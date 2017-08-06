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Стадион: Зрители: 2255
Люнгбю
1:4
Конец матча
Нордшелланн
0'
1:0
9' Гол
Йонассон Халльгримур
1:1
16' Гол
Асанте Эрнест
52' Красная карточка
Лунд Оливер
1:2
59' Гол
Хансен Эмилиано
63' Желтая карточка
Mads Pedersen
1:3
68' Гол
Mathias Jensen II
77' Желтая карточка
Ламб Микаэл
85' Желтая карточка
Victor Nelsson
87' Вторая желтая карточка
Ламб Микаэл
1:4
88' Пенальти
Асанте Эрнест
90'+3
Второй тайм
Свисток
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
92'
Удар от ворот произведет Люнгбю
92'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан бьет головой мимо ворот
92'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
92'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота

92'
Расмуссен Матиас на финте ушёл от оппонента.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
91'
Mathias Jensen наказан за толчок Эрнсков Мартин
89'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Andreas Skov Olsen
Описание гола
88'
Г О О О О О Л - Асанте Эрнест из команды Норселлан забивает пенальти
87'
УДАЛЕНИЕ! - Ламб Микаэл получает вторую желтую за споры
Фол, нарушение
87'
ПЕНАЛЬТИ! – Ламб Микаэл серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Бартолец Карло заработал пенальти для своей команды
85'
Удар от ворот произведет Норселлан
85'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает неудачный навес.
Желтая карточка
85'
Victor Nelsson - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
84'
Victor Nelsson из команды Норселлан делает подножку. Кьяер Йеппе заработал фол.
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
83'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
83'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю делает навес
82'
Хансен Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
82'
Ларсен Кристоффер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
82'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Кьяер Йеппе заработал фол.
82'
После дальнего удара, который нанес Victor Nelsson мяч отбит вратарем
81'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Кьяер Йеппе на финте ушёл от оппонента.
80'
Ларсен Кристоффер III выбил мяч подальше от ворот.
80'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
79'
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79'
Тактическая замена. Mads Pedersen уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
79'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
79'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
79'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю подал угловой слева.
78'
Viktor Tranberg выбил мяч на угловой.
78'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
Фол, нарушение
78'
Viktor Tranberg наказан за толчок Йонассон Халльгримур
77'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
Желтая карточка
77'
Ламб Микаэл сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
77'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
76'
Magnus Kofod Andersen выбил мяч подальше от ворот.
75'
Удар от ворот произведет Люнгбю
75'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан бьет головой мимо ворот
Угловой
75'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
75'
Хансен Эмилиано нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
74'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
74'
Удар от ворот произведет Норселлан
73'
Удар от ворот произведет Люнгбю
73'
Тактическая замена. Йеспер Чристджансен уходит с поля и его заменяет Oliver Kjaergaard
73'
Удар от ворот произведет Люнгбю
73'
Magnus Kofod Andersen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
72'
После дальнего удара, который нанес Эрнсков Мартин мяч отбит вратарем
72'
Йонассон Халльгримур из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
72'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
71'
Mads Pedersen наказан за толчок Фосгаард Лассе
71'
Удар от ворот произведет Люнгбю
71'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
70'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
69'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Йонассон Халльгримур выбил мяч подальше от ворот.
68'
Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Ларсен Кристоффер III
68'
Godsway Donyoh сделал результативную передачу.
Описание гола
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mathias Jensen записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает пас партнеру.
68'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
67'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
Фол, нарушение
66'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает подножку. Бойсен Давид заработал фол.
65'
Удар от ворот произведет Люнгбю
65'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
64'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
Желтая карточка
63'
Mads Pedersen зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
63'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
62'
Тактическая замена. Хебо Матиас уходит с поля и его заменяет Бойсен Давид
62'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьяер Йеппе, и мяч снова в игре
62'
Йеспер Чристджансен бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
62'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
После удара головой, который нанес Кьяер Йеппе, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
61'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
61'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
61'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Описание гола
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хансен Эмилиано оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
59'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Mathias Jensen и мяч снова в игре
59'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
59'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
59'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
58'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
57'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает подножку. Фосгаард Лассе заработал фол.
57'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает навес
57'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
57'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
57'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Хансен Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
56'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
56'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
56'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
Удар от ворот произведет Люнгбю
55'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
55'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
54'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
54'
Асанте Эрнест из команды Норселлан. Это Ламб Микаэл заработал фол.
53'
Удар от ворот произведет Люнгбю
53'
Хансен Эмилиано бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
52'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Лунд Оливер совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
Фол, нарушение
52'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
52'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
51'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
51'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
51'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Асанте Эрнест, и мяч снова в игре
51'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
50'
Удар от ворот произведет Норселлан
50'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
50'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
50'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
49'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
49'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
49'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Godsway Donyoh выбил мяч подальше от ворот.
48'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
48'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
47'
Асанте Эрнест нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Асанте Эрнест из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
47'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
46'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
46'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Блуме Брор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Йонассон Халльгримур из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
45'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Кьяер Йеппе заработал фол.
45'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Magnus Kofod Andersen выбил мяч подальше от ворот.
44'
Удар от ворот произведет Люнгбю
44'
Асанте Эрнест отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Йонассон Халльгримур сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
43'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Фосгаард Лассе заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Норселлан
42'
Блуме Брор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Блуме Брор на финте ушёл от оппонента.
42'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает пас партнеру.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
41'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
40'
Хебо Матиас наказан за толчок Mads Pedersen
40'
Удар от ворот произведет Люнгбю
40'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
39'
Runar Alex Runarsson вышел из ворот и забрал мяч.
39'
Фосгаард Лассе выбил мяч подальше от ворот.
39'
Удар от ворот произведет Люнгбю
39'
Mathias Jensen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает пас партнеру.
39'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает пас партнеру.
38'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
37'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
36'
Magnus Kofod Andersen наказан за толчок Фосгаард Лассе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
35'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
34'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
34'
Victor Nelsson наказан за толчок Фосгаард Лассе
Офсайд
33'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
33'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
32'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Бартолец Карло атакует сзади соперника. Эрнсков Мартин пострадал.
31'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
31'
Mathias Jensen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Лунд Оливер заработал фол.
30'
Лунд Оливер на финте ушёл от оппонента.
29'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает навес
28'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
27'
Удар от ворот произведет Люнгбю
27'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
26'
Viktor Tranberg выбил мяч подальше от ворот.
25'
Удар от ворот произведет Люнгбю
25'
Хансен Эмилиано бьет из пределов штрафной и упускает момент!
25'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает пас партнеру.
24'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
23'
Хансен Эмилиано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
23'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
22'
Удар от ворот произведет Люнгбю
22'
Асанте Эрнест отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает пас партнеру.
22'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Андерсен Миккель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
20'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
19'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
18'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
18'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес
18'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Хансен Эмилиано сделал результативную передачу.
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Асанте Эрнест записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
15'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Mathias Jensen выбил мяч подальше от ворот.
15'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
Офсайд
15'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
14'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
13'
Mads Pedersen наказан за толчок Фосгаард Лассе
13'
Удар от ворот произведет Люнгбю
13'
Хансен Эмилиано бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
12'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает подножку. Mads Pedersen заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Норселлан
11'
Кьяер Йеппе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
11'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
Описание гола
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йонассон Халльгримур оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
9'
После удара головой, который нанес Соренсен Томас III, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
9'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает навес
8'
Victor Nelsson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
8'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
8'
Мтилига Патрик выбил мяч на угловой.
8'
Кьяер Йеппе на финте ушёл от оппонента.
7'
Йонассон Халльгримур выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
Угловой
7'
Mads Pedersen из команды Норселлан разыграл угловой с левого угла.
7'
Mads Pedersen из команды Норселлан попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
7'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу одноклубнику.
6'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой справа.
6'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
5'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
5'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
4'
Хансен Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
4'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
3'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
3'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Viktor Tranberg выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Блуме Брор навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
2'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
1'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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