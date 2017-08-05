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Стадион:
Спартак Трнава
2:1
Конец матча
Тренчин
0'
0:1
23' Гол
Паур Якуб
1:1
31' Пенальти
Годал Борис
47' Желтая карточка
Клостер Родни
2:1
54' Гол
Годал Борис
56' Желтая карточка
Чантуришвили Вахтанг
62' Желтая карточка
Шулек Мартин
68' Желтая карточка
Клешчик Петер
84' Вторая желтая карточка
Шулек Мартин
87' Вторая желтая карточка
Клостер Родни
90' Желтая карточка
Тот Мартин
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Тот Мартин получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Спартак Трнава производит замену. Ирка Эрик уходит, и Oliver Janso заменяет его
87'
Клостер Родни получает вторую желтую карточку. Удаление.
84'
Шулек Мартин получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Спартак Трнава производит замену. Чантуришвили Вахтанг уходит, и Оравец Матей заменяет его

70'
Тренчин производит замену. Квоцера Милан уходит, и Манце Антонио заменяет его
Желтая карточка
68'
Клешчик Петер получает желтую карточку.
66'
Спартак Трнава производит замену. Пекар Штефан уходит, и Lukas Mihalik заменяет его
Желтая карточка
62'
Шулек Мартин получает желтую карточку.
Желтая карточка
56'
Чантуришвили Вахтанг получает желтую карточку.
Описание гола
54'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Годал Борис.
Желтая карточка
47'
Клостер Родни получает желтую карточку.
46'
Тренчин производит замену. Hillary Gong уходит, и Уббинк Корнелис заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Тренчин производит замену. Abdul Zubairu уходит, и Giorgi Beridze заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
31'
Г О О О О О Л - Годал Борис из команды Спартак Трнава забивает пенальти
Описание гола
23'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Паур Якуб.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Anton Malatinsky. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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