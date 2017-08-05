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Стадион: ЗП Спорт-Колкарен
1:0
Конец матча
34' Желтая карточкаJaroslav Kostelny
37' Желтая карточкаPeter Kavka
1:0
64' ГолLazar Djordevic
79' Желтая карточкаDavid Lesko
|
37'
64'
1:0
79'
Состав команд
Подбрезова
- Основной состав
- 28 Martin Kuciak Вратарь
- 3 Matus Turna Защитник
- 20 Jan Krivak Защитник
- 4 Jaroslav Kostelny Защитник
- 7 Lukas Migala Защитник
- 14 Lazar Djordevic Защитник
- 2 Вязанко Мирослав Полузащитник
- 12 Lubos Kupcik Полузащитник
- 22 Endy Opoku Bernadina Полузащитник
- 15 Кузма Камил Полузащитник
- 25 Рендла Андрей Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Копичар Адриан Полузащитник
- 17 David Lesko Полузащитник
- 19 Martin Valovcan Нападающий
- 33 Matus Mikus Нападающий
- 21 Karlo Bilic
- 1 Patrik Lukac
- 24 Adrian Kacerik
- Главный тренер: Karol Prazenica
Земплин
- Основной состав
- 27 Бещад Герард Вратарь
- 37 Peter Kavka Защитник
- 2 Milan Simcak Защитник
- 21 Гаррийо Хосе Защитник
- 44 Сверчинский Александр Защитник
- 10 Жофчак Игор Полузащитник
- 24 Martin Koscelnik Полузащитник
- 8 Грич Якуб Полузащитник
- 15 Stanislav Danko Полузащитник
- 19 Miroslav Bozok Полузащитник
- 99 Брагин Владислав Нападающий
- Запасные игроки
- 22 Matus Kira Вратарь
- 17 Антонов Антон Полузащитник
- 12 Jozef Simon Turik Полузащитник
- 66 Kristian Kushta Нападающий
- 33 Martin Kolesar
- 6 Martin Bednar II
- 9 Peter Kolesar
- Главный тренер: Anton Soltis
Предыдущие игры
Подбрезова (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 28.07.2017 Подбрезова 1:2 Спартак Трнава С
- 22.07.2017 ДАК 1:0 Подбрезова С
- 27.05.2017 Жилина 4:0 Подбрезова С
- 19.05.2017 Подбрезова 0:1 Ружомберок С
- 14.05.2017 ДАК 2:2 Подбрезова С
- 06.05.2017 Татран Прешов 0:2 Подбрезова С
- 26.04.2017 Подбрезова 2:0 Злате Моравце С
- 23.04.2017 Сеница 1:1 Подбрезова С
- 15.04.2017 Подбрезова 1:4 Земплин С
- 09.04.2017 Тренчин 2:0 Подбрезова С
- 01.04.2017 Подбрезова 2:3 Слован Братислава С
- 12.03.2017 Подбрезова 0:1 Спартак Трнава С
- 05.03.2017 Подбрезова 2:2 Жилина С
- 26.02.2017 Ружомберок 0:0 Подбрезова С
- 18.02.2017 Подбрезова 0:0 ДАК С
- 29.01.2017 Крылья Советов 1:1 Подбрезова ТМК
- 10.12.2016 Подбрезова 1:1 Татран Прешов С
- 03.12.2016 Злате Моравце 2:0 Подбрезова С
- 26.11.2016 Подбрезова 2:0 Сеница С
- 19.11.2016 Земплин 1:3 Подбрезова С
Земплин (последние 20 матчей: +4 =2 -14)
- 29.07.2017 Нитра 0:0 Земплин С
- 22.07.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 27.05.2017 Земплин 1:3 Слован Братислава С
- 13.05.2017 Спартак Трнава 1:0 Земплин С
- 06.05.2017 Земплин 0:1 Жилина С
- 26.04.2017 Ружомберок 3:1 Земплин С
- 22.04.2017 Земплин 1:2 ДАК С
- 15.04.2017 Подбрезова 1:4 Земплин С
- 11.04.2017 Слован Братислава 1:0 Земплин К
- 08.04.2017 Злате Моравце 1:2 Земплин С
- 04.04.2017 Земплин 1:2 Слован Братислава К
- 01.04.2017 Сеница 1:0 Земплин С
- 18.03.2017 Татран Прешов 2:2 Земплин С
- 12.03.2017 Тренчин 4:1 Земплин С
- 08.03.2017 Липтовски-Градок 0:3 Земплин К
- 05.03.2017 Слован Братислава 3:1 Земплин С
- 01.03.2017 Земплин 1:3 Ружомберок С
- 21.02.2017 Земплин 2:0 Спартак Трнава С
- 11.12.2016 Жилина 7:1 Земплин С
- 26.11.2016 ДАК 2:1 Земплин С
Последние игры между собой
Подбрезова: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Земплин: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спартак Трнава
|3
|3
|0
|0
|5 - 2
|9
|2.
|Слован Братислава
|3
|2
|1
|0
|8 - 3
|7
|3.
|Нитра
|3
|2
|1
|0
|5 - 0
|7
|4.
|ДАК
|2
|2
|0
|0
|3 - 1
|6
|5.
|Злате Моравце
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|6.
|Ружомберок
|2
|1
|0
|1
|5 - 2
|3
|7.
|Тренчин
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|8.
|Подбрезова
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|9.
|Татран Прешов
|3
|1
|0
|2
|4 - 11
|3
|10.
|Земплин
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|11.
|Сеница
|3
|0
|1
|2
|2 - 7
|1
|12.
|Жилина
|3
|0
|0
|3
|2 - 6
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
86'
Подбрезова производит замену. Рендла Андрей уходит, и Karlo Bilic заменяет его
79'
Давид Леско получает желтую карточку.
71'
Земплин Михаловце производит замену. Vladislav Bragin уходит, и Kristian Kushta заменяет его
71'
Земплин Михаловце производит замену. Martin Koscelnik уходит, и Anton Antonov заменяет его
64'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Lazar Djordevic.
62'
Подбрезова производит замену. Кузма Камил уходит, и Давид Леско заменяет его
46'
Подбрезова производит замену. Endy Opoku Bernadina уходит, и Martin Valovcan заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
Петер Кавка получает желтую карточку.
34'
Ярослав Костелний получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadium ZP SPORT/Kolkaren. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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