Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 6015
3:0
Конец матча
1:0
9' ГолЛюикс Кес
21' Желтая карточкаJens Stage
30' Желтая карточкаМеллер Фредерик
46' Желтая карточкаЛюикс Кес
2:0
52' ГолУре Микаэль
3:0
64' ГолPhilip Zinckernagel
69' Желтая карточкаPhilip Zinckernagel
Второй тайм
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
92'
92'
Kasper Junker имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Jens Stage из команды Орхус делает пас партнеру.
92'
Эмиль Шеел наказан за толчок Daniel A. Pedersen
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Stefan Gartenmann
90'
Nicholas Marfelt отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
90'
89'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
89'
88'
87'
87'
Йованович Александар II выбил мяч подальше от ворот.
86'
86'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
86'
86'
86'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
86'
Амини Мустафа из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
85'
Тактическая замена. Поульсен Симон уходит с поля и его заменяет Nicholas Marfelt
85'
Kasper Junker имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
84'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Jens Stage из команды Орхус делает неудачный навес.
83'
83'
83'
83'
Клеве Троэльс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
83'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
82'
Поульсен Симон на финте ушёл от оппонента.
82'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
81'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
80'
80'
Kasper Junker не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Jens Stage из команды Орхус бьет головой мимо ворот
79'
79'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
79'
Jens Stage из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
78'
Kasper Junker из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Philip Zinckernagel нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Philip Zinckernagel не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Ромер Марсель исполняет штрафной удар, но его блокируют
77'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
77'
Mustapha Bundu наказан за толчок Якобсен Кристиан II
75'
75'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
75'
75'
74'
73'
Канструп Пьер из команды Орхус бьет головой мимо ворот
73'
73'
Kasper Junker бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
73'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Kasper Junker заработал фол.
72'
72'
Philip Zinckernagel бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
69'
Philip Zinckernagel получает желтую карточку.
69'
Philip Zinckernagel совершает грубый фол. Спельманн Мартин был жертвой
69'
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 6015 болельщиков
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
67'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Daniel A. Pedersen
67'
66'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Philip Zinckernagel!
64'
Philip Zinckernagel на финте ушёл от оппонента.
64'
Анкерсен Якоб ошибается в защите.
64'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Анкерсен Якоб наказан за толчок Якобсен Кристиан II
63'
Mustapha Bundu попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
63'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
62'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Анкерсен Якоб заработал фол.
61'
Спельманн Мартин из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
61'
Philip Zinckernagel на финте ушёл от оппонента.
61'
61'
61'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
60'
59'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
58'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
58'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
58'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает навес
57'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
57'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
56'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
56'
Якобсен Кристиан II попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Меллер Фредерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
55'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
55'
55'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
52'
Якобсен Кристиан II сделал результативную передачу.
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уре Микаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
52'
Jens Stage попал в створ, но вратарь справился с ударом.
52'
51'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
50'
50'
50'
49'
Якобсен Кристиан II отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
49'
49'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
48'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Сана Тобиас.
48'
47'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес
47'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Люикс Кес получает желтую карточку.
46'
Люикс Кес атакует сзади соперника. Спельманн Мартин пострадал.
46'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
49'
Амини Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
49'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Амини Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
48'
Амини Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Расмуссен Мортен получил травму и заменен. Kasper Junker выходит на поле.
46'
Расмуссен Мортен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
46'
Расмуссен Мортен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Якобсен Кристиан II наказан за толчок Йулсгор Йеспер
45'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Спельманн Мартин из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Ромер Марсель.
44'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает неудачный навес.
44'
44'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
44'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Люикс Кес заработал фол.
42'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Уре Микаэль заработал фол.
42'
42'
41'
41'
41'
40'
Удар-перашют, который нанес Уре Микаэль из команды Сённерйюск был отбит вратарем.
39'
39'
Анкерсен Якоб отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
38'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Зимлинг Ники заработал фол.
37'
37'
Меллер Фредерик из команды Орхус. Это Поульсен Симон заработал фол.
36'
36'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
36'
Амини Мустафа из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
35'
33'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
32'
31'
Люикс Кес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Меллер Фредерик получает желтую карточку.
30'
Меллер Фредерик из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Рамон Родригес.
30'
30'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
30'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Ромер Марсель наказан за толчок Амини Мустафа
30'
29'
Клеве Троэльс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск играет в стеночку. Philip Zinckernagel был стеночкой.
28'
28'
27'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Йованович Александар II.
27'
27'
Йулсгор Йеспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
27'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
26'
Якобсен Кристиан II бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
26'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
26'
26'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Рамон Родригес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
25'
Jens Stage из команды Орхус делает навес
25'
После дальнего удара, который нанес Спельманн Мартин мяч отбит вратарем
23'
23'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
23'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Спельманн Мартин заработал фол.
22'
22'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
22'
Педерсен Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Jens Stage получает желтую карточку.
21'
Jens Stage атакует сзади соперника. Якобсен Кристиан II пострадал.
20'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
19'
Меллер Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
19'
Рамон Родригес выбил мяч на угловой.
18'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
18'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный навес.
18'
17'
17'
17'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
16'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
16'
Анкерсен Якоб выбил мяч на угловой.
16'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
16'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
16'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
15'
15'
Philip Zinckernagel исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
14'
Йулсгор Йеспер получает желтую карточку.
14'
Йулсгор Йеспер атакует сзади соперника. Клеве Троэльс пострадал.
14'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
13'
13'
Люикс Кес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
13'
12'
12'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
12'
12'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
12'
12'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Гира Адама из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
11'
Милиц Себастьян выбил мяч подальше от ворот.
11'
Педерсен Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
10'
Гира Адама из команды Орхус делает подножку. Philip Zinckernagel заработал фол.
10'
9'
Ромер Марсель сделал результативную передачу.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люикс Кес из клуба "Сённерйюск" отправил мяч головой в ворота.
9'
8'
Йулсгор Йеспер выбил мяч на угловой.
8'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
8'
7'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
7'
7'
Спельманн Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Люикс Кес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
6'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
6'
Гира Адама из команды Орхус делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
5'
5'
5'
5'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
4'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
4'
4'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
3'
3'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
3'
3'
Гира Адама сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
3'
3'
Канструп Пьер выбил мяч на угловой.
2'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
2'
2'
1'
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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