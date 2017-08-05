Стадион: ДС Арена Зрители: 3016
1:0
28' ГолКиркеволд Пол
33' Желтая карточкаRasmus Minor Petersen
53' Желтая карточкаVito Hammershoej-Mistrati
56' Желтая карточкаДжурджич Никола
60' Желтая карточкаKasper Enghardt
83' Желтая карточкаМарксен Эрик
2:0
84' ГолJesper Boege
85' Желтая карточкаMartin Mikkelsen
Второй тайм
94'
Поури Марвин навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
93'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро делает подножку. Джурджич Никола заработал фол.
93'
Бабаян Эдгар делает подножку сопернику.
92'
92'
Бабаян Эдгар отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
92'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает пас партнеру.
91'
Поури Марвин наказан за толчок Мадс Юстесен
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Багер Йонас
89'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
89'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает подножку. Nicholas Gotfredsen заработал фол.
88'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
88'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
86'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
86'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает пас партнеру.
86'
85'
Мартин Миккельсен получает желтую карточку за неспортивное поведение
85'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает подножку. Китчен Перри заработал фол.
84'
Мартин Миккельсен сделал результативную передачу.
84'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Йеспер Боге записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
84'
83'
Сегодняшная посещаемость составляет 3016 болельщиков
83'
Тактическая замена. Антипас Квинси уходит с поля и его заменяет Бабаян Эдгар
83'
Марксен Эрик получает желтую карточку.
82'
Марксен Эрик совершает грубый фол. Vito Hammershoej-Mistrati был жертвой
82'
Тактическая замена. Лобжанидзе Саба уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
81'
80'
80'
79'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
79'
Педерсен Миккель нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро играет в стеночку с партнером по команде. Педерсен Миккель это был.
78'
78'
77'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
77'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает подножку. Марксен Эрик заработал фол.
77'
Хальдерссон Ханнес вышел из ворот и забрал мяч.
77'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
76'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Йеспер Боге заработал фол.
76'
Расмус Педерсен из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
76'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
75'
Педерсен Миккель из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
75'
74'
74'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает навес
73'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
73'
Киркеволд Пол бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
73'
72'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
71'
71'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает неудачный навес.
71'
Киркеволд Пол делает подножку сопернику.
71'
71'
71'
70'
70'
70'
Йеспер Боге бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
70'
69'
Mayron George из команды Раннерс в офсайде
69'
Гол, который забил Mayron George не засчитан.
69'
Джурджич Никола из команды Раннерс сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
67'
Джурджич Никола из команды Раннерс в офсайде
67'
Дамборг Йонас из команды Хобро отвел угрозу отличным подкатом
66'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
66'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
66'
Мартин Миккельсен из команды Хобро подал угловой справа.
66'
Китчен Перри выбил мяч на угловой.
66'
Антипас Квинси из команды Хобро попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 38% времени, а гости – 62%.
65'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает неудачный навес.
65'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
64'
64'
Антипас Квинси отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
63'
Мартин Миккельсен нанес удар, но тот был заблокирован.
63'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает отличный пас
63'
Антипас Квинси из команды Хобро делает пас партнеру.
63'
63'
63'
62'
Тактическая замена. Каллесеэ Миккель уходит с поля и его заменяет Mayron George
61'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс делает неудачный навес.
60'
Kasper Enghardt получает желтую карточку.
60'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
60'
60'
59'
Антипас Квинси атакует сзади соперника. Каллесеэ Миккель пострадал.
58'
58'
57'
Мадс Юстесен наказан за толчок Джурджич Никола
57'
Мадс Юстесен из команды Хобро тянет соперника за майку.
57'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
56'
Джурджич Никола получает желтую карточку.
56'
Джурджич Никола атакует сзади соперника. Мартин Миккельсен пострадал.
55'
54'
Поури Марвин из команды Раннерс наносит неточный удар с лета
54'
Джурджич Никола из команды Раннерс делает пас партнеру.
54'
54'
Киркеволд Пол выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
54'
После удара головой, который сделал Поури Марвин мяч выносится вратарем на угловой
53'
53'
Vito Hammershoej-Mistrati получает желтую карточку.
53'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Поури Марвин.
52'
52'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает неудачный навес.
51'
51'
Nicholas Gotfredsen из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
49'
48'
Каллесеэ Миккель отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
48'
48'
Поури Марвин из команды Раннерс делает подножку. Расмус Педерсен заработал фол.
46'
46'
46'
Бьорн Копплин получил травму и заменен. Nicholas Gotfredsen выходит на поле.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
Марксен Эрик нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Киркеволд Пол из команды Хобро опасно играет. Чуть не пострадал Кауко Йони.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Томсен Джонни из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
46'
Антипас Квинси из команды Хобро. Это Кауко Йони заработал фол.
45'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс подал угловой слева.
45'
Поури Марвин бьет и мяч от рикошета проходит мимо
44'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 42% времени, а гости – 58%.
44'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
43'
Лобжанидзе Саба попал в створ, но вратарь справился с ударом.
43'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
42'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
40'
40'
Дэнни Ольсен из команды Хобро делает неудачный навес.
40'
Багер Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
39'
Поури Марвин наказан за толчок Дамборг Йонас
37'
37'
Поури Марвин на финте ушёл от оппонента.
35'
35'
34'
34'
Мадс Агесен получил травму и заменен. Багер Йонас выходит на поле.
34'
Китчен Перри из команды Раннерс наносит неточный удар с лета
34'
После удара головой, который сделал Поури Марвин мяч попадает в перекладину
34'
33'
Расмус Педерсен получает желтую карточку.
33'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает подножку. Каллесеэ Миккель заработал фол.
30'
30'
Марксен Эрик из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
30'
Мадс Агесен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Дамборг Йонас получает жёлтую карточку за толчок соперника.
29'
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Киркеволд Пол отметился точным ударом со штрафного! Вообще красавец!
27'
Мадс Агесен из команды Раннерс делает подножку. Vito Hammershoej-Mistrati заработал фол.
26'
Kasper Enghardt из команды Раннерс отвел угрозу отличным подкатом
26'
Антипас Квинси из команды Хобро устремляется вперед с мячом.
25'
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 37% времени, а гости – 63%.
24'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Лобжанидзе Саба нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
23'
Поури Марвин из команды Раннерс делает пас партнеру.
22'
21'
Мартин Миккельсен делает подножку сопернику.
20'
Китчен Перри имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар с лёта!
20'
Поури Марвин из команды Раннерс делает передачу одноклубнику.
20'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает навес
19'
Игрок из команды Раннерс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
19'
Поури Марвин из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
18'
18'
18'
Мадс Агесен возвращается на поле, всё в порядке.
18'
Дамборг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
17'
Мадс Агесен получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
17'
Мадс Агесен на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
16'
Антипас Квинси атакует сзади соперника. Мадс Агесен пострадал.
15'
15'
Лобжанидзе Саба бьет из пределов штрафной и упускает момент!
14'
14'
14'
14'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
13'
13'
Томсен Джонни наказан за толчок Мадс Юстесен
12'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
10'
10'
Поури Марвин имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
10'
Джурджич Никола из команды Раннерс сделал отличную передачу и находит партнера по команде.
10'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает пас партнеру.
10'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Антипас Квинси из команды Хобро делает навес прямо в штрафную.
8'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает подножку. Каллесеэ Миккель заработал фол.
8'
Поури Марвин из команды Раннерс в офсайде
7'
7'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
7'
Бьорн Копплин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес
6'
6'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает навес
6'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает навес
4'
4'
Дэнни Ольсен навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
3'
Каллесеэ Миккель из команды Раннерс делает подножку. Антипас Квинси заработал фол.
3'
2'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Раннерс". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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