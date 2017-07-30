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Стадион:
Фейеноорд
 
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Витесс
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До начала матча осталось 2 дня 16 часов 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Фейеноорд - Витесс, который состоится 05.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Фейеноорд - Витесс
Фейеноорд
91% (71)
Ничья:
6.4% (5)
Витесс
2.6% (2)

Вы не участвовали в прогнозе

Фейеноорд:
35.9% (28)
Фейеноорд:
24.4% (19)
Фейеноорд:
12.8% (10)
Фейеноорд:
11.5% (9)
Ничья:
3.8% (3)
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