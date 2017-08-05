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  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 3016
Хобро
2:0
Конец матча
Раннерс
0'
1:0
28' Гол
Киркеволд Пол
33' Желтая карточка
Rasmus Minor Petersen
53' Желтая карточка
Vito Hammershoej-Mistrati
56' Желтая карточка
Джурджич Никола
60' Желтая карточка
Kasper Enghardt
83' Желтая карточка
Марксен Эрик
2:0
84' Гол
Jesper Boege
85' Желтая карточка
Martin Mikkelsen
90'+4
Второй тайм
94'
Поури Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
Удар от ворот произведет Хобро
Фол, нарушение
93'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
Фол, нарушение
93'
Бабаян Эдгар делает подножку сопернику.
92'
Удар от ворот произведет Раннерс

92'
Бабаян Эдгар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
Фол, нарушение
91'
Поури Марвин наказан за толчок Мадс Юстесен
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Хобро
Фол, нарушение
90'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Багер Йонас
89'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
89'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Nicholas Gotfredsen заработал фол.
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
88'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
86'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает пас партнеру.
86'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
85'
Мартин Миккельсен получает желтую карточку за неспортивное поведение
Фол, нарушение
85'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Китчен Перри заработал фол.
84'
Мартин Миккельсен сделал результативную передачу.
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йеспер Боге записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 3016 болельщиков
83'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
Желтая карточка
83'
Марксен Эрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
82'
Марксен Эрик совершает грубый фол. Vito Hammershoej-Mistrati был жертвой
82'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
81'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Удар от ворот произведет Хобро
Угловой
80'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
79'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Педерсен Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро играет в стеночку с партнером по команде. Педерсен Миккель это был.
78'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
77'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
77'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает подножку. Марксен Эрик заработал фол.
77'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
76'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Йеспер Боге заработал фол.
76'
Расмус Педерсен из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
76'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Педерсен Миккель из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
73'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Удар от ворот произведет Раннерс
73'
Киркеволд Пол бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
72'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
71'
Удар от ворот произведет Хобро
71'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает неудачный навес.
Фол, нарушение
71'
Киркеволд Пол делает подножку сопернику.
71'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
71'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
70'
Удар от ворот произведет Раннерс
70'
Йеспер Боге бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
70'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
Офсайд
69'
Mayron George из команды Раннерс в офсайде
Описание гола
69'
Гол, который забил Mayron George не засчитан.
69'
Джурджич Никола из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
Офсайд
67'
Джурджич Никола из команды Раннерс в офсайде
67'
Дамборг Йонас из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
66'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
Угловой
66'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
66'
Китчен Перри выбил мяч на угловой.
66'
Антипас Квинси из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
65'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает неудачный навес.
65'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
Удар от ворот произведет Раннерс
64'
Антипас Квинси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает отличный пас
63'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
63'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
63'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
62'
Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Mayron George
61'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
Желтая карточка
60'
Kasper Enghardt получает желтую карточку.
Фол, нарушение
60'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
60'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
59'
Антипас Квинси атакует сзади соперника. Каллесеэ Миккель пострадал.
58'
Удар от ворот произведет Хобро
58'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
57'
Мадс Юстесен наказан за толчок Джурджич Никола
Фол, нарушение
57'
Мадс Юстесен из команды Хобро тянет соперника за майку.
57'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
56'
Джурджич Никола получает желтую карточку.
Фол, нарушение
56'
Джурджич Никола атакует сзади соперника. Мартин Миккельсен пострадал.
55'
Удар от ворот произведет Хобро
54'
Поури Марвин из команды Раннерс наносит неточный удар с лета
54'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает пас партнеру.
54'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
54'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой справа.
54'
После удара головой, который сделал Поури Марвин мяч выносится вратарем на угловой
53'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
53'
Vito Hammershoej-Mistrati получает желтую карточку.
Фол, нарушение
53'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Поури Марвин.
52'
Удар от ворот произведет Раннерс
52'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает неудачный навес.
51'
Удар от ворот произведет Раннерс
51'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
49'
Удар от ворот произведет Хобро
48'
Каллесеэ Миккель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
Фол, нарушение
48'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Расмус Педерсен заработал фол.
46'
Удар от ворот произведет Хобро
46'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Бьорн Копплин получил травму и заменен. Nicholas Gotfredsen выходит на поле.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Марксен Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
47'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Кауко Йони.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Фол, нарушение
46'
Антипас Квинси из команды Хобро. Это Кауко Йони заработал фол.
Угловой
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
45'
Поури Марвин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
Офсайд
44'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
43'
Лобжанидзе Саба попал в створ, но вратарь справился с ударом.
43'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
42'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
40'
Удар от ворот произведет Раннерс
40'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает неудачный навес.
40'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
39'
Поури Марвин наказан за толчок Дамборг Йонас
37'
Удар от ворот произведет Хобро
37'
Поури Марвин на финте ушёл от оппонента.
35'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает навес
34'
Удар от ворот произведет Хобро
34'
Мадс Агесен получил травму и заменен. Багер Йонас выходит на поле.
34'
Китчен Перри из команды Раннерс наносит неточный удар с лета
34'
После удара головой, который сделал Поури Марвин мяч попадает в перекладину
34'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
33'
Расмус Педерсен получает желтую карточку.
Фол, нарушение
33'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает подножку. Каллесеэ Миккель заработал фол.
30'
Мадс Юстесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Дамборг Йонас получает жёлтую карточку за толчок соперника.
29'
Удар от ворот произведет Хобро
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Киркеволд Пол отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
Фол, нарушение
27'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает подножку. Vito Hammershoej-Mistrati заработал фол.
26'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
26'
Антипас Квинси из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
25'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
23'
Поури Марвин из команды Раннерс делает пас партнеру.
22'
Удар от ворот произведет Раннерс
Фол, нарушение
21'
Мартин Миккельсен делает подножку сопернику.
20'
Китчен Перри имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
20'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
20'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
19'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Поури Марвин из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
Удар от ворот произведет Раннерс
18'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
18'
Мадс Агесен возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Лобжанидзе Саба навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Травма, повреждение
17'
Мадс Агесен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
17'
Мадс Агесен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
16'
Антипас Квинси атакует сзади соперника. Мадс Агесен пострадал.
15'
Удар от ворот произведет Хобро
15'
Лобжанидзе Саба бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
14'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
13'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
13'
Томсен Джонни наказан за толчок Мадс Юстесен
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
Удар от ворот произведет Хобро
10'
Поури Марвин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Джурджич Никола из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
10'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает пас партнеру.
10'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
8'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает подножку. Каллесеэ Миккель заработал фол.
Офсайд
8'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
7'
Удар от ворот произведет Хобро
7'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес
6'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
6'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес
4'
Удар от ворот произведет Раннерс
4'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
3'
Удар от ворот произведет Хобро
2'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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