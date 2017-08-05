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2017-2018
Стадион:
Кортрейк
1:0
Второй тайм: 72'
Локерен
0'
7' Желтая карточка
Марцо Стефано
1:0
13' Гол
Christophe Lepoint
59' Желтая карточка
Де Риддер Стив
72'
Второй тайм
Желтая карточка
59'
Де Риддер Стив получает желтую карточку.
46'
Локерен производит замену. Tracy Mpati Bibuangu уходит, и Скуласон Ари заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристофер Лепуан.
Желтая карточка
7'
Марцо Стефано получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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