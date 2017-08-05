- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
2017-2018
Стадион: Гульденспоренстадион
7' Желтая карточкаМарцо Стефано
1:0
13' ГолChristophe Lepoint
59' Желтая карточкаДе Риддер Стив
|
13'
1:0
59'
Состав команд
27
Уали
Идир
14
Mehdi
Terki
10
Кели
Сами
Кортрейк 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 28 Камински Томас Вратарь
- 31 Anthony Van Loo Защитник
- 5 Ковачевич Владимир Защитник
- 2 Кумордзи Бернар Защитник
- 23 Вербоом Бриан Защитник
- 14 Ван дер Брюгген Ханнес Полузащитник
- 8 Аджагун Абдул Полузащитник
- 7 Де Смет Стейн Полузащитник
- 15 Christophe Lepoint Полузащитник
- 27 Уали Идир Нападающий
- 9 Шевалье Тедди Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Брюззезе Себастьен Вратарь
- 24 Ружо Лукас Защитник
- 12 Lucas Van Eenoo Полузащитник
- 20 Азуни Ларри Полузащитник
- 30 Д'Эне Кристоф Нападающий
- 18 Будковский Филипп Нападающий
- 17 Medjon Hoxha
- 11 Jovan Stojanovic I
- Главный тренер: Giannis Anastasiou
Локерен 4-2-3-1
- Основной состав
- 13 Верхульст Давино Вратарь
- 2 Марцо Стефано Защитник
- 5 Марич Мият Защитник
- 20 Joher Khadim Rassoul Защитник
- 35 Tracy Mpati Bibuangu Защитник
- 14 Mehdi Terki Полузащитник
- 8 Персоонс Коэн Полузащитник
- 17 Хуппертс Гуус Полузащитник
- 10 Кели Сами Полузащитник
- 22 Де Риддер Стив Полузащитник
- 9 Де Суттер Том Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Arno Monsecour Защитник
- 6 Скуласон Ари Защитник
- 31 Кала Хуан Защитник
- 21 Мирич Марко Полузащитник
- 27 Robin Soeder Нападающий
- 24 Слагвеер Лусиано Нападающий
- 12 Ortwin de Wolf
- Главный тренер: Кристонссон Рунар
Предыдущие игры
Кортрейк (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 29.07.2017 Шарлеруа 1:0 Кортрейк ПДА
- 19.07.2017 Кортрейк 0:4 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Кортрейк 1:0 Рединг ТМК
- 11.07.2017 Кортрейк 1:2 Панатинаикос ТМК
- 08.07.2017 Виллем II 2:0 Кортрейк ТМК
- 23.06.2017 Викингс Кортрейк 0:16 Кортрейк ТМК
- 20.05.2017 Мускрон-Перювельз 0:1 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Кортрейк 0:3 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Генк 3:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 25.04.2017 Рузеларе 2:3 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Кортрейк 3:3 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 16.04.2017 Кортрейк 0:3 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Локерен 0:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Кортрейк 2:1 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 12.03.2017 Кортрейк 0:2 Мускрон-Перювельз ЛП
- 04.03.2017 Шарлеруа 1:1 Кортрейк ЛП
- 25.02.2017 Кортрейк 1:2 Васланд-Беверен ЛП
- 18.02.2017 Эйпен 1:0 Кортрейк ЛП
Локерен (последние 20 матчей: +8 =9 -3)
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 18.07.2017 Дейнзе 1:2 Локерен ТМК
- 15.07.2017 Локерен 0:0 Олимпиакос ТМК
- 12.07.2017 Серкль Брюгге 2:1 Локерен ТМК
- 08.07.2017 Хамм 0:8 Локерен ТМК
- 01.07.2017 Стандард Веттерен 1:6 Локерен ТМК
- 24.06.2017 Зельзат 0:6 Локерен ТМК
- 20.05.2017 Локерен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Рузеларе 2:3 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 06.05.2017 Локерен 2:2 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Локерен 4:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:2 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Локерен 2:1 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Эйпен 3:3 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Локерен 0:0 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Генк 4:0 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 22.03.2017 Локерен 3:1 Твенте ТМК
- 12.03.2017 Локерен 0:0 Шарлеруа ЛП
- 04.03.2017 Остенде 0:0 Локерен ЛП
Последние игры между собой
Кортрейк: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Локерен: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
- 17.05.2017 Кортрейк 4:4 Локерен Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 08.04.2017 Локерен 0:0 Кортрейк Лига Про. Плей-офф за попадание в Лигу Европы
- 28.01.2017 Кортрейк 2:1 Локерен Лига Про
- 01.10.2016 Локерен 2:1 Кортрейк Лига Про
- 06.12.2015 Локерен 3:1 Кортрейк Лига Про
- 08.08.2015 Кортрейк 0:0 Локерен Лига Про
- 21.12.2014 Локерен 1:2 Кортрейк Лига Жюпиле
- 14.09.2014 Кортрейк 2:3 Локерен Лига Жюпиле
- 14.12.2013 Локерен 0:0 Кортрейк Лига Жюпиле
- 09.08.2013 Кортрейк 3:3 Локерен Лига Жюпиле
- 29.06.2013 Кортрейк 2:0 Локерен Товарищеские матчи. Сборные
- 21.12.2012 Кортрейк 2:3 Локерен Лига Жюпиле
- 02.09.2012 Локерен 0:1 Кортрейк Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|2.
|Зульте-Варегем
|0:0
|2
|1
|1
|0
|5 - 0
|4
|3.
|Сент-Трюйден
|0:0
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Васланд-Беверен
|2:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 4
|4
|6.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|7.
|Кортрейк
|1:0
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Мускрон-Перювельз
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|10.
|Антверпен
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|11.
|Мехелен
|1:2
|2
|0
|1
|1
|2 - 3
|1
|12.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Гент
|1
|0
|0
|1
|2 - 3
|0
|15.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|16.
|Локерен
|0:1
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Второй тайм
59'
Де Риддер Стив получает желтую карточку.
46'
Локерен производит замену. Tracy Mpati Bibuangu уходит, и Скуласон Ари заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
13'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Кристофер Лепуан.
7'
Марцо Стефано получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldensporenstadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Турниры
- Лига чемпионов
- Лига Европы
- Премьер-лига
- ФНЛ - Первый дивизион
- Премьер-лига
- Примера
- Серия A
- Бундеслига
- Лига 1
- Премьер-лига
- Высшая лига
- Премьер-лига
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
СНГ
- Азербайджан
- Армения
- Беларусь
- Казахстан
- Крым
- Молдова
- Украина
- Россия
- Таджикистан
- Кыргызстан
- Туркменистан
Европа
- Австрия
- Албания
- Англия
- Андорра
- Бельгия
- Болгария
- Босния и Герцеговина
- Венгрия
- Германия
- Голландия
- Греция
- Грузия
- Дания
- Ирландия
- Исландия
- Испания
- Италия
- Кипр
- Латвия
- Лига Европы
- Лига чемпионов
- Литва
- Люксембург
- Македония
- Мальта
- Норвегия
- Польша
- Португалия
- Румыния
- Северная Ирландия
- Сербия
- Словакия
- Словения
- Турция
- Уэльс
- Фарерские острова
- Финляндия
- Франция
- Хорватия
- Черногория
- Чехия
- Швейцария
- Швеция
- Шотландия
- Эстония
- Израиль
- Гибралтар
- Лига чемпионов (жен)
- Лихтенштейн
Азия
- Бахрейн
- Вьетнам
- Индия
- Индонезия
- Иран
- Китай
- Кувейт
- Лига чемпионов АФК
- Малайзия
- ОАЭ
- Саудовская Аравия
- Сингапур
- Таиланд
- Тайвань
- Узбекистан
- Южная Корея
- Япония
- Гонконг
- Иордания
Южная Америка
-
Аргентина
- Примера
- Кубок Аргентины
- Примера Б
- Примера Б Метрополитана
- Федераль А. Зона А
- Федераль А. Зона В
- Федераль А. Зона C
- Федераль А. Зона D
- Федераль А. Зона Е
- Федераль А. Зона F
- Федераль А. Зона G
- Федераль А. Зона A. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона B. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Зона C. Выживание (1-я стадия)
- Федераль А. Север. 2-й этап
- Федераль А. Юг. 2-й этап
- Барбадос
- Боливия
- Бразилия
- Венесуэла
- Гренада
- Колумбия
- Никарагуа
- Парагвай
- Перу
- Сальвадор
- Уругвай
- Чили
- Эквадор
Северная Америка
- Бермуды
- Гватемала
- Гондурас
- Канада
- Куба
- Лига Чемпионов КОНКАКАФ
- Панама
- США
- Коста-Рика
- Мексика
Океания
Африка
- Алжир
- Ангола
- Антигуа и Барбуда
- Бенин
- Ботсвана
- Буркина-Фасо
- Габон
- Гана
- ДР Конго
- Египет
- Замбия
- Зимбабве
- Кабо-Верде
- Камерун
- Кения
- Конго
- Кот-д'Ивуар
- Лесото
- Лига Чемпионов КАФ
- Маврикий
- Малави
- Мали
- Марокко
- Мозамбик
- Нигерия
- Оман
- Свазиленд
- Сенегал
- Судан
- Тунис
- Уганда
- ЮАР
- Гамбия
Другие
- Копа Судамерикана
- Кубок Африканских Наций
- Кубок конфедераций
- Кубок Либертадорес
- Международный кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Северная Америка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Южная Америка
- Товарищеские матчи. Клубы
- Товарищеские матчи. Сборные
- Юношеская лига УЕФА
-
- Кубок чемпионов
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Азия
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Африка
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Европа
- Отборочные матчи ЧМ-2018: Океания
- Премьер-лига
- Чемпионат Европы
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация