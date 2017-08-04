Стадион: Casa Arena Horsens Зрители: 2711
1:0
Конец матча
1:0
6' ПенальтиФиннбогасон Къяртан
48' Желтая карточкаМеккел Венделбо
90' Желтая карточкаСхиртладзе Давит
Второй тайм
96'
Судья свистит, и матч окончен
96'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
95'
Схиртладзе Давит сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
95'
Схиртладзе Давит совершает грубый фол. Сато Дайсуке был жертвой
94'
Bjarke Jacobsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
94'
94'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает навес
93'
Тактическая замена. Joseph Mensah уходит с поля и его заменяет Сато Дайсуке
92'
92'
Джип Мел возвращается на поле, всё в порядке.
92'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
Джип Мел получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Джип Мел на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
90'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
89'
Jens Martin Gammelby отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
89'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает навес
89'
Джип Мел мог забить, но голкипер успел среагировать и парировать.
88'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
87'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс. Это Нильссон Хокан заработал фол.
87'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает подножку. Джип Мел заработал фол.
86'
Joseph Mensah возвращается на поле, всё в порядке.
86'
Jens Martin Gammelby нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
86'
Симон Якобсен из команды Силькеборг делает навес
85'
Joseph Mensah получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
85'
Joseph Mensah на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
85'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
84'
84'
Сков Роберт имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
84'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг сделал отличную скидку головой партнеру по команде.
84'
Джип Мел наказан за толчок Петерсен Стефан
83'
83'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг подал угловой слева.
83'
Тюкосен Мадс выбил мяч на угловой.
82'
82'
Йонас Торсен имел отличный шанс забить, но каким-то образом ему удается промахнуться.
81'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг. Это Финнбогасон Къяртан заработал фол.
80'
80'
Финнбогасон Къяртан отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
80'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
79'
Финнбогасон Къяртан возвращается на поле, всё в порядке.
79'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
79'
Финнбогасон Къяртан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
78'
Финнбогасон Къяртан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
77'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
77'
77'
Тактическая замена. Слот Каспер уходит с поля и его заменяет Петерсен Стефан
76'
Марк Рочестер Сёренсен нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
76'
76'
76'
Йонас Торсен выбил мяч на угловой.
75'
Деннис Флинта из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
75'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
75'
75'
75'
74'
74'
73'
Тюкосен Мадс попал в створ, но вратарь справился с ударом.
72'
71'
71'
Миккель Крамер отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
71'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
70'
Тактическая замена. Delphin Tshiembe уходит с поля и его заменяет Bjarke Jacobsen
70'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
69'
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 39% времени, а гости – 61%.
68'
Сегодняшная посещаемость составляет 2711 болельщиков
68'
68'
67'
Деннис Флинта из команды Силькеборг делает подножку. Финнбогасон Къяртан заработал фол.
67'
67'
66'
Миккель Крамер из команды Силькеборг делает навес
66'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
65'
65'
Delphin Tshiembe бьет из пределов штрафной и упускает момент!
63'
63'
Финнбогасон Къяртан делает подножку сопернику.
63'
Тактическая замена. Gustav Dahl уходит с поля и его заменяет Миккель Крамер
62'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
62'
62'
61'
Delphin Tshiembe выносит мяч и сбавляет давление на ворота
61'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
61'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
61'
Сков Роберт из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
60'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
59'
Тактическая замена. Mikkel Qvist уходит с поля и его заменяет Tobias Arndal
59'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает подножку. Симон Якобсен заработал фол.
59'
Финнбогасон Къяртан попал в створ, но вратарь справился с ударом.
59'
Joseph Mensah из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
58'
58'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
58'
57'
57'
Сков Роберт бьет штрафной удар, но мяч проходит мимо
56'
Mikkel Qvist атакует сзади соперника. Схиртладзе Давит пострадал.
56'
56'
56'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс отвел угрозу отличным подкатом
55'
Йонас Торсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Сков Роберт из команды Силькеборг разыграл угловой с правого угла.
54'
Деннис Флинта имел голевой момент, но его удар головой был отражён голкипером.
54'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
54'
Тактическая замена. Jeppe Okkels уходит с поля и его заменяет Марк Рочестер Сёренсен
53'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
53'
Джип Мел из команды Хорсенс делает подножку. Симон Якобсен заработал фол.
53'
Jeppe Okkels нанес удар, но тот был заблокирован.
53'
51'
Joseph Mensah попал в створ, но вратарь справился с ударом.
51'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
51'
51'
Jeppe Okkels на финте ушёл от оппонента.
49'
49'
Тюкосен Мадс бьет из пределов штрафной и упускает момент!
49'
Joseph Mensah нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
48'
Меккел Венделбо сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
48'
Меккел Венделбо совершает грубый фол. Йонас Торсен был жертвой
47'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
47'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает подножку. Нильссон Хокан заработал фол.
47'
46'
46'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
46'
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
46'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но партнеры не воспользовались им.
46'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
46'
46'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс делает навес
45'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
44'
44'
Йонас Торсен из команды Хорсенс делает навес
43'
42'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс в офсайде
41'
Игроки ФК "Хорсенс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Финнбогасон Къяртан наказан за толчок Симон Якобсен
40'
Jeppe Okkels попал в створ, но вратарь справился с ударом.
40'
Delphin Tshiembe возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Нильссон Хокан возвращается на поле, всё в порядке.
40'
Томас Кортегаард наказан за толчок Сков Роберт
40'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
40'
Нильссон Хокан получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
40'
Delphin Tshiembe получил травму, ему оказывается помощь за пределами поля.
38'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
38'
Jeppe Okkels отметился ударом по воротам, мяч прошёл мимо цели.
38'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
38'
Нильссон Хокан нанес удар, но тот был заблокирован.
38'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг сделал отличную передачу и находит партнера по команде в штрафной.
37'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает навес
37'
36'
Схиртладзе Давит нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
35'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг устремляется вперед с мячом.
35'
Игроки ФК "Силькеборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
35'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
32'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает подножку. Jeppe Okkels заработал фол.
32'
Томас Нёргаард вышел из ворот и забрал мяч.
32'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
31'
31'
31'
30'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает подножку. Йонас Торсен заработал фол.
29'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
28'
27'
Деннис Флинта выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
26'
25'
25'
24'
Jens Martin Gammelby выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Нильссон Хокан наказан за толчок Александр Людвиг
23'
Джип Мел из команды Хорсенс делает подножку. Симон Якобсен заработал фол.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 35% времени, а гости – 65%.
22'
22'
Mikkel Qvist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
21'
Томас Кортегаард выбил мяч на угловой.
21'
Jeppe Okkels из команды Силькеборг делает навес
20'
20'
Слот Каспер из команды Силькеборг делает навес
20'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
19'
19'
Сков Роберт из команды Силькеборг делает подножку. Йонас Торсен заработал фол.
18'
Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс в офсайде
17'
17'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
15'
15'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг наносит неточный удар с лета
15'
Йоронен Йессе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Слот Каспер из команды Силькеборг подал угловой слева.
14'
Тюкосен Мадс выбил мяч на угловой.
13'
13'
Сков Роберт бьет из пределов штрафной и упускает момент!
12'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает подножку. Сков Роберт заработал фол.
12'
Тюкосен Мадс выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
11'
11'
Нильссон Хокан из команды Силькеборг бьет головой мимо ворот
10'
10'
9'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс делает подножку. Jeppe Okkels заработал фол.
9'
Тюкосен Мадс из команды Хорсенс делает подножку. Jeppe Okkels заработал фол.
8'
8'
6'
Г О О О О О Л - Финнбогасон Къяртан из команды Хорсенс забивает пенальти
6'
ПЕНАЛТИ! - Симон Якобсен тянет соперника за майку в штрафной площади. Bubacarr Sanneh заработал пенальти для своей команды
6'
Томас Кортегаард из команды Хорсенс делает навес
5'
Jeppe Okkels выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
5'
4'
4'
Mikkel Qvist из команды Хорсенс бьет головой мимо ворот
4'
Йонас Торсен из команды Хорсенс подал угловой слева.
4'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг остановил атаку, перехватив мяч.
3'
Bubacarr Sanneh из команды Хорсенс попытался сделать навес, тот был заблокирован защитником.
3'
Йонас Торсен из команды Хорсенс разыграл угловой с левого угла.
3'
Jens Martin Gammelby выбил мяч на угловой.
3'
3'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает подножку. Delphin Tshiembe заработал фол.
1'
Mikkel Qvist нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Джип Мел бьет в штангу и упускает момент забить!
1'
1'
Поле в хорошем состоянии, игроки смогут показать лучшую игру.
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Силькеборг". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Casa Arena Horsens. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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