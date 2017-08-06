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Стадион:
Краковия
0:2
Конец матча
Лех
0'
48' Желтая карточка
Ракель Денис
48' Желтая карточка
Шитум Марио
49' Желтая карточка
Szymon Drewniak
59' Желтая карточка
Нильсен Лассе II
64' Желтая карточка
Пентек Кшиштоф
67' Желтая карточка
Рэдуц Михай
0:1
82' Гол
Юзвяк Камиль
0:2
84' Гол
Гюткьяр Кристиан
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
Описание гола
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюткьяр Кристиан.
Описание гола
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юзвяк Камиль.
78'
Краковия производит замену. Мигалик Ярослав уходит, и Вдовяк Матеуш заменяет его
73'
Лех производит замену. Беркрот Никлас уходит, и Юзвяк Камиль заменяет его
68'
Лех производит замену. Нильсен Билли уходит, и Гюткьяр Кристиан заменяет его

Желтая карточка
67'
Рэдуц Михай получает желтую карточку.
64'
Лех производит замену. Ракель Денис уходит, и Макушевски Мацей заменяет его
Желтая карточка
64'
Пентек Кшиштоф получает желтую карточку.
Желтая карточка
59'
Нильсен Лассе II получает желтую карточку.
57'
Краковия производит замену. Вестеницки Томаш уходит, и Матеуш Себастьян Щепаньяк заменяет его
Желтая карточка
49'
Szymon Drewniak получает желтую карточку.
Желтая карточка
48'
Шитум Марио получает желтую карточку.
Желтая карточка
48'
Ракель Денис получает желтую карточку.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Краковия производит замену. Човило Мирослав уходит, и Димун Милан заменяет его
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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