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Стадион:
Оденсе
0:0
Первый тайм: 42'
Ольборг
0' 42'
Первый тайм
41'
Удар от ворот произведет Оденсе
41'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
41'
Joao Pereira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Майлингер Марко из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
40'
Деслер Миккел из команды Оденсе тянет соперника за майку.
40'
Удар от ворот произведет Оденсе
40'
Майлингер Марко из команды Ольборг наносит неточный удар с лета
40'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
38'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
37'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе отвел угрозу отличным подкатом
37'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников.
36'
Удар от ворот произведет Ольборг
36'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
35'
Расмус Юнссон из команды Оденсе делает навес
35'
Хелениус Никлас исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
34'
Педерсен Каспер из команды Ольборг делает подножку. Расмус Юнссон заработал фол.
34'
Расмус Юнссон нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Греве Матиас из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
33'
Удар от ворот произведет Ольборг
33'
Casper Nielsen из команды Оденсе делает неудачный навес.
33'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Андерс К. Якобсен нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
31'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает подножку. Греве Матиас заработал фол.
31'
Майлингер Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
29'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает подножку. Майлингер Марко заработал фол.
Травма, повреждение
28'
Casper Nielsen возвращается на поле, всё в порядке.
28'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
28'
Casper Nielsen получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
27'
Casper Nielsen на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
27'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
27'
Расмус Вюрц из команды Ольборг делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
25'
Хелениус Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Майлингер Марко из команды Ольборг подал угловой справа.
25'
Грютебуст Стен выбил мяч на угловой.
25'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает навес
25'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает пас партнеру.
Фол, нарушение
23'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает подножку. Расмус Вюрц заработал фол.
23'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Frederik Boersting получил травму и заменен. Майлингер Марко выходит на поле.
20'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
20'
Окоре Жорес выбил мяч подальше от ворот.
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
20'
После дальнего удара, который нанес Греве Матиас мяч отбит вратарем
19'
Удар от ворот произведет Ольборг
19'
Греве Матиас бьет, но этот удар проходит слишком далеко от ворот.
19'
Педерсен Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Тингагер Фредерик из команды Оденсе делает навес
18'
Ларсен Николай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Расмус Юнссон из команды Оденсе подал угловой слева.
17'
Casper Nielsen бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
16'
Рисгор Каспер коснулся мяча рукой.
Офсайд
15'
Jannik Pohl из команды Ольборг в офсайде
13'
Ларсен Николай вышел из ворот и забрал мяч.
13'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает пас партнеру.
12'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает пас партнеру.
10'
Вратарь парирует удар, который нанес Хелениус Никлас, и мяч снова в игре
10'
Греве Матиас из команды Оденсе делает пас партнеру.
Фол, нарушение
9'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает подножку. Греве Матиас заработал фол.
9'
Грютебуст Стен вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Альманн Якоб из команды Ольборг делает навес
8'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
7'
После дальнего удара, который нанес Лесняк Филип мяч отбит вратарем
7'
Joao Pereira выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
7'
Флорес Эдисон из команды Ольборг подал угловой слева.
6'
Флорес Эдисон имел стопроцентный момент, но его удар отразил голкипер.
6'
Рисгор Каспер из команды Ольборг сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
5'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Kristoffer Pallesen из команды Ольборг делает навес
Фол, нарушение
3'
Рисгор Каспер наказан за толчок Петерсен Кеннет
1'
Kristoffer Pallesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Деслер Миккел из команды Оденсе делает навес
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Оденсе". Встреча началась!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на EWII Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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