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Стадион:
Злате Моравце
2:0
Конец матча
Жилина
0'
7' Желтая карточка
Robert Gesnabel
21' Желтая карточка
Чватал Юрай
1:0
27' Гол
Peter Oravik
2:0
73' Гол
Robert Gesnabel
88' Желтая карточка
Качер Мирослав
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Злате Моравце производит замену. Ургела уходит, и Сладек Петер заменяет его
Желтая карточка
88'
Качер Мирослав получает желтую карточку.
86'
Злате Моравце производит замену. Клебер Насименту уходит, и Алмейда Эвертон заменяет его
80'
Злате Моравце производит замену. Robert Gesnabel уходит, и Карол Карлин заменяет его
73'
Жилина производит замену. Чватал Юрай уходит, и Мраз Самуэл заменяет его

Описание гола
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Robert Gesnabel.
46'
Жилина производит замену. Robert Polievka уходит, и Шпалек Николас заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
Жилина производит замену. Вавро Денис уходит, и David Hancko заменяет его
Описание гола
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Петер Оравик.
Желтая карточка
21'
Чватал Юрай получает желтую карточку.
Желтая карточка
7'
Robert Gesnabel получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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