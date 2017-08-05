  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Словакия
  5. Суперлига
Стадион:
Подбрезова
1:0
Конец матча
Земплин
0'
34' Желтая карточка
Jaroslav Kostelny
37' Желтая карточка
Peter Kavka
1:0
64' Гол
Lazar Djordevic
79' Желтая карточка
David Lesko
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Подбрезова производит замену. Рендла Андрей уходит, и Karlo Bilic заменяет его
Желтая карточка
79'
Давид Леско получает желтую карточку.
71'
Земплин Михаловце производит замену. Vladislav Bragin уходит, и Kristian Kushta заменяет его
71'
Земплин Михаловце производит замену. Martin Koscelnik уходит, и Anton Antonov заменяет его
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lazar Djordevic.

62'
Подбрезова производит замену. Кузма Камил уходит, и Давид Леско заменяет его
46'
Подбрезова производит замену. Endy Opoku Bernadina уходит, и Martin Valovcan заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
37'
Петер Кавка получает желтую карточку.
Желтая карточка
34'
Ярослав Костелний получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium ZP SPORT/Kolkaren. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация