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2017-2018
Стадион: Stade Le Cannonier
2:5
Конец матча
0:1
4' Гол в свои воротаГодо Бруно
0:2
30' ГолЛукебакио Доди
42' Желтая карточкаВойвода Мергим
0:3
43' ПенальтиПойе Давид
45' Желтая карточкаЛукебакио Доди
1:3
45' ПенальтиБолинжи Жонатан
1:4
53' ГолЛукебакио Доди
1:5
60' ГолДессолей Дорьян
2:5
64' ГолГовеа Омар
75' Желтая карточкаDimitri Mohamed
83' Красная карточкаБутез Жан
89' Желтая карточкаSebastien Locigno
|
4'
0:1
30'
0:2
42'
43'
0:3
45'
45'
1:3
53'
1:4
60'
1:5
64'
2:5
75'
83'
Состав команд
33
Бутез
Жан
31
Годо
Бруно
10
Пойе
Давид
18
Баби
Амара
99
Бедья
Крис
Мускрон-Перювельз 4-3-3
- Основной состав
- 33 Бутез Жан Вратарь
- 27 Войвода Мергим Защитник
- 26 Aristote Nkaka Защитник
- 31 Годо Бруно Защитник
- 28 Jeremy Huyghebaert Защитник
- 21 Selim Amallah Полузащитник
- 6 Говеа Омар Полузащитник
- 8 Mohamed Aidara Полузащитник
- 7 Олинга Фабрис Нападающий
- 10 Болинжи Жонатан Нападающий
- 11 Dimitri Mohamed Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Sebastien Locigno Защитник
- 30 Benjamin van Durmen Полузащитник
- 4 Мезаг Тедди Полузащитник
- 98 Thomas Demol
- 17 Babacar Dione
- 14 Sebastjan Spahiu
- 16 Clement Libertiaux
- Главный тренер: Mircea Rednic
Шарлеруа 4-3-3
- Основной состав
- 1 Пеннето Николя Вратарь
- 17 Маринос Стергос Защитник
- 8 Мартос Франсиско Защитник
- 24 Дессолей Дорьян Защитник
- 25 Нуриу Фортуна Защитник
- 46 Лукебакио Доди Полузащитник
- 22 Gaetan Hendrickx Полузащитник
- 13 Дианди Кристоф Полузащитник
- 10 Пойе Давид Нападающий
- 18 Баби Амара Нападающий
- 99 Бедья Крис Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Манданда Парфе Вратарь
- 6 Зайков Джоко Защитник
- 77 Mamadou Fall Полузащитник
- 28 Саглык Энес Полузащитник
- 19 Мата Клинтон Полузащитник
- 9 Резаи Кавех Нападающий
- 14 Бенавенте Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Felice Mazzu
Предыдущие игры
Мускрон-Перювельз (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 21.07.2017 Мехелен 3:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 14.07.2017 Стандард 1:0 Мускрон-Перювельз ТМК
- 30.06.2017 Осер 1:1 Мускрон-Перювельз ТМК
- 25.06.2017 Ройал Доттигнис Спорт 0:4 Мускрон-Перювельз ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 14.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Локерен 2:2 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 30.04.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 23.04.2017 Генк 6:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Рузеларе 3:5 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
- 01.04.2017 Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 24.03.2017 Мускрон-Перювельз 1:1 Юнион Сен-Жиль ТМК
- 12.03.2017 Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз ЛП
- 04.03.2017 Мускрон-Перювельз 1:0 Стандард ЛП
- 26.02.2017 Гент 3:1 Мускрон-Перювельз ЛП
Шарлеруа (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 30.07.2017 Ронсе 3:0 Шарлеруа ТМК
- 29.07.2017 Шарлеруа 1:0 Кортрейк ПДА
- 25.07.2017 Тубице 2:1 Шарлеруа ТМК
- 23.07.2017 Вален 4:1 Шарлеруа ТМК
- 22.07.2017 Фортуна 0:2 Шарлеруа ТМК
- 19.07.2017 Реймс 0:3 Шарлеруа ТМК
- 16.07.2017 Юнион Сен-Жиль 0:2 Шарлеруа ТМК
- 14.07.2017 Амьен 1:1 Шарлеруа ТМК
- 07.07.2017 Шарлеруа 2:0 Шахтёр Дн ТМК
- 21.05.2017 Зульте-Варегем 2:2 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Шарлеруа 1:3 Андерлехт ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Гент 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 05.05.2017 Шарлеруа 1:3 Брюгге ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Остенде 1:0 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 27.04.2017 Андерлехт 0:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 22.04.2017 Шарлеруа 2:0 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 17.04.2017 Шарлеруа 0:1 Гент ЛППОЧГ
- 08.04.2017 Брюгге 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 01.04.2017 Шарлеруа 1:1 Остенде ЛППОЧГ
- 24.03.2017 Сент-Трюйден 1:1 Шарлеруа ТМК
Последние игры между собой
Мускрон-Перювельз: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 8
Шарлеруа: победы: 8, ничьи: 0, поражения: 4
- 17.12.2016 Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 06.08.2016 Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа Лига Про
- 22.12.2015 Мускрон-Перювельз 0:1 Шарлеруа Лига Про
- 26.07.2015 Шарлеруа 2:1 Мускрон-Перювельз Лига Про
- 15.03.2015 Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 15.03.2015 Шарлеруа 2:0 Мускрон-Перювельз Лига Жюпиле
- 08.11.2014 Мускрон-Перювельз 0:2 Шарлеруа Лига Жюпиле
- 31.03.2012 Мускрон-Перювельз 5:0 Шарлеруа Belgium Third Division Group A
- 21.11.2009 Мускрон-Перювельз 4:1 Шарлеруа Премьер-лига
- 11.04.2009 Шарлеруа 1:0 Мускрон-Перювельз Премьер-лига
- 15.11.2008 Мускрон-Перювельз 2:1 Шарлеруа Премьер-лига
- 15.03.2008 Мускрон-Перювельз 3:1 Шарлеруа Премьер-лига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Зульте-Варегем
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Сент-Трюйден
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Васланд-Беверен
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Кортрейк
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Мускрон-Перювельз
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Антверпен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мехелен
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Локерен
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Sebastien Locigno получает желтую карточку.
83'
УДАЛЕНИЕ! Бутез Жан получил жёлтую карточку и покинул поле.
81'
Шарлеруа производит замену. Баби Амара уходит, и Мата Клинтон заменяет его
78'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Babacar Dione заменяет его
75'
Dimitri Mohamed получает желтую карточку.
68'
Шарлеруа производит замену. Лукебакио Доди уходит, и Mamadou Fall заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Говеа Омар.
61'
Мускрон-Перувелц производит замену. Mohamed Aidara уходит, и Мезаг Тедди заменяет его
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дессолей Дорьян.
56'
Мускрон-Перувелц производит замену. Жереми Хейгебарт уходит, и Sebastien Locigno заменяет его
55'
Шарлеруа производит замену. Бедья Крис уходит, и Саглык Энес заменяет его
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукебакио Доди.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
45'
Г О О О О О Л - Болинжи Жонатан из команды Мускрон-Перувелц забивает пенальти
45'
Лукебакио Доди получает желтую карточку.
43'
Г О О О О О Л - Пойе Давид из команды Шарлеруа забивает пенальти
42'
Войвода Мергим получает желтую карточку.
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукебакио Доди.
4'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Годо Бруно отправил мяч в свои ворота.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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