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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2227
Элит-3000
2:1
Конец матча
Митьюлланд
0'
8' Желтая карточка
Mads Aaquist
13' Желтая карточка
Ольсен Рики
20' Желтая карточка
Викхейм Густав
25' Желтая карточка
Спарв Тим
1:0
30' Гол
Andre Riel
56' Желтая карточка
Christian Koehler
1:1
63' Гол
Кроон Симон
2:1
80' Гол
Andre Riel
85' Желтая карточка
Хенде Марк-Даль
90'+4
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 2227 болельщиков
Свисток
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
Удар от ворот произведет Хельсингер
93'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
93'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота

93'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
92'
Johannes Ritter выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
92'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд. Это Марк Лет Педерсен заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Хельсингер
92'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
92'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
92'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Корчмар Жолт выбил мяч подальше от ворот.
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
90'
Удар от ворот произведет Хельсингер
90'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
90'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает навес
90'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
90'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
После удара головой, который нанес Онуачу Пол, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
89'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес
89'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
89'
Андре Рил наказан за толчок Рёмер Андре
Офсайд
88'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
88'
Morten Hegaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает навес
87'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
87'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
87'
Кроон Симон из команды Митьюлланд играет в стеночку. Онуачу Пол был стеночкой.
87'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
86'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает навес
86'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Андре Рил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
85'
Хенде Марк-Даль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
85'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает подножку. Марк Лет Педерсен заработал фол.
Угловой
85'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой слева.
Фол, нарушение
84'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
84'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Mads Aaquist уходит с поля и его заменяет Morten Hegaard
83'
Тактическая замена. Новак Филип уходит с поля и его заменяет Хенде Марк-Даль
83'
Бай Фредерик из команды Хельсингер играет в стеночку. Mads Aaquist был стеночкой.
83'
Марк Лет Педерсен из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Марк Лет Педерсен на финте ушёл от оппонента.
83'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
82'
Спарв Тим выбил мяч подальше от ворот.
82'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Джанус Драчманн выбил мяч подальше от ворот.
82'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
82'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает навес
81'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Андре Рил из команды Хельсингер делает навес
80'
Mads Aaquist сделал результативную передачу.
Описание гола
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андре Рил записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
Андре Рил из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
80'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает пас партнеру.
80'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
80'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает навес
79'
Андре Рил бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
79'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Christian Koehler получил травму и заменен. Марк Лет Педерсен выходит на поле.
Травма, повреждение
78'
Christian Koehler получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Christian Koehler на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
75'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
75'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Новак Филип на финте ушёл от оппонента.
75'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает навес
75'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
74'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
74'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
74'
Спарв Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
73'
Mikkel Basse наказан за толчок Онуачу Пол
73'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
73'
Андре Рил выбил мяч подальше от ворот.
72'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
72'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
71'
Удар от ворот произведет Хельсингер
71'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
71'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
71'
Johannes Ritter из команды Хельсингер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Anders Holst не смог удачно сыграть.
70'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
70'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
69'
Удар от ворот произведет Хельсингер
69'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
Угловой
69'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
69'
Andreas Holm выбил мяч на угловой.
68'
Mads Aaquist выбил мяч подальше от ворот.
67'
Тактическая замена. Ольсен Рики уходит с поля и его заменяет Johannes Ritter
Офсайд
67'
Андре Рил из команды Хельсингер в офсайде
67'
Mads Aaquist бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
65'
Удар от ворот произведет Хельсингер
65'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
65'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
65'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает навес
Описание гола
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кроон Симон оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Сорлот Александр, и мяч снова в игре
63'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
63'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
62'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает навес
62'
Anders Holst попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Anders Holst на финте ушёл от оппонента.
62'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
61'
Хансен Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
60'
Mads Aaquist коснулся мяча рукой.
60'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
60'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает неудачный навес.
59'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
59'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
Фол, нарушение
58'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает подножку. Андре Рил заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Хельсингер
57'
Борринг Йонас на финте ушёл от оппонента.
57'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
57'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
Желтая карточка
56'
Christian Koehler - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
56'
Christian Koehler совершает грубый фол. Кроон Симон был жертвой
55'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Андре Рил на финте ушёл от оппонента.
54'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
54'
Anders Holst из команды Хельсингер делает навес
54'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой слева.
53'
Mads Aaquist нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Андре Рил из команды Хельсингер делает навес
53'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает навес
52'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
52'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
52'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
52'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
Фол, нарушение
51'
Anders Holst коснулся мяча рукой.
51'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
50'
Сорлот Александр наказан за толчок Christian Koehler
Офсайд
49'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
49'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает навес
49'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
48'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер делает подножку. Кроон Симон заработал фол.
48'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Anders Holst, и мяч снова в игре
48'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
47'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
47'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд в офсайде
46'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Корчмар Жолт выбил мяч подальше от ворот.
46'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Онуачу Пол
46'
Тактическая замена. Риис Кристиан уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Андре Рил на финте ушёл от оппонента.
46'
Удар от ворот произведет Хельсингер
46'
Сорлот Александр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Рёмер Андре выбил мяч подальше от ворот.
46'
Андре Рил из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
45'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
45'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
45'
Andreas Holm выбил мяч на угловой.
44'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает навес
44'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
44'
[2] - столько добавил арбитр времени.
44'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Спарв Тим выбил мяч подальше от ворот.
44'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
43'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
43'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
41'
Спарв Тим из команды Митьюлланд в офсайде
41'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
41'
Удар от ворот произведет Хельсингер
40'
Новак Филип из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
40'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает навес
40'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
40'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
39'
Хансен Йеспер вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Martin Fisch выбил мяч подальше от ворот.
39'
Сорлот Александр попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
38'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
37'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
36'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
35'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
34'
Andreas Holm из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
34'
Корчмар Жолт выбил мяч подальше от ворот.
32'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Anders Holst выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
30'
Anders Holst сделал результативную передачу.
Описание гола
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андре Рил записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Anders Holst выбил мяч подальше от ворот.
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Викхейм Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
28'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
28'
Корчмар Жолт выбил мяч на угловой.
28'
Андре Рил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
28'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает подножку. Андре Рил заработал фол.
27'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
27'
Mads Aaquist отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Андре Рил из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
26'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Корчмар Жолт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
26'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой слева.
25'
Андре Рил имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
Желтая карточка
25'
Спарв Тим сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
25'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Christian Koehler заработал фол.
24'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
24'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
23'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
22'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
21'
Mikkel Bruhn на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Желтая карточка
20'
Викхейм Густав сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
20'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Mikkel Bruhn.
20'
Спарв Тим выбил мяч подальше от ворот.
19'
Риис Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
18'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает навес
17'
Soeren Henriksen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
17'
Новак Филип выбил мяч подальше от ворот.
17'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает навес
15'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает навес
15'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
14'
Andreas Holm выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
13'
Ольсен Рики сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
13'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает подножку. Кроон Симон заработал фол.
12'
Спарв Тим выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Anders Holst из команды Хельсингер подал угловой справа.
12'
Спарв Тим выбил мяч на угловой.
11'
Андре Рил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Anders Holst заработал фол.
11'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Андре Рил из команды Хельсингер делает навес
10'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
Желтая карточка
9'
Mads Aaquist сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Желтая карточка
8'
Mads Aaquist получает желтую карточку.
Фол, нарушение
8'
Mads Aaquist из команды Хельсингер опасно играет. Чуть не пострадал Риис Кристиан.
7'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
7'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
7'
Поульсен Якоб выбил мяч подальше от ворот.
7'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Mikkel Basse выбил мяч подальше от ворот.
5'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
Угловой
5'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
5'
Новак Филип выбил мяч на угловой.
5'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
5'
Soeren Henriksen выбил мяч подальше от ворот.
5'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Джанус Драчманн выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Риис Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
3'
Андре Рил из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
3'
Ольсен Рики выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
3'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
2'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
2'
Бай Фредерик из команды Хельсингер делает навес
2'
Андре Рил навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
1'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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