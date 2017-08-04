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  4. Дания
  5. Суперлига Дании
Стадион: Зрители: 2711
Хорсенс
1:0
Конец матча
Силькеборг
0'
1:0
6' Пенальти
Финнбогасон Къяртан
48' Желтая карточка
Меккел Венделбо
90' Желтая карточка
Схиртладзе Давит
90'+6
Второй тайм
Свисток
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
Удар от ворот произведет Силькеборг
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
Желтая карточка
95'
Схиртладзе Давит сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
95'
Схиртладзе Давит совершает грубый фол. Сато Дайсуке был жертвой
94'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота

94'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
94'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает навес
93'
Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Сато Дайсуке
92'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Травма, повреждение
92'
Джип Мел возвращается на поле, всё в порядке.
92'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
91'
Джип Мел получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
Травма, повреждение
91'
Джип Мел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Удар от ворот произведет Хорсенс
89'
Jens Martin Gammelby отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
89'
Джип Мел мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
88'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
87'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс. Это Нильссон Хокан заработал фол.
Фол, нарушение
87'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Джип Мел заработал фол.
Травма, повреждение
86'
Joseph Mensah возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Jens Martin Gammelby нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает навес
Травма, повреждение
85'
Joseph Mensah получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
85'
Joseph Mensah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
Удар от ворот произведет Хорсенс
84'
Сков Роберт имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
Фол, нарушение
84'
Джип Мел наказан за толчок Петерсен Стефан
83'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
83'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг подал угловой слева.
83'
Тюкосен Мадс выбил мяч на угловой.
82'
Удар от ворот произведет Силькеборг
82'
Йонас Торсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
82'
Джип Мел из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
Фол, нарушение
81'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
Офсайд
80'
Джип Мел из команды Хорсенс в офсайде
80'
Удар от ворот произведет Силькеборг
80'
Финнбогасон Къяртан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Травма, повреждение
79'
Финнбогасон Къяртан возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
79'
Финнбогасон Къяртан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
78'
Финнбогасон Къяртан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
77'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
77'
Тактическая замена. Слот Каспер уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
76'
Марк Рочестер Сёренсен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
Угловой
76'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
76'
Йонас Торсен выбил мяч на угловой.
75'
Деннис Флинта из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
75'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
74'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
74'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
73'
Тюкосен Мадс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
72'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Удар от ворот произведет Хорсенс
71'
Миккель Крамер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Тактическая замена. Delphin Tshiembe уходит с поля и его заменяет Bjarke Jacobsen
Фол, нарушение
70'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
69'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 2711 болельщиков
68'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
67'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
67'
Удар от ворот произведет Хорсенс
67'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
66'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
Удар от ворот произведет Силькеборг
65'
Delphin Tshiembe бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
Удар от ворот произведет Силькеборг
Фол, нарушение
63'
Финнбогасон Къяртан делает подножку сопернику.
63'
Тактическая замена. Gustav Dahl уходит с поля и его заменяет Миккель Крамер
62'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
61'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
60'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
59'
Тактическая замена. Mikkel Qvist уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
Фол, нарушение
59'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Симон Якобсен заработал фол.
59'
Финнбогасон Къяртан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Joseph Mensah из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
Игрок клуба "Хорсенс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
57'
Удар от ворот произведет Хорсенс
57'
Сков Роберт бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
Фол, нарушение
56'
Mikkel Qvist атакует сзади соперника. Схиртладзе Давит пострадал.
56'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
56'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
55'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
Угловой
55'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
54'
Деннис Флинта имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
Угловой
54'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
54'
Тактическая замена. Jeppe Okkels уходит с поля и его заменяет Марк Рочестер Сёренсен
53'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
53'
Джип Мел из команды Хорсенс делает подножку. Симон Якобсен заработал фол.
53'
Jeppe Okkels нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
51'
Joseph Mensah попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
Удар от ворот произведет Хорсенс
51'
Jeppe Okkels на финте ушёл от оппонента.
49'
Удар от ворот произведет Силькеборг
49'
Тюкосен Мадс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Joseph Mensah нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
48'
Меккел Венделбо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
48'
Меккел Венделбо совершает грубый фол. Йонас Торсен был жертвой
47'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
47'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает подножку. Нильссон Хокан заработал фол.
47'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Хорсенс
46'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
46'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
46'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает навес
45'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
44'
Удар от ворот произведет Силькеборг
44'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
43'
Удар от ворот произведет Силькеборг
Офсайд
42'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс в офсайде
41'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
Jeppe Okkels попал в створ, но вратарь справился с ударом.
Травма, повреждение
40'
Delphin Tshiembe возвращается на поле, всё в порядке.
Травма, повреждение
40'
Нильссон Хокан возвращается на поле, всё в порядке.
Фол, нарушение
40'
Томас Кортегаард наказан за толчок Сков Роберт
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
40'
Нильссон Хокан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
Травма, повреждение
40'
Delphin Tshiembe получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Jeppe Okkels отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
38'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
38'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес
37'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
36'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
35'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
35'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Удар от ворот произведет Хорсенс
Фол, нарушение
32'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает подножку. Jeppe Okkels заработал фол.
32'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
31'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
31'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
Фол, нарушение
30'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Йонас Торсен заработал фол.
Офсайд
29'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
28'
Удар от ворот произведет Хорсенс
27'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает навес
26'
Удар от ворот произведет Хорсенс
25'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
25'
Удар от ворот произведет Силькеборг
24'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
24'
Нильссон Хокан наказан за толчок Александр Людвиг
Фол, нарушение
23'
Джип Мел из команды Хорсенс делает подножку. Симон Якобсен заработал фол.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
22'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
22'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
22'
Сков Роберт из команды Силькеборг подал угловой справа.
21'
Томас Кортегаард выбил мяч на угловой.
21'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес
20'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес
20'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
Фол, нарушение
19'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Йонас Торсен заработал фол.
Офсайд
18'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
17'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
17'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
Удар от ворот произведет Хорсенс
15'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг наносит неточный удар с лета
15'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
15'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
14'
Тюкосен Мадс выбил мяч на угловой.
13'
Удар от ворот произведет Хорсенс
13'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
Фол, нарушение
12'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
12'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
Офсайд
11'
Джип Мел из команды Хорсенс в офсайде
11'
Удар от ворот произведет Хорсенс
11'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
10'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес
10'
Александр Людвиг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Фол, нарушение
9'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает подножку. Jeppe Okkels заработал фол.
Фол, нарушение
9'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает подножку. Jeppe Okkels заработал фол.
8'
Йоронен Йессе вышел из ворот и забрал мяч.
8'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает навес
Описание гола
6'
Г О О О О О Л - Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс забивает пенальти
Фол, нарушение
6'
ПЕНАЛТИ! - Симон Якобсен тянет соперника за майку в штрафной площади. Bubacarr Sanneh заработал пенальти для своей команды
6'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
5'
Jeppe Okkels выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Игрок из команды Хорсенс делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
5'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Удар от ворот произведет Силькеборг
4'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
Угловой
4'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
4'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
3'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
Угловой
3'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
3'
Jens Martin Gammelby выбил мяч на угловой.
3'
Александр Людвиг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
3'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Delphin Tshiembe заработал фол.
1'
Mikkel Qvist нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Джип Мел бьет в штангу и упускает момент забить!
1'
Томас Кортегаард выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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