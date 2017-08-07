  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 6015
Сённерйюск
3:0
Конец матча
Орхус
0'
1:0
9' Гол
Люикс Кес
21' Желтая карточка
Jens Stage
30' Желтая карточка
Меллер Фредерик
46' Желтая карточка
Люикс Кес
2:0
52' Гол
Уре Микаэль
3:0
64' Гол
Philip Zinckernagel
69' Желтая карточка
Philip Zinckernagel
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
93'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
92'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
92'
Kasper Junker имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
92'
Jens Stage из команды Орхус делает пас партнеру.

Фол, нарушение
92'
Эмиль Шеел наказан за толчок Daniel A. Pedersen
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Орхус
90'
Тактическая замена. Клеве Троэльс уходит с поля и его заменяет Stefan Gartenmann
90'
Nicholas Marfelt отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
90'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
90'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
89'
Меллер Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
89'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Йованович Александар II выбил мяч подальше от ворот.
86'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
86'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
86'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Амини Мустафа из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
85'
Клеве Троэльс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой слева.
85'
Тактическая замена. Поульсен Симон уходит с поля и его заменяет Nicholas Marfelt
85'
Kasper Junker имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
84'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
84'
Jens Stage из команды Орхус делает неудачный навес.
83'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Клеве Троэльс не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
83'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес прямо в штрафную.
82'
Поульсен Симон на финте ушёл от оппонента.
82'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
81'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
80'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
80'
Kasper Junker не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
80'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
80'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
80'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
79'
Jens Stage из команды Орхус бьет головой мимо ворот
Угловой
79'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
79'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
79'
Jens Stage из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
78'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
78'
Kasper Junker из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
78'
Philip Zinckernagel нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Philip Zinckernagel не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
78'
Ромер Марсель исполняет штрафной удар, но его блокируют
77'
Тактическая замена. Уре Микаэль уходит с поля и его заменяет Эмиль Шеел
Фол, нарушение
77'
Mustapha Bundu наказан за толчок Якобсен Кристиан II
75'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Амини Мустафа из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
74'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
73'
Канструп Пьер из команды Орхус бьет головой мимо ворот
Угловой
73'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
73'
Kasper Junker бьет и мяч и, отрекошетив, тот попадает в створ ворот
Фол, нарушение
73'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Kasper Junker заработал фол.
72'
Удар от ворот произведет Орхус
72'
Philip Zinckernagel бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Офсайд
70'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
Желтая карточка
69'
Philip Zinckernagel получает желтую карточку.
Фол, нарушение
69'
Philip Zinckernagel совершает грубый фол. Спельманн Мартин был жертвой
69'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 6015 болельщиков
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
67'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Daniel A. Pedersen
67'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
66'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
64'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Philip Zinckernagel!
64'
Philip Zinckernagel на финте ушёл от оппонента.
64'
Анкерсен Якоб ошибается в защите.
64'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
64'
Анкерсен Якоб наказан за толчок Якобсен Кристиан II
63'
Mustapha Bundu попал в створ, но вратарь справился с ударом.
63'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
62'
Якобсен Кристиан II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
62'
Амини Мустафа нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
61'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает подножку. Анкерсен Якоб заработал фол.
61'
Спельманн Мартин из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
61'
Philip Zinckernagel на финте ушёл от оппонента.
61'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
61'
Mustapha Bundu из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
60'
Удар от ворот произведет Орхус
59'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Mustapha Bundu из команды Орхус сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
58'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
58'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает навес
Офсайд
57'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
57'
Сана Тобиас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
56'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
56'
Якобсен Кристиан II попал в створ, но вратарь справился с ударом.
56'
Меллер Фредерик сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
55'
Игрок из команды Сённерйюск делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
55'
Тактическая замена. Гира Адама уходит с поля и его заменяет Mustapha Bundu
55'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
52'
Якобсен Кристиан II сделал результативную передачу.
Описание гола
52'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Уре Микаэль записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
52'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск делает навес
52'
Jens Stage попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Угловой
52'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
51'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
50'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
50'
Гира Адама из команды Орхус делает навес
50'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Удар от ворот произведет Орхус
49'
Якобсен Кристиан II отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
49'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
49'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Люикс Кес выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
48'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Сана Тобиас.
48'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
47'
Йованович Александар II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает навес
47'
Рамон Родригес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
46'
Люикс Кес получает желтую карточку.
Фол, нарушение
46'
Люикс Кес атакует сзади соперника. Спельманн Мартин пострадал.
46'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
49'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Травма, повреждение
49'
Амини Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
49'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
Офсайд
49'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Амини Мустафа получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
48'
Амини Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
46'
Расмуссен Мортен получил травму и заменен. Kasper Junker выходит на поле.
Травма, повреждение
46'
Расмуссен Мортен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
46'
Расмуссен Мортен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
45'
Ромер Марсель навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Спельманн Мартин из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Ромер Марсель.
44'
Сённерйюск совершает вбрасывание на своей половине поля
44'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает неудачный навес.
44'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес
44'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Фол, нарушение
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Люикс Кес заработал фол.
Фол, нарушение
42'
Амини Мустафа из команды Орхус делает подножку. Уре Микаэль заработал фол.
42'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
42'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
41'
Гира Адама из команды Орхус делает навес
41'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Гира Адама из команды Орхус делает навес
40'
Удар-перашют, который нанес Уре Микаэль из команды Сённерйюск был отбит вратарем.
39'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
39'
Анкерсен Якоб отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
Фол, нарушение
38'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает подножку. Зимлинг Ники заработал фол.
37'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Меллер Фредерик из команды Орхус. Это Поульсен Симон заработал фол.
Угловой
36'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
36'
Педерсен Марк выбил мяч на угловой.
36'
Амини Мустафа из команды Орхус попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
35'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Гира Адама из команды Орхус делает навес
33'
Зимлинг Ники из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
33'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Люикс Кес навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
30'
Меллер Фредерик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
30'
Меллер Фредерик из команды Орхус опасно играет. Чуть не пострадал Рамон Родригес.
30'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Канструп Пьер из команды Орхус делает навес
30'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Ромер Марсель наказан за толчок Амини Мустафа
30'
Удар от ворот произведет Орхус
29'
Клеве Троэльс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
29'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск играет в стеночку. Philip Zinckernagel был стеночкой.
28'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
28'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
Фол, нарушение
27'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск опасно играет. Чуть не пострадал Йованович Александар II.
27'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
27'
Йулсгор Йеспер сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
27'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой справа.
26'
Якобсен Кристиан II бьет и мяч от рикошета проходит мимо
26'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
26'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
26'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
26'
Зимлинг Ники выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Рамон Родригес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
26'
Игрок из команды Орхус делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
25'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Jens Stage из команды Орхус делает навес
25'
После дальнего удара, который нанес Спельманн Мартин мяч отбит вратарем
23'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
23'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
23'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
23'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает подножку. Спельманн Мартин заработал фол.
22'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
22'
Люикс Кес из команды Сённерйюск делает передачу одноклубнику.
22'
Педерсен Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Jens Stage получает желтую карточку.
Фол, нарушение
21'
Jens Stage атакует сзади соперника. Якобсен Кристиан II пострадал.
20'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
19'
Уре Микаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Амини Мустафа из команды Орхус делает навес
19'
Меллер Фредерик нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
19'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
19'
Рамон Родригес выбил мяч на угловой.
18'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
18'
Jens Stage из команды Орхус делает отличный навес.
18'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
17'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
17'
Расмуссен Мортен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск делает навес
Угловой
16'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
16'
Анкерсен Якоб выбил мяч на угловой.
16'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
16'
Philip Zinckernagel из команды Сённерйюск разыграл угловой с правого угла.
16'
Якобсен Кристиан II из команды Сённерйюск нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
15'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
15'
Philip Zinckernagel исполняет штрафной удар, и мяч уходит на угловой после сэйва вратаря
Желтая карточка
14'
Йулсгор Йеспер получает желтую карточку.
Фол, нарушение
14'
Йулсгор Йеспер атакует сзади соперника. Клеве Троэльс пострадал.
14'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
13'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
13'
Милиц Себастьян вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Люикс Кес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
13'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
12'
Удар от ворот произведет Орхус
12'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает неудачный навес.
12'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск делает пас партнеру.
12'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск устремляется вперед с мячом.
12'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Анкерсен Якоб из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
Гира Адама из команды Орхус отвел угрозу отличным подкатом
11'
Милиц Себастьян выбил мяч подальше от ворот.
11'
Педерсен Марк навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
10'
Гира Адама из команды Орхус делает подножку. Philip Zinckernagel заработал фол.
10'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
9'
Ромер Марсель сделал результативную передачу.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Люикс Кес из клуба "Сённерйюск" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
9'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
8'
Йулсгор Йеспер выбил мяч на угловой.
8'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает передачу за спину защитников.
8'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
Рамон Родригес из команды Сённерйюск делает навес
7'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
7'
Спельманн Мартин отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
6'
Люикс Кес сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
6'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
Офсайд
6'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск в офсайде
Фол, нарушение
6'
Гира Адама из команды Орхус делает подножку. Якобсен Кристиан II заработал фол.
5'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Гира Адама из команды Орхус делает навес
5'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Ромер Марсель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес
4'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
4'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает навес
3'
Йованович Александар II вышел из ворот и забрал мяч.
3'
Клеве Троэльс из команды Сённерйюск делает навес
3'
Йулсгор Йеспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Гира Адама сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
Угловой
3'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
3'
Канструп Пьер выбил мяч на угловой.
2'
Поульсен Симон из команды Сённерйюск делает навес
2'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
1'
Поульсен Симон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Меллер Фредерик из команды Орхус делает навес
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация