|13.
|Погонь Щецин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|14.
|Сандецья
|3
|0
|2
|1
|0 - 2
|2
|15.
|Нецеча
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 3
|2
|16.
|Пяст
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
35'
Властимир Йованович получает желтую карточку.
19'
Паздан Михал получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Bruk-Bet. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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