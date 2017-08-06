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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Гент
0:1
Конец матча
Антверпен
0'
13' Желтая карточка
Geoffry Hairemans
29' Желтая карточка
Joerie Dequevy
0:1
37' Гол
Reda Jaadi
49' Желтая карточка
Арсланаджич Дино
55' Желтая карточка
Болат Синан
87' Желтая карточка
Жиго Самуэль
90' Желтая карточка
Бронн Дилан
90' Желтая карточка
Уларе Обби
90'+5
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Уларе Обби получает желтую карточку.
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
90'
Бронн Дилан получает желтую карточку.
Желтая карточка
87'
Жиго Самуэль получает желтую карточку.
70'
Антверпен производит замену. Reda Jaadi уходит, и Уильям Овусу заменяет его
66'
Гент производит замену. Миличевич Даниел уходит, и Кулибали Калифа заменяет его

Желтая карточка
55'
Болат Синан получает желтую карточку.
Желтая карточка
49'
Арсланаджич Дино получает желтую карточку.
46'
Гент производит замену. Эсити Андерсон уходит, и Калу Сэмьюэл заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Гент производит замену. Верстрате Биргер уходит, и Жиго Самуэль заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Reda Jaadi.
Желтая карточка
29'
Юри Декеви получает желтую карточку.
Желтая карточка
13'
Джеффри Хайреманс получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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