Стадион: Helsingoer Stadion Зрители: 2227
2:1
Конец матча
8' Желтая карточкаMads Aaquist
13' Желтая карточкаОльсен Рики
20' Желтая карточкаВикхейм Густав
25' Желтая карточкаСпарв Тим
1:0
30' ГолAndre Riel
56' Желтая карточкаChristian Koehler
1:1
63' ГолКроон Симон
2:1
80' ГолAndre Riel
85' Желтая карточкаХенде Марк-Даль
Второй тайм
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 2227 болельщиков
94'
Судья свистит, и матч окончен
94'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
93'
Удар от ворот произведет Хельсингер
93'
93'
93'
92'
Johannes Ritter выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд. Это Марк Лет Педерсен заработал фол.
92'
Удар от ворот произведет Хельсингер
92'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
92'
92'
91'
90'
[3] - столько добавил арбитр времени.
90'
90'
Удар от ворот произведет Хельсингер
90'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
90'
90'
90'
90'
После удара головой, который нанес Онуачу Пол, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
89'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает навес
89'
89'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
89'
Андре Рил наказан за толчок Рёмер Андре
88'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
88'
Morten Hegaard выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
87'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
87'
87'
Кроон Симон из команды Митьюлланд играет в стеночку. Онуачу Пол был стеночкой.
87'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
86'
86'
86'
86'
85'
Хенде Марк-Даль сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
85'
Хенде Марк-Даль из команды Митьюлланд делает подножку. Марк Лет Педерсен заработал фол.
85'
84'
[player1] из команды [team] делает подножку. [player2] заработал фол.
84'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Тактическая замена. Mads Aaquist уходит с поля и его заменяет Morten Hegaard
83'
Тактическая замена. Новак Филип уходит с поля и его заменяет Хенде Марк-Даль
83'
Бай Фредерик из команды Хельсингер играет в стеночку. Mads Aaquist был стеночкой.
83'
Марк Лет Педерсен из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
83'
Марк Лет Педерсен на финте ушёл от оппонента.
83'
82'
82'
82'
Джанус Драчманн выбил мяч подальше от ворот.
82'
82'
81'
81'
80'
Mads Aaquist сделал результативную передачу.
80'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андре Рил записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
80'
Андре Рил из команды Хельсингер устремляется вперед с мячом.
80'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает пас партнеру.
80'
80'
79'
Андре Рил бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
79'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Christian Koehler получил травму и заменен. Марк Лет Педерсен выходит на поле.
78'
Christian Koehler получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Christian Koehler на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
76'
76'
75'
75'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
75'
Новак Филип на финте ушёл от оппонента.
75'
75'
74'
74'
74'
74'
Спарв Тим навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
73'
Mikkel Basse наказан за толчок Онуачу Пол
73'
73'
Андре Рил выбил мяч подальше от ворот.
72'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
72'
71'
Удар от ворот произведет Хельсингер
71'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
71'
71'
Johannes Ritter из команды Хельсингер сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Anders Holst не смог удачно сыграть.
70'
70'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд в офсайде
69'
Удар от ворот произведет Хельсингер
69'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
69'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой слева.
69'
Andreas Holm выбил мяч на угловой.
68'
Mads Aaquist выбил мяч подальше от ворот.
67'
Тактическая замена. Ольсен Рики уходит с поля и его заменяет Johannes Ritter
67'
Андре Рил из команды Хельсингер в офсайде
67'
Mads Aaquist бьет, и вратарь отбивает, несмотря на рикошет.
65'
Удар от ворот произведет Хельсингер
65'
65'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
65'
63'
ГО-О-О-О-ОЛ! Кроон Симон оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
63'
Вратарь парирует удар, который нанес Сорлот Александр, и мяч снова в игре
63'
63'
62'
62'
62'
Anders Holst попал в створ, но вратарь справился с ударом.
62'
Anders Holst на финте ушёл от оппонента.
62'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
61'
Хансен Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
60'
Mads Aaquist коснулся мяча рукой.
60'
60'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает неудачный навес.
59'
59'
58'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает подножку. Андре Рил заработал фол.
57'
Удар от ворот произведет Хельсингер
57'
Борринг Йонас на финте ушёл от оппонента.
57'
57'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
56'
Christian Koehler - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
56'
Christian Koehler совершает грубый фол. Кроон Симон был жертвой
55'
55'
Андре Рил на финте ушёл от оппонента.
54'
54'
Anders Holst из команды Хельсингер делает навес
54'
Борринг Йонас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
53'
Mads Aaquist нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
53'
53'
52'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
52'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
52'
52'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
51'
Anders Holst коснулся мяча рукой.
51'
50'
Сорлот Александр наказан за толчок Christian Koehler
49'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд в офсайде
49'
49'
Онуачу Пол из команды Митьюлланд делает навес
49'
Christian Koehler выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Рёмер Андре из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
48'
Soeren Henriksen из команды Хельсингер делает подножку. Кроон Симон заработал фол.
48'
48'
Вратарь парирует удар, который нанес Anders Holst, и мяч снова в игре
48'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
47'
Christian Koehler выбил мяч подальше от ворот.
47'
Борринг Йонас из команды Митьюлланд в офсайде
46'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
46'
46'
46'
Тактическая замена. Викхейм Густав уходит с поля и его заменяет Онуачу Пол
46'
Тактическая замена. Риис Кристиан уходит с поля и его заменяет Борринг Йонас
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
47'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
47'
Андре Рил на финте ушёл от оппонента.
46'
Удар от ворот произведет Хельсингер
46'
Сорлот Александр бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Рёмер Андре выбил мяч подальше от ворот.
46'
Андре Рил из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
45'
Игроки ФК "Хельсингер" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
45'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
45'
Andreas Holm выбил мяч на угловой.
44'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает навес
44'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает передачу за спину защитников.
44'
[2] - столько добавил арбитр времени.
44'
44'
44'
Сорлот Александр из команды Митьюлланд делает пас партнеру.
43'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
43'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Спарв Тим из команды Митьюлланд в офсайде
41'
41'
Удар от ворот произведет Хельсингер
40'
Новак Филип из команды Митьюлланд бьет головой мимо ворот
40'
40'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд делает навес
40'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает передачу одноклубнику.
39'
39'
Martin Fisch выбил мяч подальше от ворот.
39'
Сорлот Александр попал в створ, но вратарь справился с ударом.
38'
38'
37'
Mads Aaquist из команды Хельсингер делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
36'
35'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
34'
Andreas Holm из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
34'
32'
32'
32'
Anders Holst выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
30'
Anders Holst сделал результативную передачу.
30'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Андре Рил записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
30'
Anders Holst выбил мяч подальше от ворот.
29'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
28'
Викхейм Густав выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
28'
Корчмар Жолт выбил мяч на угловой.
28'
28'
Корчмар Жолт из команды Митьюлланд делает подножку. Андре Рил заработал фол.
27'
27'
Mads Aaquist отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
27'
Андре Рил из команды Хельсингер делает навес прямо в штрафную.
26'
Игрок из команды Хельсингер делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
26'
25'
Андре Рил имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
25'
Спарв Тим сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
25'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Christian Koehler заработал фол.
24'
24'
23'
Mikkel Basse из команды Хельсингер делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
22'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
21'
Mikkel Bruhn на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
21'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
20'
Викхейм Густав сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
20'
Викхейм Густав из команды Митьюлланд опасно играет. Чуть не пострадал Mikkel Bruhn.
20'
19'
Риис Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
18'
17'
17'
Новак Филип выбил мяч подальше от ворот.
17'
16'
Кроон Симон нанес удар, но тот был заблокирован.
16'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
16'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает навес
15'
15'
Кроон Симон из команды Митьюлланд делает навес
15'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает навес
14'
13'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
13'
Ольсен Рики сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
13'
Ольсен Рики из команды Хельсингер делает подножку. Кроон Симон заработал фол.
12'
12'
Anders Holst из команды Хельсингер подал угловой справа.
12'
Спарв Тим выбил мяч на угловой.
11'
11'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Anders Holst заработал фол.
11'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Новак Филип выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
10'
9'
Mads Aaquist сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
8'
Mads Aaquist получает желтую карточку.
8'
Mads Aaquist из команды Хельсингер опасно играет. Чуть не пострадал Риис Кристиан.
7'
Митьюлланд совершает вбрасывание на своей половине поля
7'
7'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
7'
7'
Риис Кристиан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Mikkel Basse выбил мяч подальше от ворот.
5'
5'
Андре Рил из команды Хельсингер подал угловой справа.
5'
Новак Филип выбил мяч на угловой.
5'
5'
5'
Mikkel Bruhn вышел из ворот и забрал мяч.
4'
Джанус Драчманн выбил мяч подальше от ворот.
4'
Игрок клуба "Хельсингер" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Риис Кристиан выбил мяч подальше от ворот.
3'
Андре Рил из команды Хельсингер делает передачу одноклубнику.
3'
Ольсен Рики выбил мяч подальше от ворот.
3'
Спарв Тим из команды Митьюлланд делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
2'
2'
2'
1'
Новак Филип из команды Митьюлланд делает подножку. Mads Aaquist заработал фол.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хельсингер". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Helsingoer Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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