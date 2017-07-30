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Стадион:
Арсенал Тула
 
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Тосно
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал Тула - Тосно, который состоится 06.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал Тула - Тосно
Арсенал Тула
73.3% (74)
Ничья:
20.8% (21)
Тосно
5.9% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

Арсенал Тула:
33.7% (34)
Арсенал Тула:
28.7% (29)
Ничья:
18.8% (19)
Арсенал Тула:
3% (3)
Тосно:
3% (3)
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