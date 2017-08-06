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Стадион: Городской стадион Белостока
0:1
25' ГолКолев Александар
1:1
36' Гол в свои воротаDawid Szufryn
1:2
51' ГолЦетнарски Матеуш
|
25'
0:1
36'
1:1
51'
1:2
Состав команд
17
Рунье
Иван
16
Гути
Томелин
22
Гжиб
Рафал
10
Черных
Фёдор
70
Бжиски
Томаш
20
Adrian
Danek
22
Мрац
Патрик
Ягеллония 4-2-3-1
- Основной состав
- 25 Келемен Марьян Вратарь
- 8 Бурлига Лукаш Защитник
- 17 Рунье Иван Защитник
- 16 Гути Томелин Защитник
- 12 Гильерме Хауберт Защитник
- 22 Гжиб Рафал Полузащитник
- 6 Романчук Тарас Полузащитник
- 10 Черных Фёдор Полузащитник
- 9 Новиковас Арвидас Полузащитник
- 26 Поспишил Мартин Полузащитник
- 18 Шеридан Силлиан Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Шимонович Давид Защитник
- 2 Гордон Зигги Защитник
- 99 Bartosz Kwiecien Защитник
- 7 Хомченовский Дмитрий Полузащитник
- 28 Свидерски Кароль Нападающий
- 44 Секульски Лукаш Нападающий
- 96 Венгларз Дамиан
- Главный тренер: Ireneusz Mamrot
Сандецья 4-4-2
- Основной состав
- 1 Michal Gliwa Вратарь
- 3 Lukas Kuban Защитник
- 5 Dawid Szufryn Защитник
- 6 Крачунов Пламен Защитник
- 70 Бжиски Томаш Защитник
- 20 Adrian Danek Полузащитник
- 28 Michal Piter-Bucko Полузащитник
- 33 Bartlomiej Kasprzak Полузащитник
- 22 Мрац Патрик Полузащитник
- 92 Колев Александар Нападающий
- 21 Цетнарски Матеуш Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Страус Йонатан Защитник
- 37 Бартломиедж Дудзич Полузащитник
- 10 Wojciech Trochim Полузащитник
- 26 Filip Piszczek Нападающий
- 11 Кожим Мацей Нападающий
- 16 Lukasz Radlinski
- 17 Adrian Basta
- Главный тренер: Radoslaw Mroczkowski
Предыдущие игры
Ягеллония (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 30.07.2017 Погонь Щецин 0:1 Ягеллония Э
- 23.07.2017 Ягеллония 2:1 Гурник Забже Э
- 20.07.2017 Ягеллония 0:2 Габала ЛЕ
- 16.07.2017 Нецеча 0:1 Ягеллония Э
- 13.07.2017 Габала 1:1 Ягеллония ЛЕ
- 06.07.2017 Ягеллония 4:0 Динамо Батуми ЛЕ
- 29.06.2017 Динамо Батуми 0:1 Ягеллония ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
- 28.05.2017 Нецеча 1:2 Ягеллония ЭГА
- 21.05.2017 Ягеллония 0:0 Легия ЭГА
- 17.05.2017 Лехия Гданьск 4:0 Ягеллония ЭГА
- 13.05.2017 Ягеллония 2:0 Висла Краков ЭГА
- 05.05.2017 Корона Кельце 1:1 Ягеллония ЭГА
- 30.04.2017 Ягеллония 1:0 Погонь Щецин ЭГА
- 22.04.2017 Пяст 0:1 Ягеллония Э
- 15.04.2017 Ягеллония 0:0 Краковия Э
- 07.04.2017 Заглембе Любин 3:4 Ягеллония Э
- 02.04.2017 Ягеллония 1:0 Нецеча Э
- 18.03.2017 Погонь Щецин 0:0 Ягеллония Э
- 11.03.2017 Ягеллония 4:1 Корона Кельце Э
Сандецья (последние 20 матчей: +11 =3 -6)
- 29.07.2017 Легия 2:0 Сандецья Э
- 21.07.2017 Сандецья 0:0 Арка Гдыня Э
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 04.06.2017 Мидш 2:0 Сандецья ПД
- 28.05.2017 Сандецья 0:0 Висля Пулявы ПД
- 20.05.2017 Подбескидзе 2:1 Сандецья ПД
- 16.05.2017 Сандецья 5:2 Знич Прушков ПД
- 12.05.2017 ГКС Катовице 0:1 Сандецья ПД
- 06.05.2017 Сандецья 2:1 Стомил Олштын ПД
- 29.04.2017 Хойничанка 1:2 Сандецья ПД
- 22.04.2017 Сандецья 1:0 Хробры ПД
- 19.04.2017 Сандецья 1:0 Сталь Мелец ПД
- 15.04.2017 Вигры Сувалки 0:1 Сандецья ПД
- 08.04.2017 Сандецья 3:1 Бытовия ПД
- 05.04.2017 Тыхы 2:1 Сандецья ПД
- 31.03.2017 Олимпия Грудзёнз 2:0 Сандецья ПД
- 25.03.2017 Сандецья 4:1 Ключборк ПД
- 17.03.2017 Гурник Забже 2:0 Сандецья ПД
- 11.03.2017 Сандецья 5:0 Заглембе Сосновец ПД
- 04.03.2017 Сандецья 4:0 Погонь Седлице ПД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Ягеллония
|1:1
|4
|3
|1
|0
|5 - 2
|10
|3.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|4.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|5.
|Арка Гдыня
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|6.
|Лех
|3
|1
|1
|1
|5 - 2
|4
|7.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|8.
|Краковия
|3
|1
|1
|1
|4 - 5
|4
|9.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Нецеча
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Легия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Висла
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Погонь Щецин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|15.
|Сандецья
|1:1
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|16.
|Пяст
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
Второй тайм
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цетнарски Матеуш.
46'
Начался второй тайм!
46'
Сандецья производит замену. Мрац Патрик уходит, и Filip Piszczek заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
36'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Dawid Szufryn отправил мяч в свои ворота.
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Колев Александар.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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