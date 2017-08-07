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Стадион: ГОСиР
0:0
Конец матча
2' Желтая карточкаПесе Гжегож
33' Желтая карточкаNabil Aankour
75' Желтая карточкаКакоко Янник
84' Вторая желтая карточкаПесе Гжегож
87' Желтая карточкаКун Патрик
|
2'
33'
75'
84'
87'
Состав команд
26
Данх
Адам
24
Кун
Патрик
13
Песе
Гжегож
16
Рей
Альваро
24
Бэрри
Шон
19
Калласте
Кен
22
Ivan
Jukic
Арка Гдыня 4-1-4-1
- Основной состав
- 1 Стейнбор Павел Вратарь
- 33 Збожень Дамиан Защитник
- 29 Марцьяник Михал Защитник
- 26 Данх Адам Защитник
- 23 Вархоляк Марцин Защитник
- 4 Сольдецки Давид Полузащитник
- 24 Кун Патрик Полузащитник
- 14 Налепа Михал II Полузащитник
- 13 Песе Гжегож Полузащитник
- 16 Рей Альваро Полузащитник
- 9 Хурадо Рубен Нападающий
- Запасные игроки
- 80 Пиларж Кшиштоф Вратарь
- 3 Соберай Кшиштоф Защитник
- 2 Соха Тадеуш Защитник
- 19 Язвич Филип Полузащитник
- 17 Марциняк Адам Полузащитник
- 21 Какоко Янник Полузащитник
- 11 Семашко Рафал Нападающий
- Главный тренер: Ойжиньски Лешек
Корона Кельце 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Аломерович Златан Вратарь
- 26 Рыманяк Бартош Защитник
- 5 Adnan Kovacevic Защитник
- 24 Бэрри Шон Защитник
- 19 Калласте Кен Защитник
- 8 Mateusz Mozdzen Полузащитник
- 14 Jakub Zubrowski Полузащитник
- 22 Ivan Jukic Полузащитник
- 10 Nabil Aankour Полузащитник
- 7 Marcin Cebula Полузащитник
- 16 Maciej Gorski Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Гостомски Мацей Вратарь
- 23 Elhadji Pape Djibril Diaw Защитник
- 6 Цвиянович Горан Полузащитник
- 21 Lukasz Kosakiewicz Полузащитник
- 89 Сориано Элиа Нападающий
- 2 Krystian Mis
- 20 Fabian Burdenski
- Главный тренер: Gino Lettieri
Предыдущие игры
Арка Гдыня (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 03.08.2017 Митьюлланд 2:1 Арка Гдыня ЛЕ
- 30.07.2017 Арка Гдыня 1:1 Висла Э
- 27.07.2017 Арка Гдыня 3:2 Митьюлланд ЛЕ
- 21.07.2017 Сандецья 0:0 Арка Гдыня Э
- 16.07.2017 Арка Гдыня 2:0 Шлёнск Э
- 07.07.2017 Легия 1:1 Арка Гдыня С
- 02.06.2017 Заглембе Любин 1:3 Арка Гдыня ЭГБ
- 27.05.2017 Арка Гдыня 1:1 Рух Хожув ЭГБ
- 19.05.2017 Шлёнск 4:1 Арка Гдыня ЭГБ
- 16.05.2017 Арка Гдыня 0:1 Висла ЭГБ
- 12.05.2017 Арка Гдыня 1:0 Гурник Ленчна ЭГБ
- 08.05.2017 Краковия 2:0 Арка Гдыня ЭГБ
- 02.05.2017 Лех 1:2 Арка Гдыня К
- 28.04.2017 Арка Гдыня 1:1 Пяст ЭГБ
- 22.04.2017 Арка Гдыня 1:1 Висла Э
- 17.04.2017 Лехия Гданьск 2:1 Арка Гдыня Э
- 08.04.2017 Погонь Щецин 5:1 Арка Гдыня Э
- 04.04.2017 Арка Гдыня 2:4 Вигры Сувалки К
- 01.04.2017 Арка Гдыня 2:4 Гурник Ленчна Э
- 18.03.2017 Пяст 3:2 Арка Гдыня Э
Корона Кельце (последние 20 матчей: +7 =4 -9)
- 31.07.2017 Корона Кельце 4:2 Краковия Э
- 22.07.2017 Легия 1:1 Корона Кельце Э
- 17.07.2017 Корона Кельце 0:1 Заглембе Любин Э
- 04.06.2017 Погонь Щецин 3:0 Корона Кельце ЭГА
- 28.05.2017 Корона Кельце 0:1 Легия ЭГА
- 22.05.2017 Нецеча 0:2 Корона Кельце ЭГА
- 17.05.2017 Корона Кельце 3:2 Висла Краков ЭГА
- 14.05.2017 Лехия Гданьск 0:0 Корона Кельце ЭГА
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония ЭГА
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце ЭГА
- 22.04.2017 Корона Кельце 0:1 Нецеча Э
- 17.04.2017 Легия 0:0 Корона Кельце Э
- 10.04.2017 Корона Кельце 1:0 Рух Хожув Э
- 31.03.2017 Шлёнск 3:0 Корона Кельце Э
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Э
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Э
- 03.03.2017 Корона Кельце 2:1 Гурник Ленчна Э
- 24.02.2017 Арка Гдыня 4:1 Корона Кельце Э
- 18.02.2017 Корона Кельце 4:2 Висла Э
- 11.02.2017 Висла Краков 2:0 Корона Кельце Э
Последние игры между собой
Арка Гдыня: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
Корона Кельце: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
- 24.02.2017 Арка Гдыня 4:1 Корона Кельце Экстракласса
- 10.09.2016 Корона Кельце 1:0 Арка Гдыня Экстракласса
- 05.11.2013 Арка Гдыня 5:1 Корона Кельце Кубок Польши
- 14.05.2011 Корона Кельце 1:0 Арка Гдыня Экстракласса
- 06.11.2010 Арка Гдыня 2:1 Корона Кельце Экстракласса
- 23.04.2010 Арка Гдыня 1:2 Корона Кельце Экстракласса
- 17.10.2009 Корона Кельце 1:2 Арка Гдыня Экстракласса
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Ягеллония
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|5.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Арка Гдыня
|4
|1
|3
|0
|3 - 1
|6
|7.
|Корона Кельце
|4
|1
|2
|1
|5 - 4
|5
|8.
|Сандецья
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|9.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Нецеча
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Легия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Висла
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Погонь Щецин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Пяст
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
87'
Кун Патрик получает желтую карточку.
84'
Песе Гжегож получает вторую желтую карточку. Удаление.
79'
Корона Кельце производит замену. Nabil Aankour уходит, и Lukasz Kosakiewicz заменяет его
75'
Какоко Янник получает желтую карточку.
73'
Арка Гдыня производит замену. Хурадо Рубен уходит, и Семашко Рафал заменяет его
70'
Корона Кельце производит замену. Мацей Гурски уходит, и Сориано Элиа заменяет его
62'
Корона Кельце производит замену. Ivan Jukic уходит, и Цвиянович Горан заменяет его
61'
Арка Гдыня производит замену. Налепа Михал II уходит, и Какоко Янник заменяет его
46'
Арка Гдыня производит замену. Рей Альваро уходит, и Марциняк Адам заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
33'
Nabil Aankour получает желтую карточку.
2'
Песе Гжегож получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski Gosir. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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