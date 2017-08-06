  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Польша
  5. Экстракласса
Стадион:
Ягеллония
1:2
Второй тайм: 54'
Сандецья
0'
0:1
25' Гол
Колев Александар
1:1
36' Гол в свои ворота
Dawid Szufryn
1:2
51' Гол
Цетнарски Матеуш
54'
Второй тайм
Описание гола
51'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Цетнарски Матеуш.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Сандецья производит замену. Мрац Патрик уходит, и Filip Piszczek заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
36'
АВТОГО-О-О-О-ОЛ! Dawid Szufryn отправил мяч в свои ворота.
Описание гола
25'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Колев Александар.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Stadion Miejski, Bialystok. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация