- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Антон Малатинский
2:1
Конец матча
0:1
23' ГолПаур Якуб
1:1
31' ПенальтиГодал Борис
47' Желтая карточкаКлостер Родни
2:1
54' ГолГодал Борис
56' Желтая карточкаЧантуришвили Вахтанг
62' Желтая карточкаШулек Мартин
68' Желтая карточкаКлешчик Петер
84' Вторая желтая карточкаШулек Мартин
87' Вторая желтая карточкаКлостер Родни
90' Желтая карточкаТот Мартин
|
23'
0:1
31'
1:1
47'
54'
2:1
62'
68'
84'
87'
90'
Состав команд
Спартак Трнава
- Основной состав
- 72 Вантруба Мартин Вратарь
- 21 Годал Борис Защитник
- 2 Кадлец Андрей Защитник
- 10 Пехливан Ясин Полузащитник
- 22 Тот Мартин Полузащитник
- 33 Ирка Эрик Полузащитник
- 34 Грессак Лукас Полузащитник
- 7 Чантуришвили Вахтанг Полузащитник
- 20 Чонка Матуш Полузащитник
- 45 Marvin Egho Нападающий
- 39 Пекар Штефан Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Оравец Матей Защитник
- 15 Гладик Иван Защитник
- 5 Лукич Славко Защитник
- 3 Oliver Janso Защитник
- 11 Kubilay Yilmaz
- 32 Lukas Mihalik III
- 1 Dominik Takac
- Главный тренер: Nestor El Maestro
Тренчин
- Основной состав
- 30 Хован Адриан Вратарь
- 2 Сковайса Лукаш Защитник
- 6 Шулек Мартин Защитник
- 37 Клешчик Петер Защитник
- 5 Клостер Родни Защитник
- 25 Эль-Махдиуи Ашраф Полузащитник
- 9 Паур Якуб Полузащитник
- 49 Квоцера Милан Нападающий
- 11 Янга Рангело Нападающий
- 4 Зубайру Абдул
- 26 Гонг Хиллари
- Запасные игроки
- 24 Шемринец Игор Вратарь
- 3 Джульен Кестон Защитник
- 10 Уббинк Корнелис Полузащитник
- 77 Манце Антонио Нападающий
- 7 Беридзе Георгий Нападающий
- 19 Чатакович Хамза
- 38 Filip Halgos
- Главный тренер: Martin Sevela
Предыдущие игры
Спартак Трнава (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 28.07.2017 Подбрезова 1:2 Спартак Трнава С
- 22.07.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 27.05.2017 Спартак Трнава 3:1 Злате Моравце С
- 19.05.2017 Сеница 1:0 Спартак Трнава С
- 13.05.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 07.05.2017 Тренчин 3:4 Спартак Трнава С
- 26.04.2017 Спартак Трнава 0:3 Слован Братислава С
- 16.04.2017 Спартак Трнава 4:0 Татран Прешов С
- 09.04.2017 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 02.04.2017 Ружомберок 1:0 Спартак Трнава С
- 19.03.2017 ДАК 0:0 Спартак Трнава С
- 12.03.2017 Подбрезова 0:1 Спартак Трнава С
- 04.03.2017 Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава С
- 25.02.2017 Спартак Трнава 0:1 Сеница С
- 21.02.2017 Земплин 2:0 Спартак Трнава С
- 11.12.2016 Спартак Трнава 1:1 Тренчин С
- 04.12.2016 Слован Братислава 0:1 Спартак Трнава С
- 30.11.2016 ДАК 1:0 Спартак Трнава К
- 27.11.2016 Спартак Трнава 3:0 Спартак Миява С
- 19.11.2016 Татран Прешов 1:3 Спартак Трнава С
Тренчин (последние 20 матчей: +11 =2 -7)
- 29.07.2017 Тренчин 1:2 ДАК С
- 23.07.2017 Сеница 1:2 Тренчин С
- 20.07.2017 Бней-Иегуда 2:0 Тренчин ЛЕ
- 13.07.2017 Тренчин 1:1 Бней-Иегуда ЛЕ
- 06.07.2017 Торпедо Кутаиси 0:3 Тренчин ЛЕ
- 29.06.2017 Тренчин 5:1 Торпедо Кутаиси ЛЕ
- 27.05.2017 Тренчин 4:0 Татран Прешов С
- 19.05.2017 Тренчин 3:2 Слован Братислава С
- 07.05.2017 Тренчин 3:4 Спартак Трнава С
- 28.04.2017 Тренчин 2:1 Жилина С
- 22.04.2017 Тренчин 2:1 Ружомберок С
- 15.04.2017 Тренчин 0:1 ДАК С
- 09.04.2017 Тренчин 2:0 Подбрезова С
- 01.04.2017 Злате Моравце 0:2 Тренчин С
- 19.03.2017 Тренчин 1:1 Сеница С
- 12.03.2017 Тренчин 4:1 Земплин С
- 08.03.2017 Слован Братислава 3:1 Тренчин К
- 04.03.2017 Татран Прешов 1:2 Тренчин С
- 25.02.2017 Слован Братислава 4:3 Тренчин С
- 02.02.2017 Тренчин 1:4 Тромсё ТМК
Последние игры между собой
Спартак Трнава: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Тренчин: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 07.05.2017 Тренчин 3:4 Спартак Трнава Суперлига
- 11.12.2016 Спартак Трнава 1:1 Тренчин Суперлига
- 10.09.2016 Тренчин 3:3 Спартак Трнава Суперлига
- 02.05.2016 Тренчин 1:3 Спартак Трнава Суперлига
- 05.12.2015 Спартак Трнава 1:1 Тренчин Суперлига
- 13.09.2015 Тренчин 5:3 Спартак Трнава Суперлига
- 17.04.2015 Тренчин 1:0 Спартак Трнава Суперлига
- 25.10.2014 Спартак Трнава 1:0 Тренчин Суперлига
- 03.08.2014 Тренчин 2:0 Спартак Трнава Суперлига
- 29.03.2014 Спартак Трнава 3:1 Тренчин Суперлига
- 05.10.2013 Тренчин 2:2 Спартак Трнава Суперлига
- 21.07.2013 Спартак Трнава 2:1 Тренчин Суперлига
- 27.04.2013 Спартак Трнава 2:0 Тренчин Суперлига
- 17.11.2012 Тренчин 6:0 Спартак Трнава Суперлига
- 18.08.2012 Спартак Трнава 0:3 Тренчин Суперлига
- 28.04.2012 Спартак Трнава 2:2 Тренчин Суперлига
- 26.11.2011 Тренчин 4:2 Спартак Трнава Corgon Liga
- 28.08.2011 Спартак Трнава 1:0 Тренчин Corgon Liga
- 05.07.2008 Тренчин 1:2 Спартак Трнава Товарищеские матчи. Сборные
- 05.05.2008 Тренчин 2:1 Спартак Трнава Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Нитра
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|ДАК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Злате Моравце
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ружомберок
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|7.
|Тренчин
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Подбрезова
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Татран Прешов
|3
|1
|0
|2
|4 - 11
|3
|10.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|11.
|Сеница
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Жилина
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Второй тайм
90'
Тот Мартин получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Спартак Трнава производит замену. Ирка Эрик уходит, и Oliver Janso заменяет его
87'
Клостер Родни получает вторую желтую карточку. Удаление.
84'
Шулек Мартин получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Спартак Трнава производит замену. Чантуришвили Вахтанг уходит, и Оравец Матей заменяет его
70'
Тренчин производит замену. Квоцера Милан уходит, и Манце Антонио заменяет его
68'
Клешчик Петер получает желтую карточку.
66'
Спартак Трнава производит замену. Пекар Штефан уходит, и Lukas Mihalik заменяет его
62'
Шулек Мартин получает желтую карточку.
56'
Чантуришвили Вахтанг получает желтую карточку.
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Годал Борис.
47'
Клостер Родни получает желтую карточку.
46'
Тренчин производит замену. Hillary Gong уходит, и Уббинк Корнелис заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Тренчин производит замену. Abdul Zubairu уходит, и Giorgi Beridze заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
31'
Г О О О О О Л - Годал Борис из команды Спартак Трнава забивает пенальти
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паур Якуб.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация