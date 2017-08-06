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Стадион: Маршал Йозеф Пилсудски
48' Желтая карточкаРакель Денис
48' Желтая карточкаШитум Марио
49' Желтая карточкаSzymon Drewniak
59' Желтая карточкаНильсен Лассе II
64' Желтая карточкаПентек Кшиштоф
67' Желтая карточкаРэдуц Михай
0:1
82' ГолЮзвяк Камиль
0:2
84' ГолГюткьяр Кристиан
|
48'
48'
49'
59'
64'
67'
82'
0:1
84'
0:2
Состав команд
33
Kamil
Pestka
10
Зенёв
Сергей
26
Яницки
Рафал
16
Шитум
Марио
18
Рэдуц
Михай
92
Ракель
Денис
Краковия 3-2-3-2
- Основной состав
- 29 Сандомерски Гжегож Вратарь
- 32 Дитятьев Алексей Защитник
- 4 Маларчик Пётр Защитник
- 33 Kamil Pestka Защитник
- 5 Човило Мирослав Защитник
- 25 Szymon Drewniak Защитник
- 7 Вуйцицки Якуб Полузащитник
- 23 Мигалик Ярослав Полузащитник
- 10 Зенёв Сергей Полузащитник
- 99 Пентек Кшиштоф Нападающий
- 9 Вестеницки Томаш Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Michal Peskovic Вратарь
- 39 Хелик Михал Защитник
- 26 Делеу Луис Защитник
- 46 Совах Леонард Полузащитник
- 20 Mateusz Sebastian Szczepaniak Полузащитник
- 8 Димун Милан Полузащитник
- 11 Вдовяк Матеуш Нападающий
- Главный тренер: Michal Probierz
Лех 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бурич Ясмин Вратарь
- 2 Гумни Роберт Защитник
- 3 Нильсен Лассе II Защитник
- 26 Яницки Рафал Защитник
- 16 Шитум Марио Защитник
- 6 Тралка Лукаш Полузащитник
- 7 Гаёс Мацей Полузащитник
- 23 Беркрот Никлас Полузащитник
- 18 Рэдуц Михай Полузащитник
- 92 Ракель Денис Полузащитник
- 14 Нильсен Билли Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Путноцки Матуш Вратарь
- 13 Вуядинович Никола Защитник
- 19 Vernon De Marco Защитник
- 17 Макушевски Мацей Полузащитник
- 86 Радослав Маевски Полузащитник
- 29 Юзвяк Камиль Полузащитник
- 32 Гюткьяр Кристиан Нападающий
- Главный тренер: Белица Ненад
Предыдущие игры
Краковия (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 31.07.2017 Корона Кельце 4:2 Краковия Э
- 22.07.2017 Лехия Гданьск 0:1 Краковия Э
- 15.07.2017 Краковия 1:1 Пяст Э
- 02.06.2017 Краковия 0:1 Пяст ЭГБ
- 27.05.2017 Шлёнск 2:0 Краковия ЭГБ
- 19.05.2017 Краковия 2:0 Рух Хожув ЭГБ
- 16.05.2017 Гурник Ленчна 3:0 Краковия ЭГБ
- 13.05.2017 Висла 1:1 Краковия ЭГБ
- 08.05.2017 Краковия 2:0 Арка Гдыня ЭГБ
- 01.05.2017 Заглембе Любин 2:2 Краковия ЭГБ
- 22.04.2017 Краковия 1:2 Легия Э
- 15.04.2017 Ягеллония 0:0 Краковия Э
- 07.04.2017 Краковия 1:0 Шлёнск Э
- 01.04.2017 Висла 4:1 Краковия Э
- 19.03.2017 Корона Кельце 3:0 Краковия Э
- 13.03.2017 Краковия 1:1 Заглембе Любин Э
- 04.03.2017 Краковия 1:1 Арка Гдыня Э
- 25.02.2017 Лехия Гданьск 4:2 Краковия Э
- 19.02.2017 Краковия 1:1 Погонь Щецин Э
- 10.02.2017 Рух Хожув 0:1 Краковия Э
Лех (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 03.08.2017 Лех 2:2 Утрехт ЛЕ
- 30.07.2017 Лех 5:1 Пяст Э
- 27.07.2017 Утрехт 0:0 Лех ЛЕ
- 23.07.2017 Висла 1:0 Лех Э
- 20.07.2017 Лех 2:0 Хёугесунн ЛЕ
- 16.07.2017 Лех 0:0 Сандецья Э
- 13.07.2017 Хёугесунн 3:2 Лех ЛЕ
- 06.07.2017 Пелистер 0:3 Лех ЛЕ
- 29.06.2017 Лех 4:0 Пелистер ЛЕ
- 04.06.2017 Ягеллония 2:2 Лех ЭГА
- 28.05.2017 Лех 2:1 Висла Краков ЭГА
- 21.05.2017 Лех 0:0 Лехия Гданьск ЭГА
- 17.05.2017 Легия 2:0 Лех ЭГА
- 14.05.2017 Лех 2:0 Погонь Щецин ЭГА
- 07.05.2017 Нецеча 0:3 Лех ЭГА
- 02.05.2017 Лех 1:2 Арка Гдыня К
- 28.04.2017 Лех 3:2 Корона Кельце ЭГА
- 22.04.2017 Лех 3:0 Рух Хожув Э
- 15.04.2017 Висла 0:3 Лех Э
- 09.04.2017 Лех 1:2 Легия Э
Последние игры между собой
Краковия: победы: 5, ничьи: 5, поражения: 10
Лех: победы: 10, ничьи: 5, поражения: 5
- 17.12.2016 Краковия 1:1 Лех Экстракласса
- 12.08.2016 Лех 2:1 Краковия Экстракласса
- 08.05.2016 Краковия 2:0 Лех Экстракласса. Группа А
- 06.03.2016 Лех 2:1 Краковия Экстракласса
- 04.10.2015 Краковия 5:2 Лех Экстракласса
- 27.02.2015 Краковия 0:0 Лех Экстракласса
- 31.08.2014 Лех 1:1 Краковия Экстракласса
- 25.11.2013 Краковия 1:6 Лех Экстракласса
- 28.07.2013 Лех 1:1 Краковия Экстракласса
- 31.03.2012 Лех 3:1 Краковия Экстракласса
- 01.10.2011 Краковия 0:3 Лех Экстракласса
- 13.03.2011 Краковия 1:0 Лех Экстракласса
- 27.10.2010 Краковия 1:4 Лех Кубок
- 22.08.2010 Лех 5:0 Краковия Экстракласса
- 06.03.2010 Лех 3:1 Краковия Экстракласса
- 23.08.2009 Краковия 1:0 Лех Экстракласса
- 30.05.2009 Лех 2:2 Краковия Экстракласса
- 22.11.2008 Краковия 0:1 Лех Orange Ekstraklasa
- 26.04.2008 Краковия 3:2 Лех Orange Ekstraklasa
- 26.10.2007 Лех 3:1 Краковия Orange Ekstraklasa
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Заглембе Любин
|4
|3
|1
|0
|6 - 1
|10
|2.
|Висла Краков
|4
|3
|0
|1
|6 - 4
|9
|3.
|Ягеллония
|4
|3
|0
|1
|5 - 4
|9
|4.
|Лех
|4
|2
|1
|1
|7 - 2
|7
|5.
|Гурник Забже
|4
|2
|1
|1
|8 - 6
|7
|6.
|Арка Гдыня
|3
|1
|2
|0
|3 - 1
|5
|7.
|Сандецья
|4
|1
|2
|1
|3 - 3
|5
|8.
|Корона Кельце
|3
|1
|1
|1
|5 - 4
|4
|9.
|Лехия Гданьск
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|10.
|Нецеча
|4
|1
|1
|2
|2 - 3
|4
|11.
|Легия
|4
|1
|1
|2
|4 - 5
|4
|12.
|Шлёнск
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|13.
|Висла
|4
|1
|1
|2
|2 - 4
|4
|14.
|Краковия
|4
|1
|1
|2
|4 - 7
|4
|15.
|Погонь Щецин
|4
|1
|0
|3
|3 - 7
|3
|16.
|Пяст
|4
|0
|2
|2
|4 - 9
|2
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
84'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Гюткьяр Кристиан.
82'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Юзвяк Камиль.
78'
Краковия производит замену. Мигалик Ярослав уходит, и Вдовяк Матеуш заменяет его
73'
Лех производит замену. Беркрот Никлас уходит, и Юзвяк Камиль заменяет его
68'
Лех производит замену. Нильсен Билли уходит, и Гюткьяр Кристиан заменяет его
67'
Рэдуц Михай получает желтую карточку.
64'
Лех производит замену. Ракель Денис уходит, и Макушевски Мацей заменяет его
64'
Пентек Кшиштоф получает желтую карточку.
59'
Нильсен Лассе II получает желтую карточку.
57'
Краковия производит замену. Вестеницки Томаш уходит, и Матеуш Себастьян Щепаньяк заменяет его
49'
Szymon Drewniak получает желтую карточку.
48'
Шитум Марио получает желтую карточку.
48'
Ракель Денис получает желтую карточку.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
40'
Краковия производит замену. Човило Мирослав уходит, и Димун Милан заменяет его
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marshal Jozef Pilsudski Stadium, Cracow. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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