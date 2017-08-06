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2017-2018
Стадион: Геламко
13' Желтая карточкаGeoffry Hairemans
29' Желтая карточкаJoerie Dequevy
0:1
37' ГолReda Jaadi
49' Желтая карточкаАрсланаджич Дино
55' Желтая карточкаБолат Синан
87' Желтая карточкаЖиго Самуэль
90' Желтая карточкаБронн Дилан
90' Желтая карточкаУларе Обби
|
29'
37'
0:1
49'
55'
87'
90'
90'
Состав команд
20
Тулен
Янник
22
Бронн
Дилан
21
Асаре
Нана
31
Кубо
Юя
38
Арун
Фарис
58
Уларе
Обби
Гент 3-4-3
- Основной состав
- 20 Тулен Янник Вратарь
- 22 Бронн Дилан Защитник
- 13 Митрович Стефан Защитник
- 11 Мачадо Дейвер Защитник
- 6 Верстрате Биргер Полузащитник
- 44 Эсити Андерсон Полузащитник
- 19 Деягере Брехт Полузащитник
- 21 Асаре Нана Полузащитник
- 77 Миличевич Даниел Нападающий
- 9 Силла Мамаду II Нападающий
- 31 Кубо Юя Нападающий
- Запасные игроки
- 35 Чекановиц Юн Вратарь
- 29 Де Смет Тибо Защитник
- 2 Жиго Самуэль Защитник
- 25 Марк Дамьен Полузащитник
- 33 Верстрате Луи Полузащитник
- 18 Калу Сэмьюэл Нападающий
- 7 Кулибали Калифа Нападающий
- Главный тренер: Ванхазебрук Хейн
Антверпен 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Болат Синан Вратарь
- 23 Дуплюс Фредерик Защитник
- 15 Арсланаджич Дино Защитник
- 21 Dylan Batubinsika Защитник
- 25 Коррин Александр Защитник
- 38 Арун Фарис Полузащитник
- 6 Isaac Kone Полузащитник
- 7 Reda Jaadi Полузащитник
- 20 Geoffry Hairemans Полузащитник
- 11 Joerie Dequevy Полузащитник
- 58 Уларе Обби Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Йежина Антонио Вратарь
- 5 Ванстеенкисте Яннес Защитник
- 10 Камю Фабьен Полузащитник
- 17 Н'Диайе Мамату Полузащитник
- 9 Stallone Limbombe Нападающий
- 8 Родригеш Иву Нападающий
- 27 Zotsara Randriambololona
- 19 William Owusu
- Главный тренер: Ласло Болони
Предыдущие игры
Гент (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 03.08.2017 Альтах 3:1 Гент ЛЕ
- 30.07.2017 Сент-Трюйден 3:2 Гент ПДА
- 27.07.2017 Гент 1:1 Альтах ЛЕ
- 22.07.2017 Беерсхот-Вильрейк 2:3 Гент ТМК
- 21.07.2017 Ланс 1:3 Гент ТМК
- 19.07.2017 АЕК 1:1 Гент ТМК
- 13.07.2017 Гент 2:3 Ницца ТМК
- 07.07.2017 ПАОК 0:2 Гент ТМК
- 30.06.2017 Диккельвенн 2:7 Гент ТМК
- 24.06.2017 Дронген 2:3 Гент ТМК
- 23.06.2017 Стандард Веттерен 1:3 Гент ТМК
- 22.06.2017 Де Пинте 0:2 Гент ТМК
- 21.05.2017 Брюгге 2:1 Гент ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Гент 5:2 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Гент 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Остенде 4:3 Гент ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Гент 0:0 Андерлехт ЛППОЧГ
- 25.04.2017 Зульте-Варегем 0:2 Гент ЛППОЧГ
- 21.04.2017 Гент 1:1 Остенде ЛППОЧГ
- 17.04.2017 Шарлеруа 0:1 Гент ЛППОЧГ
Антверпен (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Сент-Трюйден 1:1 Антверпен ТМК
- 11.07.2017 Хамм 0:2 Антверпен ТМК
- 01.07.2017 К. Контич 0:9 Антверпен ТМК
- 24.06.2017 Зварте Леув 0:2 Антверпен ТМК
- 21.06.2017 Брассхаат 0:9 Антверпен ТМК
- 05.04.2017 Мускрон-Перювельз 2:1 Антверпен ТМК
- 11.03.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДГБП
- 05.03.2017 Антверпен 3:1 Рузеларе ПДГБП
- 26.02.2017 Антверпен 1:0 Ломмель ПДB
- 18.02.2017 Рузеларе 1:2 Антверпен ПДB
- 11.02.2017 Антверпен 0:2 Льерс ПДB
- 04.02.2017 Юнион Сен-Жиль 1:1 Антверпен ПДB
- 29.01.2017 Тубице 2:4 Антверпен ПДB
- 21.01.2017 Антверпен 2:0 АХ Лёвен ПДB
- 15.01.2017 Серкль Брюгге 0:1 Антверпен ПДB
- 06.01.2017 Антверпен 1:0 Рузеларе ПДB
- 16.12.2016 Ломмель 2:4 Антверпен ПДB
- 11.12.2016 Антверпен 1:1 Тубице ПДB
- 02.12.2016 Льерс 2:2 Антверпен ПДB
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|4.
|Антверпен
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|5.
|Брюгге
|1
|1
|0
|0
|4 - 0
|3
|6.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|7.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|8.
|Мускрон-Перювельз
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|9.
|Мехелен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|10.
|Васланд-Беверен
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|11.
|Андерлехт
|1
|0
|1
|0
|0 - 0
|1
|12.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Остенде
|1
|0
|0
|1
|0 - 1
|0
|14.
|Эйпен
|1
|0
|0
|1
|0 - 5
|0
|15.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Локерен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Уларе Обби получает желтую карточку.
90'
Судья свистит, и матч окончен
90'
Бронн Дилан получает желтую карточку.
87'
Жиго Самуэль получает желтую карточку.
70'
Антверпен производит замену. Reda Jaadi уходит, и Уильям Овусу заменяет его
66'
Гент производит замену. Миличевич Даниел уходит, и Кулибали Калифа заменяет его
55'
Болат Синан получает желтую карточку.
49'
Арсланаджич Дино получает желтую карточку.
46'
Гент производит замену. Эсити Андерсон уходит, и Калу Сэмьюэл заменяет его
46'
Начался второй тайм!
46'
Гент производит замену. Верстрате Биргер уходит, и Жиго Самуэль заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
37'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Reda Jaadi.
29'
Юри Декеви получает желтую карточку.
13'
Джеффри Хайреманс получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Ghelamco Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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