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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 21169
Брондбю
1:0
Конец матча
Копенгаген
0'
24' Желтая карточка
Йоханссон Эрик
44' Желтая карточка
Халими Бесар
44' Желтая карточка
Квист Вильям
44' Желтая карточка
Ларссон Юхан
45' Желтая карточка
Ольсен Робин
45' Желтая карточка
Вербич Беньямин
1:0
90' Гол
Тибблинг Симон
90'+23
Второй тайм
Свисток
102'
Судья свистит, и матч окончен
Угловой
101'
Фискер Каспер из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
Фол, нарушение
100'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген делает подножку. Нергор Кристиан заработал фол.
Свисток
99'
Игра всё-таки прервана.
Травма, повреждение
99'
Араюури Паулус возвращается на поле, всё в порядке.
Второй тайм начался
99'
Начался второй тайм!

98'
Матч остановлен из-за беспорядков на трибунах.
Травма, повреждение
94'
Араюури Паулус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
93'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
93'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
93'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Араюури Паулус
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
Описание гола
90'
ГО-О-О-О-О-ОЛ!!! Этот мяч на свой лицевой счёт записывает Тибблинг Симон!
90'
Кроне Свенн попал в штангу.
89'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Удар от ворот произведет Копенгаген
89'
Мукхтар Хани бьет из пределов штрафной и упускает момент!
88'
Матич Урош из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
88'
Тактическая замена. Халими Бесар уходит с поля и его заменяет Тибблинг Симон
Фол, нарушение
87'
Нергор Кристиан из команды Брондбю. Это Матич Урош заработал фол.
86'
Удар от ворот произведет Копенгаген
86'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
86'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Менса Кевин из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
86'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
85'
Удар от ворот произведет Копенгаген
84'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
84'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает навес
83'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Тактическая замена. Вербич Беньямин уходит с поля и его заменяет Матич Урош
81'
Мукхтар Хани исполняет штрафной удар, но его блокируют
Фол, нарушение
81'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
80'
Сегодняшная посещаемость составляет 21169 болельщиков
Офсайд
80'
Сотириу Пиерос из команды Копенгаген в офсайде
80'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Офсайд
79'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
79'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
78'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
78'
Сотириу Пиерос выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
78'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
77'
Грегуш Ян выбил мяч на угловой.
77'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Анкерсен Петер из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
76'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
76'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Фискер Каспер из команды Брондбю делает навес
Фол, нарушение
75'
Сотириу Пиерос наказан за толчок Фискер Каспер
Офсайд
74'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
73'
Тактическая замена. Пукки Теэму уходит с поля и его заменяет Менса Кевин
73'
Удар от ворот произведет Копенгаген
73'
Халими Бесар из команды Брондбю делает неудачный навес.
72'
Ольсен Робин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
72'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
72'
Туту Юссеф выбил мяч на угловой.
72'
Мукхтар Хани из команды Брондбю устремляется вперед с мячом.
Угловой
72'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Халими Бесар из команды Брондбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
70'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
70'
Тактическая замена. Сантандер Федерико уходит с поля и его заменяет Сотириу Пиерос
Фол, нарушение
69'
Фискер Каспер наказан за толчок Грегуш Ян
69'
Тактическая замена. Кристенсен Лассе уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
69'
Удар от ворот произведет Копенгаген
68'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает навес
68'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Удар от ворот произведет Копенгаген
Офсайд
66'
Пукки Теэму из команды Брондбю в офсайде
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
65'
Удар от ворот произведет Копенгаген
64'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
Фол, нарушение
64'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
Травма, повреждение
64'
Араюури Паулус возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Араюури Паулус получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
62'
Араюури Паулус на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
62'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
Фол, нарушение
60'
Климент Ян из команды Брондбю. Это Бенгтссон Пьер заработал фол.
Фол, нарушение
59'
Нергор Кристиан из команды Брондбю. Это Сантандер Федерико заработал фол.
58'
Тактическая замена. Томсен Николай уходит с поля и его заменяет Анкерсен Петер
58'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
58'
Павлович Андрия наказан за толчок Рёкер Бенедикт
57'
Удар от ворот произведет Копенгаген
57'
Кристенсен Лассе отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
57'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес
57'
Кроне Свенн нанес удар, но тот был заблокирован.
57'
Мукхтар Хани нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Мукхтар Хани из команды Брондбю подал угловой слева.
55'
Вербич Беньямин выбил мяч на угловой.
55'
Халими Бесар из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
55'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
55'
Томсен Николай выбил мяч на угловой.
54'
Халими Бесар из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
54'
Кроне Свенн нанес удар, но тот был заблокирован.
54'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Удар от ворот произведет Копенгаген
53'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
53'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
53'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Климент Ян из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
53'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
52'
Люфтнер Михаэль выбил мяч на угловой.
52'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
52'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
52'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает подножку. Грегуш Ян заработал фол.
52'
Удар от ворот произведет Копенгаген
51'
Пукки Теэму бьет и мяч от рикошета проходит мимо
Фол, нарушение
50'
Араюури Паулус из команды Брондбю опасно играет. Чуть не пострадал Сантандер Федерико.
Офсайд
50'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
50'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
49'
Вербич Беньямин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Халими Бесар из команды Брондбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
48'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Ларссон Юхан из команды Брондбю отвел угрозу отличным подкатом
48'
Туту Юссеф на финте ушёл от оппонента.
48'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Удар от ворот произведет Брондбю
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
48'
Вербич Беньямин получает желтую карточку.
Фол, нарушение
48'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Рёкер Бенедикт заработал фол.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Копенгаген
45'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
45'
Ольсен Робин получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
44'
Ларссон Юхан получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
44'
Квист Вильям получает желтую карточку за неспортивное поведение
Желтая карточка
44'
Халими Бесар получает желтую карточку за неспортивное поведение
44'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
Фол, нарушение
43'
Квист Вильям из команды Копенгаген тянет соперника за майку.
42'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
42'
Удар от ворот произведет Копенгаген
42'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
42'
Халими Бесар из команды Брондбю делает пас партнеру.
41'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Реннов Фредерик вышел из ворот и забрал мяч.
41'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
41'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
41'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
39'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Вербич Беньямин наказан за толчок Мукхтар Хани
38'
Удар от ворот произведет Копенгаген
37'
Климент Ян отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
37'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
37'
Халими Бесар из команды Брондбю попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
37'
Квист Вильям из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но там первый на мяч кипер.
36'
Удар от ворот произведет Брондбю
36'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
36'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Игрок из команды Копенгаген делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Офсайд
35'
Ларссон Юхан из команды Брондбю в офсайде
34'
Мукхтар Хани из команды Брондбю сделал отличную передачу за спину защитников своему партнеру.
34'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
34'
Кроне Свенн наказан за толчок Вербич Беньямин
33'
Павлович Андрия из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
33'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Копенгаген
32'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
Фол, нарушение
31'
Климент Ян из команды Брондбю делает подножку. Вербич Беньямин заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Туту Юссеф из команды Копенгаген. Это Халими Бесар заработал фол.
Фол, нарушение
31'
Туту Юссеф из команды Копенгаген делает подножку. Халими Бесар заработал фол.
30'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает пас партнеру.
30'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
После дальнего удара, который нанес Кроне Свенн мяч отбит вратарем
30'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
30'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
29'
Климент Ян из команды Брондбю в офсайде
Офсайд
29'
Павлович Андрия из команды Копенгаген в офсайде
29'
Томсен Николай из команды Копенгаген делает пас партнеру.
28'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Удар от ворот произведет Брондбю
27'
Туту Юссеф отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
26'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
Фол, нарушение
26'
Нергор Кристиан из команды Брондбю делает подножку. Квист Вильям заработал фол.
25'
Удар от ворот произведет Копенгаген
25'
Кристенсен Лассе на финте ушёл от оппонента.
25'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Желтая карточка
24'
Йоханссон Эрик получает желтую карточку.
Фол, нарушение
24'
Йоханссон Эрик совершает грубый фол. Кристенсен Лассе был жертвой
24'
Кроне Свенн нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес
Офсайд
23'
Халими Бесар из команды Брондбю в офсайде
23'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
23'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
22'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген делает подножку. Кроне Свенн заработал фол.
22'
Кроне Свенн на финте ушёл от оппонента.
22'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
22'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
21'
Кроне Свенн из команды Брондбю остановил атаку, перехватив мяч.
21'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген делает навес
21'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Удар от ворот произведет Брондбю
19'
Павлович Андрия из команды Копенгаген наносит неточный удар с лета
19'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
17'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Йоханссон Эрик из команды Копенгаген делает передачу за спину защитников, но никто ей не воспользовался.
15'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
15'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
14'
Сантандер Федерико из команды Копенгаген в офсайде
Фол, нарушение
14'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает подножку. Томсен Николай заработал фол.
13'
Халими Бесар из команды Брондбю делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Климент Ян из команды Брондбю делает навес в штрафную, но голкипер удачно сыграл на выходе.
13'
Игроки ФК "Брондбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
12'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
12'
Грегуш Ян из команды Копенгаген подал угловой слева.
12'
Ларссон Юхан выбил мяч на угловой.
11'
Удар от ворот произведет Копенгаген
11'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Халими Бесар выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает навес
10'
Грегуш Ян из команды Копенгаген делает навес
10'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
10'
Вербич Беньямин из команды Копенгаген попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
9'
Удар от ворот произведет Копенгаген
8'
Мукхтар Хани отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
8'
Кристенсен Лассе из команды Брондбю делает пас партнеру.
Угловой
8'
Мукхтар Хани из команды Брондбю разыграл угловой с левого угла.
8'
Бенгтссон Пьер выбил мяч на угловой.
Угловой
8'
Халими Бесар из команды Брондбю подал угловой справа.
8'
Пукки Теэму имел голевой момент, но его удар парировал вратарь.
8'
Климент Ян из команды Брондбю сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
7'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает пас партнеру.
6'
Удар от ворот произведет Копенгаген
6'
Климент Ян из команды Брондбю бьет головой мимо ворот
6'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
6'
Томсен Николай наказан за толчок Кроне Свенн
6'
Грегуш Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Кроне Свенн из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
6'
Квист Вильям выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Мукхтар Хани из команды Брондбю делает навес
Угловой
5'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
4'
Павлович Андрия из команды Копенгаген делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Игроки ФК "Копенгаген" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
4'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
4'
Араюури Паулус нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Люфтнер Михаэль выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Игрок клуба "Брондбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Угловой
4'
Халими Бесар из команды Брондбю разыграл угловой с правого угла.
4'
Бенгтссон Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Ларссон Юхан нанес удар, но тот был заблокирован.
3'
Пукки Теэму из команды Брондбю делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
2'
Бенгтссон Пьер из команды Копенгаген делает подножку. Мукхтар Хани заработал фол.
1'
Игрок клуба "Копенгаген" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Копенгаген". Встреча началась!
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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