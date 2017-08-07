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Стадион:
Арка Гдыня
0:0
Конец матча
Корона Кельце
0'
2' Желтая карточка
Песе Гжегож
33' Желтая карточка
Nabil Aankour
75' Желтая карточка
Какоко Янник
84' Вторая желтая карточка
Песе Гжегож
87' Желтая карточка
Кун Патрик
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Желтая карточка
87'
Кун Патрик получает желтую карточку.
84'
Песе Гжегож получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Корона Кельце производит замену. Nabil Aankour уходит, и Lukasz Kosakiewicz заменяет его
Желтая карточка
75'
Какоко Янник получает желтую карточку.
73'
Арка Гдыня производит замену. Хурадо Рубен уходит, и Семашко Рафал заменяет его

70'
Корона Кельце производит замену. Мацей Гурски уходит, и Сориано Элиа заменяет его
62'
Корона Кельце производит замену. Ivan Jukic уходит, и Цвиянович Горан заменяет его
61'
Арка Гдыня производит замену. Налепа Михал II уходит, и Какоко Янник заменяет его
46'
Арка Гдыня производит замену. Рей Альваро уходит, и Марциняк Адам заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
33'
Nabil Aankour получает желтую карточку.
Желтая карточка
2'
Песе Гжегож получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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