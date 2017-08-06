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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: EWII Park
Состав команд
21
Греве
Матиас
14
Томасен
Йенс
Оденсе 4-4-2
- Основной состав
- 13 Грютебуст Стен Вратарь
- 19 Деслер Миккел Защитник
- 2 Петерсен Кеннет Защитник
- 3 Тингагер Фредерик Защитник
- 5 Joao Pereira III Защитник
- 21 Греве Матиас Полузащитник
- 11 Нильсен Каспер Полузащитник
- 14 Томасен Йенс Полузащитник
- 9 Rasmus Joensson Полузащитник
- 28 Anders Jacobsen II Нападающий
- 25 Хелениус Никлас Нападающий
- Запасные игроки
- 17 Буус Якоб Защитник
- 6 Тверсков Йеппе Защитник
- 22 Уэлбек Нана Полузащитник
- 7 Эдмундссон Йохан Полузащитник
- 18 Тране Матиас Полузащитник
- 10 Rasmus Festersen Нападающий
- 27 Oliver Christensen
- Главный тренер: Кент Нилсен
- Травмы и дисквалификации
- Лаурсен Якоб-Баррет Травмирован
- Лаурсен Райан Травмирован
- Узочакву Арнест Дисквалифицирован
- Julius Eskesen Не уточняется
Ольборг 4-4-2
- Основной состав
- 1 Ларсен Николай Вратарь
- 6 Kristoffer Pallesen Защитник
- 5 Окоре Жорес Защитник
- 32 Педерсен Каспер Защитник
- 3 Альманн Якоб Защитник
- 25 Frederik Boersting Полузащитник
- 23 Лесняк Филип Полузащитник
- 8 Rasmus Wuertz I Полузащитник
- 10 Флорес Эдисон Полузащитник
- 21 Рисгор Каспер Нападающий
- 9 Jannik Pohl Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Блобьерг Якоб Защитник
- 28 Роллим Янн Полузащитник
- 20 Майлингер Марко Полузащитник
- 16 Magnus Christensen III Полузащитник
- 11 Сильвестр Якуб Нападающий
- 33 Bardhec Bytyqi
- 22 Michael Lansing
- Главный тренер: Мортен Виегорст
- Травмы и дисквалификации
- Robert Kakeeto Травмирован
- Oliver Abildgaard Травмирован
- Marco Harboe Ramkilde Травмирован
- Кристенсен Патрик Травмирован
- Rasmus Thellufsen Травмирован
Предыдущие игры
Оденсе (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 29.07.2017 Оденсе 1:0 Хорсенс СД
- 24.07.2017 Элит-3000 0:2 Оденсе СД
- 17.07.2017 Оденсе 1:2 Нордшелланн СД
- 09.07.2017 Кёге 0:0 Оденсе ТМК
- 03.07.2017 Шахтёр Дн 3:2 Оденсе ТМК
- 01.07.2017 Хольштайн Киль 2:0 Оденсе ТМК
- 29.05.2017 Раннерс 2:0 Оденсе СЛЕ
- 20.05.2017 Оденсе 1:1 Раннерс СЛЕ
- 16.05.2017 Силькеборг 2:1 Оденсе СЛЕ
- 13.05.2017 Оденсе 3:1 Силькеборг СЛЕ
- 08.05.2017 Эсбьерг 1:1 Оденсе СД
- 28.04.2017 Оденсе 2:1 Хорсенс СД
- 23.04.2017 Раннерс 4:0 Оденсе СД
- 18.04.2017 Оденсе 1:0 Раннерс СД
- 07.04.2017 Оденсе 3:0 Эсбьерг СД
- 31.03.2017 Хорсенс 0:0 Оденсе СД
- 19.03.2017 Орхус 1:2 Оденсе СД
- 12.03.2017 Оденсе 0:1 Сённерйюск СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
- 25.02.2017 Хорсенс 1:1 Оденсе СД
Ольборг (последние 20 матчей: +4 =5 -11)
- 30.07.2017 Нордшелланн 3:2 Ольборг СД
- 23.07.2017 Ольборг 1:4 Сённерйюск СД
- 15.07.2017 Копенгаген 1:1 Ольборг СД
- 08.07.2017 Ганза 1:1 Ольборг ТМК
- 01.07.2017 Ольборг 3:2 Вендсиссель ТМК
- 27.06.2017 Хеккен 1:2 Ольборг ТМК
- 24.06.2017 Митьюлланд 1:0 Ольборг ТМК
- 17.05.2017 Раннерс 2:1 Ольборг СЛЕ
- 12.05.2017 Ольборг 0:2 Раннерс СЛЕ
- 07.05.2017 Ольборг 0:1 Силькеборг СД
- 30.04.2017 Виборг 1:1 Ольборг СД
- 24.04.2017 Орхус 4:0 Ольборг СД
- 17.04.2017 Ольборг 1:0 Орхус СД
- 08.04.2017 Ольборг 0:1 Виборг СД
- 05.04.2017 Ольборг 2:3 Митьюлланд КД
- 01.04.2017 Силькеборг 0:0 Ольборг СД
- 19.03.2017 Виборг 2:1 Ольборг СД
- 13.03.2017 Ольборг 1:1 Митьюлланд СД
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг СД
- 02.03.2017 Ольборг 5:0 Силькеборг КД
Последние игры между собой
Оденсе: победы: 6, ничьи: 5, поражения: 9
Ольборг: победы: 9, ничьи: 5, поражения: 6
- 06.03.2017 Оденсе 4:0 Ольборг Суперлига Дании
- 01.08.2016 Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании
- 29.05.2016 Оденсе 3:2 Ольборг Суперлига Дании
- 04.03.2016 Ольборг 0:1 Оденсе Суперлига Дании
- 24.08.2015 Ольборг 5:1 Оденсе Суперлига Дании
- 15.05.2015 Ольборг 0:2 Оденсе Суперлига Дании
- 06.12.2014 Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании
- 02.08.2014 Оденсе 1:1 Ольборг Суперлига Дании
- 26.04.2014 Оденсе 2:3 Ольборг Суперлига Дании
- 02.11.2013 Ольборг 1:0 Оденсе Суперлига Дании
- 11.08.2013 Ольборг 0:0 Оденсе Суперлига Дании
- 14.04.2013 Оденсе 3:4 Ольборг Суперлига Дании
- 06.03.2013 Ольборг 2:2 Оденсе Суперлига Дании
- 26.08.2012 Оденсе 0:4 Ольборг Суперлига Дании
- 03.05.2012 Оденсе 1:2 Ольборг Суперлига Дании
- 23.10.2011 Ольборг 2:1 Оденсе САС Лигаен
- 13.08.2011 Ольборг 2:1 Оденсе САС Лигаен
- 30.06.2011 Ольборг 2:1 Оденсе Товарищеские матчи. Сборные
- 02.04.2011 Ольборг 0:1 Оденсе САС Лигаен
- 04.12.2010 Оденсе 6:0 Ольборг САС Лигаен
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нордшелланн
|4
|4
|0
|0
|12 - 6
|12
|2.
|Хорсенс
|4
|3
|0
|1
|7 - 3
|9
|3.
|Оденсе
|0:0
|4
|2
|1
|1
|4 - 2
|7
|4.
|Хобро
|4
|2
|1
|1
|4 - 3
|7
|5.
|Брондбю
|3
|2
|0
|1
|11 - 6
|6
|6.
|Элит-3000
|4
|2
|0
|2
|5 - 6
|6
|7.
|Митьюлланд
|4
|2
|0
|2
|5 - 7
|6
|8.
|Копенгаген
|3
|1
|2
|0
|4 - 1
|5
|9.
|Сённерйюск
|3
|1
|1
|1
|5 - 3
|4
|10.
|Орхус
|3
|1
|0
|2
|4 - 4
|3
|11.
|Силькеборг
|4
|1
|0
|3
|3 - 6
|3
|12.
|Люнгбю
|4
|1
|0
|3
|7 - 14
|3
|13.
|Ольборг
|0:0
|4
|0
|2
|2
|4 - 8
|2
|14.
|Раннерс
|4
|0
|1
|3
|1 - 7
|1
Первый тайм
41'
Удар от ворот произведет Оденсе
41'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
41'
Joao Pereira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает навес
40'
Деслер Миккел из команды Оденсе тянет соперника за майку.
40'
Удар от ворот произведет Оденсе
40'
Майлингер Марко из команды Ольборг наносит неточный удар с лета
40'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
38'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
37'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
37'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
36'
36'
35'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
35'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
35'
Хелениус Никлас исполняет штрафной удар, но его блокируют
34'
Педерсен Каспер из команды Ольборг делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
34'
Расмус Юнссон нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
33'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает неудачный навес.
33'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
31'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Греве Матиас заработал фол.
31'
Майлингер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
29'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает подножку. Майлингер Марко заработал фол.
28'
Casper Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
28'
Casper Nielsen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
27'
Casper Nielsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой справа.
25'
Грютебуст Стен выбил мяч на угловой.
25'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
25'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает пас партнеру.
23'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает подножку. Расмус Вюрц заработал фол.
23'
21'
Frederik Boersting получил травму и заменен. Майлингер Марко выходит на поле.
20'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
После дальнего удара, который нанес Греве Матиас мяч отбит вратарем
19'
19'
Греве Матиас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает навес
18'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
17'
Casper Nielsen бьет и мяч от рикошета проходит мимо
16'
Рисгор Каспер коснулся мяча рукой.
15'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
13'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
12'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Хелениус Никлас, и мяч снова в игре
10'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
9'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Греве Матиас заработал фол.
9'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
8'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
После дальнего удара, который нанес Лесняк Филип мяч отбит вратарем
7'
Joao Pereira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
6'
Флорес Эдисон имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
6'
Рисгор Каспер из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
3'
Рисгор Каспер наказан за толчок Петерсен Кеннет
1'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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