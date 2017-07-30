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Стадион: Де Кёйп
Предыдущие игры
Фейеноорд (последние 20 матчей: +15 =1 -4)
- 29.07.2017 Фейеноорд 1:0 Реал Сосьедад ТМК
- 22.07.2017 Фрайбург 1:0 Фейеноорд ТМК
- 15.07.2017 СДК Путтен 1:10 Фейеноорд ТМК
- 08.07.2017 Лиссе 0:5 Фейеноорд ТМК
- 14.05.2017 Фейеноорд 3:1 Хераклес Э
- 07.05.2017 Эксельсиор 3:0 Фейеноорд Э
- 23.04.2017 Витесс 0:2 Фейеноорд Э
- 16.04.2017 Фейеноорд 2:0 Утрехт Э
- 09.04.2017 ПЕК Зволле 2:2 Фейеноорд Э
- 05.04.2017 Фейеноорд 8:0 Гоу Эхед Иглс Э
- 02.04.2017 Аякс 2:1 Фейеноорд Э
- 22.03.2017 Фейеноорд 2:0 Дордрехт ТМК
- 19.03.2017 Херенвен 1:2 Фейеноорд Э
- 12.03.2017 Фейеноорд 5:2 АЗ Алкмаар Э
- 05.03.2017 Спарта Роттердам 1:0 Фейеноорд Э
- 26.02.2017 Фейеноорд 2:1 ПСВ Э
- 19.02.2017 АДО Ден Хааг 0:1 Фейеноорд Э
- 11.02.2017 Фейеноорд 2:0 Гронинген Э
- 05.02.2017 Твенте 0:2 Фейеноорд Э
- 29.01.2017 Фейеноорд 4:0 НЕК Неймеген Э
Витесс (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 29.07.2017 Рединг 2:3 Витесс ТМК
- 25.07.2017 Витесс 2:1 Эммен ТМК
- 20.07.2017 Спарта Прага 1:1 Витесс ТМК
- 15.07.2017 Истанбул Башакшехир 1:1 Витесс ТМК
- 08.07.2017 Витесс 1:1 Остенде ТМК
- 01.07.2017 Витесс 0:2 Александрия ТМК
- 14.05.2017 Витесс 3:0 Рода Э
- 07.05.2017 Утрехт 1:0 Витесс Э
- 30.04.2017 АЗ Алкмаар 0:2 Витесс К
- 23.04.2017 Витесс 0:2 Фейеноорд Э
- 15.04.2017 Эксельсиор 1:0 Витесс Э
- 08.04.2017 Витесс 4:2 Херенвен Э
- 05.04.2017 Хераклес 0:1 Витесс Э
- 02.04.2017 Витесс 2:1 НЕК Неймеген Э
- 18.03.2017 ПСВ 1:0 Витесс Э
- 10.03.2017 Витесс 5:0 Спарта Роттердам Э
- 04.03.2017 ПЕК Зволле 3:1 Витесс Э
- 01.03.2017 Спарта Роттердам 1:2 Витесс К
- 26.02.2017 Гоу Эхед Иглс 1:3 Витесс Э
- 19.02.2017 Витесс 0:1 Аякс Э
Последние игры между собой
Фейеноорд: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
Витесс: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
- 23.04.2017 Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие
- 26.01.2017 Витесс 2:0 Фейеноорд Кубок
- 17.12.2016 Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие
- 13.03.2016 Витесс 0:2 Фейеноорд Эредивизие
- 23.08.2015 Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие
- 11.05.2015 Фейеноорд 1:4 Витесс Эредивизие
- 09.11.2014 Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие
- 31.01.2014 Фейеноорд 1:1 Витесс Эредивизие
- 06.10.2013 Витесс 1:2 Фейеноорд Эредивизие
- 21.04.2013 Фейеноорд 2:0 Витесс Эредивизие
- 02.09.2012 Витесс 1:0 Фейеноорд Эредивизие
- 12.02.2012 Фейеноорд 3:1 Витесс Эредивизие
- 20.11.2011 Витесс 0:4 Фейеноорд Эредивизие
- 06.02.2011 Витесс 1:1 Фейеноорд Эредивизие
- 29.08.2010 Фейеноорд 4:0 Витесс Эредивизие
- 31.03.2010 Фейеноорд 2:1 Витесс Эредивизие
- 09.08.2009 Витесс 0:0 Фейеноорд Эредивизие
- 01.03.2009 Фейеноорд 2:2 Витесс Премьер-лига
- 30.11.2008 Витесс 1:1 Фейеноорд Премьер-лига
- 17.02.2008 Фейеноорд 1:0 Витесс Премьер-лига
|Команда
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|Г
|О
|1.
|Витесс
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|0 - 0
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|2.
|Фейеноорд
|0
|0
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|0 - 0
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 54 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фейеноорд - Витесс, который состоится 05.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фейеноорд - Витесс, который состоится 05.08.2017.
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Прогнозы на матч Фейеноорд - Витесс
Фейеноорд
91% (71)
Ничья:
6.4% (5)
Витесс
2.6% (2)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Фейеноорд:
35.9% (28)
2:1 Фейеноорд:
24.4% (19)
3:1 Фейеноорд:
12.8% (10)
1:0 Фейеноорд:
11.5% (9)
0:0 Ничья:
3.8% (3)
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