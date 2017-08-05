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Стадион: Вион
2:0
Конец матча
7' Желтая карточкаRobert Gesnabel
21' Желтая карточкаЧватал Юрай
1:0
27' ГолPeter Oravik
2:0
73' ГолRobert Gesnabel
88' Желтая карточкаКачер Мирослав
|
21'
27'
1:0
73'
2:0
88'
Состав команд
Злате Моравце
- Основной состав
- 30 Pavel Kovac Вратарь
- 10 Robert Gesnabel Защитник
- 16 Добротка Мартин Защитник
- 7 Загуменски Тимотей Защитник
- 5 Николич Милош I Защитник
- 18 Peter Oravik Полузащитник
- 17 Damian Baris Полузащитник
- 12 Martin Chren Полузащитник
- 9 Клебер Насименту Полузащитник
- 40 Mateus Oliveira III Нападающий
- 26 Lubomir Urgela Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Ренан Соарес Вратарь
- 23 Карол Карлин Защитник
- 8 Алмейда Эвертон Полузащитник
- 11 Erik Ujlaky Полузащитник
- 29 Сладек Петер Нападающий
- 24 Jozef Novota
- Главный тренер: Juraj Jarabek
Жилина
- Основной состав
- 28 Голец Доминик Вратарь
- 27 Мазань Роберт Защитник
- 39 Чватал Юрай Защитник
- 24 Кралик Мартин Защитник
- 3 Вавро Денис Защитник
- 14 Голубек Якуб Защитник
- 20 Шкварка Михал Полузащитник
- 9 Ivan Santiago Diaz Полузащитник
- 66 Качер Мирослав Полузащитник
- 34 Yusuf Otubanjo Нападающий
- 21 Robert Polievka Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Волешак Милош Вратарь
- 15 Kristian Vallo Защитник
- 7 Кочук Евгений Полузащитник
- 10 Шпалек Николас Нападающий
- 11 Мраз Самуэл Нападающий
- 8 Lukas Janosik Нападающий
- 16 David Hancko
- Главный тренер: Гуля Адриан
Предыдущие игры
Злате Моравце (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 29.07.2017 Слован Братислава 2:1 Злате Моравце С
- 23.07.2017 Злате Моравце 2:1 Ружомберок С
- 27.05.2017 Спартак Трнава 3:1 Злате Моравце С
- 19.05.2017 Злате Моравце 1:4 Жилина С
- 13.05.2017 Ружомберок 2:1 Злате Моравце С
- 07.05.2017 Злате Моравце 1:2 ДАК С
- 03.05.2017 Татран Прешов 1:1 Злате Моравце С
- 26.04.2017 Подбрезова 2:0 Злате Моравце С
- 15.04.2017 Злате Моравце 2:1 Сеница С
- 08.04.2017 Злате Моравце 1:2 Земплин С
- 01.04.2017 Злате Моравце 0:2 Тренчин С
- 18.03.2017 Слован Братислава 1:1 Злате Моравце С
- 04.03.2017 Злате Моравце 0:0 Спартак Трнава С
- 26.02.2017 Жилина 4:1 Злате Моравце С
- 19.02.2017 Злате Моравце 1:1 Ружомберок С
- 10.12.2016 ДАК 1:0 Злате Моравце С
- 03.12.2016 Злате Моравце 2:0 Подбрезова С
- 26.11.2016 Злате Моравце 3:0 Татран Прешов С
- 19.11.2016 Сеница 1:3 Злате Моравце С
- 05.11.2016 Земплин 5:1 Злате Моравце С
Жилина (последние 20 матчей: +10 =2 -8)
- 29.07.2017 Жилина 2:3 Татран Прешов С
- 26.07.2017 Жилина 3:4 Трабзонспор ТМК
- 22.07.2017 Нитра 1:0 Жилина С
- 19.07.2017 Копенгаген 1:2 Жилина ЛЧ
- 12.07.2017 Жилина 1:3 Копенгаген ЛЧ
- 27.05.2017 Жилина 4:0 Подбрезова С
- 19.05.2017 Злате Моравце 1:4 Жилина С
- 13.05.2017 Жилина 3:2 Сеница С
- 06.05.2017 Земплин 0:1 Жилина С
- 28.04.2017 Тренчин 2:1 Жилина С
- 23.04.2017 Слован Братислава 0:1 Жилина С
- 09.04.2017 Спартак Трнава 1:2 Жилина С
- 02.04.2017 Жилина 3:0 Татран Прешов С
- 18.03.2017 Жилина 3:1 Ружомберок С
- 11.03.2017 ДАК 2:2 Жилина С
- 08.03.2017 Скалица 3:2 Жилина К
- 05.03.2017 Подбрезова 2:2 Жилина С
- 26.02.2017 Жилина 4:1 Злате Моравце С
- 18.02.2017 Сеница 2:0 Жилина С
- 31.01.2017 Ростов 3:1 Жилина ТМК
Последние игры между собой
Злате Моравце: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 14
Жилина: победы: 14, ничьи: 1, поражения: 5
- 19.05.2017 Злате Моравце 1:4 Жилина Суперлига
- 26.02.2017 Жилина 4:1 Злате Моравце Суперлига
- 24.09.2016 Злате Моравце 0:2 Жилина Суперлига
- 18.03.2016 Жилина 6:0 Злате Моравце Суперлига
- 16.10.2015 Злате Моравце 4:0 Жилина Суперлига
- 26.07.2015 Жилина 5:1 Злате Моравце Суперлига
- 09.05.2015 Жилина 4:1 Злате Моравце Суперлига
- 21.11.2014 Злате Моравце 1:6 Жилина Суперлига
- 23.08.2014 Жилина 4:0 Злате Моравце Суперлига
- 07.04.2014 Жилина 1:0 Злате Моравце Суперлига
- 19.10.2013 Злате Моравце 2:0 Жилина Суперлига
- 28.07.2013 Жилина 3:1 Злате Моравце Суперлига
- 15.05.2013 Злате Моравце 2:1 Жилина Суперлига
- 23.11.2012 Жилина 4:1 Злате Моравце Суперлига
- 25.08.2012 Злате Моравце 1:0 Жилина Суперлига
- 04.05.2012 Жилина 1:0 Злате Моравце Суперлига
- 10.09.2011 Жилина 2:2 Злате Моравце Corgon Liga
- 19.04.2011 Злате Моравце 1:0 Жилина Кубок
- 05.04.2011 Жилина 3:0 Злате Моравце Кубок
- 19.03.2011 Жилина 1:0 Злате Моравце Corgon Liga
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Нитра
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|ДАК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Злате Моравце
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ружомберок
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|7.
|Тренчин
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Подбрезова
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Татран Прешов
|3
|1
|0
|2
|4 - 11
|3
|10.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|11.
|Сеница
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Жилина
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
89'
Злате Моравце производит замену. Ургела уходит, и Сладек Петер заменяет его
88'
Качер Мирослав получает желтую карточку.
86'
Злате Моравце производит замену. Клебер Насименту уходит, и Алмейда Эвертон заменяет его
80'
Злате Моравце производит замену. Robert Gesnabel уходит, и Карол Карлин заменяет его
73'
Жилина производит замену. Чватал Юрай уходит, и Мраз Самуэл заменяет его
73'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Robert Gesnabel.
46'
Жилина производит замену. Robert Polievka уходит, и Шпалек Николас заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
28'
Жилина производит замену. Вавро Денис уходит, и David Hancko заменяет его
27'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Петер Оравик.
21'
Чватал Юрай получает желтую карточку.
7'
Robert Gesnabel получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion FC Vion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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