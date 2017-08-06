Стадион: Брондбю Зрители: 21169
1:0
Конец матча
24' Желтая карточкаЙоханссон Эрик
44' Желтая карточкаХалими Бесар
44' Желтая карточкаКвист Вильям
44' Желтая карточкаЛарссон Юхан
45' Желтая карточкаОльсен Робин
45' Желтая карточкаВербич Беньямин
1:0
90' ГолТибблинг Симон
Второй тайм
102'
Судья свистит, и матч окончен
101'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
100'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
99'
Игра всё-таки прервана.
99'
Араюури Паулус возвращается на поле, всё в порядке.
99'
Начался второй тайм!
98'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
94'
Араюури Паулус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
93'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
93'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Араюури Паулус
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тибблинг Симон!
90'
Кроне Свенн попал в штангу.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
89'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Матич Урош из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Тибблинг Симон
87'
Нергор Кристиан из команды Брондбю. Это Матич Урош заработал фол.
86'
86'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
86'
86'
Менса Кевин из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
86'
85'
84'
84'
83'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает навес
83'
82'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Вербич Беньямин уходит с поля и его заменяет Матич Урош
81'
Мукхтар Хани исполняет штрафной удар, но его блокируют
81'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 21169 болельщиков
80'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
80'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
79'
78'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
78'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
77'
Грегуш Ян выбил мяч на угловой.
77'
76'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
76'
76'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
75'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Фискер Каспер
74'
73'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
73'
73'
Халими Бесар из команды Брондбю делает неудачный навес.
72'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
72'
72'
Туту Юссеф выбил мяч на угловой.
72'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
72'
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
69'
Фискер Каспер наказан за толчок Грегуш Ян
69'
Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
69'
68'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
68'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Сантандер Федерико наказан за толчок Араюури Паулус
67'
66'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
64'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
64'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
64'
Араюури Паулус возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Араюури Паулус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
62'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
60'
Климент Ян из команды Брондбю. Это Бенгтссон Пьер заработал фол.
59'
Нергор Кристиан из команды Брондбю. Это Сантандер Федерико заработал фол.
58'
Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Анкерсен Петер
58'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Павлович Андрия наказан за толчок Рёкер Бенедикт
57'
57'
Кристенсен Лассе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
57'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
57'
57'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
55'
55'
Вербич Беньямин выбил мяч на угловой.
55'
55'
55'
Томсен Николай выбил мяч на угловой.
54'
54'
54'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
53'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
53'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
53'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Климент Ян из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
53'
52'
Люфтнер Михаэль выбил мяч на угловой.
52'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
52'
52'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
52'
51'
Пукки Теэму бьет и мяч от рикошета проходит мимо
50'
Араюури Паулус из команды Брондбю опасно играет. Чуть не пострадал Сантандер Федерико.
50'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
50'
49'
Вербич Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Халими Бесар из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
48'
Ларссон Юхан из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
48'
Туту Юссеф на финте ушёл от оппонента.
48'
48'
46'
Удар от ворот произведет Брондбю
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
48'
Вербич Беньямин получает желтую карточку.
48'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Рёкер Бенедикт заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
45'
Ольсен Робин получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Ларссон Юхан получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Квист Вильям получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Халими Бесар получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
43'
Квист Вильям из команды Копенгаген тянет соперника за майку.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
42'
42'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
41'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
39'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Вербич Беньямин наказан за толчок Мукхтар Хани
38'
37'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
37'
37'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Удар от ворот произведет Брондбю
36'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
36'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
35'
Ларссон Юхан из команды Брондбю в офсайде
34'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
34'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
34'
Кроне Свенн наказан за толчок Вербич Беньямин
33'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
33'
32'
32'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
31'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
31'
Туту Юссеф из команды Копенгаген. Это Халими Бесар заработал фол.
31'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
30'
30'
30'
После дальнего удара, который нанес Кроне Свенн мяч отбит вратарем
30'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
29'
29'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
29'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
28'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
27'
27'
Удар от ворот произведет Брондбю
27'
Туту Юссеф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
26'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
25'
25'
Кристенсен Лассе на финте ушёл от оппонента.
25'
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
24'
Йоханссон Эрик получает желтую карточку.
24'
Йоханссон Эрик совершает грубый фол. Кристенсен Лассе был жертвой
24'
23'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
23'
Халими Бесар из команды Брондбю в офсайде
23'
23'
22'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Кроне Свенн заработал фол.
22'
Кроне Свенн на финте ушёл от оппонента.
22'
22'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Кроне Свенн из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает навес
21'
20'
19'
Удар от ворот произведет Брондбю
19'
Павлович Андрия из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
19'
17'
16'
16'
16'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
14'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает подножку. Томсен Николай заработал фол.
13'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Сантандер Федерико наказан за толчок Араюури Паулус
13'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
13'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
12'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
12'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
11'
11'
10'
Халими Бесар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
10'
10'
10'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
8'
Мукхтар Хани отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
8'
8'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
8'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
8'
Пукки Теэму имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
8'
Климент Ян из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
6'
6'
Климент Ян из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
6'
6'
Томсен Николай наказан за толчок Кроне Свенн
6'
6'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
6'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
5'
4'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Араюури Паулус нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
4'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
4'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ларссон Юхан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
2'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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