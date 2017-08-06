Стадион: Люнгбю Зрители: 2255
1:4
Конец матча
1:0
9' ГолЙонассон Халльгримур
1:1
16' ГолАсанте Эрнест
52' Красная карточкаЛунд Оливер
1:2
59' ГолХансен Эмилиано
63' Желтая карточкаMads Pedersen
1:3
68' ГолMathias Jensen II
77' Желтая карточкаЛамб Микаэл
85' Желтая карточкаVictor Nelsson
87' Вторая желтая карточкаЛамб Микаэл
1:4
88' ПенальтиАсанте Эрнест
Второй тайм
93'
Судья свистит, и матч окончен
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
92'
92'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан бьет головой мимо ворот
92'
92'
92'
Расмуссен Матиас на финте ушёл от оппонента.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Mathias Jensen наказан за толчок Эрнсков Мартин
89'
Тактическая замена. Асанте Эрнест уходит с поля и его заменяет Andreas Skov Olsen
88'
Г О О О О О Л - Асанте Эрнест из команды Норселлан забивает пенальти
87'
УДАЛЕНИЕ! - Ламб Микаэл получает вторую желтую за споры
87'
ПЕНАЛЬТИ! – Ламб Микаэл серьезно фолит на сопернике в штрафной площади. Бартолец Карло заработал пенальти для своей команды
85'
Удар от ворот произведет Норселлан
85'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает неудачный навес.
85'
Victor Nelsson - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
84'
Victor Nelsson из команды Норселлан делает подножку. Кьяер Йеппе заработал фол.
84'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
83'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
83'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю делает навес
82'
Хансен Эмилиано выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
82'
Ларсен Кристоффер III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
82'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Кьяер Йеппе заработал фол.
82'
После дальнего удара, который нанес Victor Nelsson мяч отбит вратарем
81'
81'
81'
Кьяер Йеппе на финте ушёл от оппонента.
80'
Ларсен Кристоффер III выбил мяч подальше от ворот.
80'
79'
Сегодняшная посещаемость составляет 2255 болельщиков
79'
Тактическая замена. Mads Pedersen уходит с поля и его заменяет Andreas Skovgaard
79'
Мтилига Патрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
79'
79'
Ларсен Кристоффер III из команды Люнгбю подал угловой слева.
78'
Viktor Tranberg выбил мяч на угловой.
78'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
78'
Viktor Tranberg наказан за толчок Йонассон Халльгримур
77'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
77'
Ламб Микаэл сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
77'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает подножку. Бартолец Карло заработал фол.
76'
Magnus Kofod Andersen выбил мяч подальше от ворот.
75'
75'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан бьет головой мимо ворот
75'
75'
Хансен Эмилиано нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
74'
74'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
74'
Удар от ворот произведет Норселлан
73'
73'
Тактическая замена. Йеспер Чристджансен уходит с поля и его заменяет Oliver Kjaergaard
73'
73'
Magnus Kofod Andersen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
72'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 46% времени, а гости – 54%.
72'
После дальнего удара, который нанес Эрнсков Мартин мяч отбит вратарем
72'
Йонассон Халльгримур из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
72'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
71'
Mads Pedersen наказан за толчок Фосгаард Лассе
71'
71'
70'
Тактическая замена. Godsway Donyoh уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
69'
69'
Йонассон Халльгримур выбил мяч подальше от ворот.
68'
Тактическая замена. Блуме Брор уходит с поля и его заменяет Ларсен Кристоффер III
68'
Godsway Donyoh сделал результативную передачу.
68'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Mathias Jensen записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
68'
68'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
67'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
66'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 44% времени, а гости – 56%.
66'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает подножку. Бойсен Давид заработал фол.
65'
65'
64'
63'
Mads Pedersen зачем-то выбил мяч у соперника, за что получил жёлтую карточку.
63'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
62'
Тактическая замена. Хебо Матиас уходит с поля и его заменяет Бойсен Давид
62'
62'
Вратарь парирует удар, который нанес Кьяер Йеппе, и мяч снова в игре
62'
Йеспер Чристджансен бьет, и вратарь парирует, несмотря на рикошет.
62'
62'
После удара головой, который нанес Кьяер Йеппе, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
61'
61'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
61'
59'
ГО-О-О-О-ОЛ! Хансен Эмилиано оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
59'
Вратарь парирует дальный удар, который нанес Mathias Jensen и мяч снова в игре
59'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
59'
59'
59'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает навес
58'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает пас партнеру.
57'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает подножку. Фосгаард Лассе заработал фол.
57'
Magnus Kofod Andersen из команды Норселлан делает навес
57'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
57'
57'
56'
Хансен Эмилиано на финте ушёл от оппонента.
56'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
56'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает подножку. Mathias Jensen заработал фол.
56'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
55'
55'
55'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
54'
54'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
54'
Асанте Эрнест из команды Норселлан. Это Ламб Микаэл заработал фол.
53'
53'
Хансен Эмилиано бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
52'
УДАЛЕНИЕ! Боюсь, что это уже нервы. Лунд Оливер совершил намеренный фол, после чего арбитр удалил его с поля.
52'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
52'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
51'
51'
51'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
51'
51'
51'
Вратарь парирует удар, который нанес Асанте Эрнест, и мяч снова в игре
51'
Mads Pedersen из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
50'
Удар от ворот произведет Норселлан
50'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю бьет головой мимо ворот
50'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает навес
50'
49'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Ламб Микаэл заработал фол.
49'
49'
49'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Godsway Donyoh выбил мяч подальше от ворот.
48'
48'
47'
Асанте Эрнест нанес удар, но тот был заблокирован.
47'
Асанте Эрнест из команды Норселлан устремляется вперед с мячом.
47'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
46'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
46'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
46'
46'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
46'
Андерсен Миккель выбил мяч подальше от ворот.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
46'
Блуме Брор бьет из пределов штрафной и упускает момент!
46'
Йонассон Халльгримур из команды Люнгбю делает передачу одноклубнику.
45'
Соренсен Томас III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Кьяер Йеппе заработал фол.
45'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Magnus Kofod Andersen выбил мяч подальше от ворот.
44'
44'
Асанте Эрнест отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
43'
Йонассон Халльгримур сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
43'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
43'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает подножку. Фосгаард Лассе заработал фол.
42'
Удар от ворот произведет Норселлан
42'
Блуме Брор отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Блуме Брор на финте ушёл от оппонента.
42'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает пас партнеру.
41'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
41'
Йеспер Чристджансен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
40'
Хебо Матиас наказан за толчок Mads Pedersen
40'
40'
39'
39'
Фосгаард Лассе выбил мяч подальше от ворот.
39'
39'
Mathias Jensen отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
39'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает пас партнеру.
39'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает пас партнеру.
38'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Mathias Jensen из команды Норселлан подал угловой слева.
37'
37'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
36'
Magnus Kofod Andersen наказан за толчок Фосгаард Лассе
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
35'
35'
35'
34'
34'
Victor Nelsson наказан за толчок Фосгаард Лассе
33'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
33'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
32'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
31'
31'
31'
Бартолец Карло атакует сзади соперника. Эрнсков Мартин пострадал.
31'
31'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает навес
31'
Mathias Jensen сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
30'
Ламб Микаэл навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Мтилига Патрик из команды Норселлан делает подножку. Лунд Оливер заработал фол.
30'
Лунд Оливер на финте ушёл от оппонента.
29'
Mathias Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
29'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает навес
28'
28'
Эрнсков Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
27'
27'
Mathias Jensen из команды Норселлан делает навес
26'
Viktor Tranberg выбил мяч подальше от ворот.
25'
25'
25'
24'
Андерсен Миккель выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
23'
Хансен Эмилиано попал в створ, но вратарь справился с ударом.
23'
23'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
22'
22'
Асанте Эрнест отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
22'
22'
Игроки ФК "Норселлан" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
21'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Mathias Jensen нанес удар, но тот был заблокирован.
20'
Андерсен Миккель сейчас подставил свою команду, совершив неудачный вынос мяча.
20'
20'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
19'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
18'
Андерсен Миккель вышел из ворот и забрал мяч.
18'
18'
Игрок клуба "Норселлан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Хансен Эмилиано сделал результативную передачу.
16'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Асанте Эрнест записывает на свой лицевой счёт этот мяч!
16'
Бартолец Карло из команды Норселлан делает навес прямо в штрафную.
15'
15'
15'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
15'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю в офсайде
14'
Блуме Брор из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
14'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
13'
Mads Pedersen наказан за толчок Фосгаард Лассе
13'
13'
Хансен Эмилиано бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
12'
Лунд Оливер из команды Люнгбю делает подножку. Mads Pedersen заработал фол.
11'
Удар от ворот произведет Норселлан
11'
Кьяер Йеппе имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
11'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает пас партнеру.
9'
ГО-О-О-О-ОЛ! Йонассон Халльгримур оказался на подборе и тут же отметился голом! Вот так расторопность!
9'
После удара головой, который нанес Соренсен Томас III, мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
9'
8'
8'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
8'
Мтилига Патрик выбил мяч на угловой.
8'
Кьяер Йеппе на финте ушёл от оппонента.
7'
7'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает навес
7'
Mads Pedersen из команды Норселлан разыграл угловой с левого угла.
7'
7'
Godsway Donyoh из команды Норселлан делает передачу одноклубнику.
6'
Фосгаард Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
6'
Асанте Эрнест из команды Норселлан делает передачу за спину защитников.
5'
5'
Хансен Эмилиано возвращается на поле, всё в порядке.
4'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
4'
Хансен Эмилиано получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
4'
Хансен Эмилиано на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
4'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
3'
Хебо Матиас из команды Люнгбю делает подножку. Хансен Эмилиано заработал фол.
3'
2'
2'
2'
Хансен Эмилиано из команды Норселлан делает подножку. Йеспер Чристджансен заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Норселлан". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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