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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Мускрон-Перювельз
2:5
Конец матча
Шарлеруа
0'
0:1
4' Гол в свои ворота
Годо Бруно
0:2
30' Гол
Лукебакио Доди
42' Желтая карточка
Войвода Мергим
0:3
43' Пенальти
Пойе Давид
45' Желтая карточка
Лукебакио Доди
1:3
45' Пенальти
Болинжи Жонатан
1:4
53' Гол
Лукебакио Доди
1:5
60' Гол
Дессолей Дорьян
2:5
64' Гол
Говеа Омар
75' Желтая карточка
Dimitri Mohamed
83' Красная карточка
Бутез Жан
89' Желтая карточка
Sebastien Locigno
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
89'
Sebastien Locigno получает желтую карточку.
83'
УДАЛЕНИЕ! Бутез Жан получил жёлтую карточку и покинул поле.
81'
Шарлеруа производит замену. Баби Амара уходит, и Мата Клинтон заменяет его
78'
Мускрон-Перувелц производит замену. Олинга Фабрис уходит, и Babacar Dione заменяет его
Желтая карточка
75'
Dimitri Mohamed получает желтую карточку.

68'
Шарлеруа производит замену. Лукебакио Доди уходит, и Mamadou Fall заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Говеа Омар.
61'
Мускрон-Перувелц производит замену. Mohamed Aidara уходит, и Мезаг Тедди заменяет его
Описание гола
60'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дессолей Дорьян.
56'
Мускрон-Перувелц производит замену. Жереми Хейгебарт уходит, и Sebastien Locigno заменяет его
55'
Шарлеруа производит замену. Бедья Крис уходит, и Саглык Энес заменяет его
Описание гола
53'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукебакио Доди.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
45'
Г О О О О О Л - Болинжи Жонатан из команды Мускрон-Перувелц забивает пенальти
Желтая карточка
45'
Лукебакио Доди получает желтую карточку.
Описание гола
43'
Г О О О О О Л - Пойе Давид из команды Шарлеруа забивает пенальти
Желтая карточка
42'
Войвода Мергим получает желтую карточку.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Лукебакио Доди.
Описание гола
4'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Годо Бруно отправил мяч в свои ворота.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stade Le Cannonier. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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