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Стадион: Нефтяник
Предыдущие игры
Уфа (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 29.07.2017 Урал 1:1 Уфа ПЛ
- 23.07.2017 Уфа 0:0 Спартак Москва ПЛ
- 15.07.2017 Тосно 0:1 Уфа ПЛ
- 09.07.2017 Арминия 0:1 Уфа ТМК
- 05.07.2017 Утрехт 0:1 Уфа ТМК
- 01.07.2017 Университатя Крайова 1:2 Уфа ТМК
- 25.06.2017 Енисей 0:2 Уфа ТМК
- 25.06.2017 ФК Химки 0:0 Уфа ТМК
- 22.06.2017 Уфа 1:3 СКА-Хабаровск ТМК
- 21.05.2017 Уфа 1:0 Урал ПЛ
- 17.05.2017 Оренбург 1:1 Уфа ПЛ
- 14.05.2017 Уфа 2:1 Анжи ПЛ
- 07.05.2017 Рубин 2:1 Уфа ПЛ
- 30.04.2017 Уфа 1:0 Арсенал Тула ПЛ
- 25.04.2017 Ростов 1:0 Уфа ПЛ
- 21.04.2017 Уфа 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.04.2017 Амкар 1:1 Уфа ПЛ
- 09.04.2017 Уфа 1:3 Спартак Москва ПЛ
- 05.04.2017 Локомотив Москва 1:0 Уфа К
- 01.04.2017 Уфа 0:1 Локомотив Москва ПЛ
Ахмат (последние 20 матчей: +13 =2 -5)
- 29.07.2017 Ахмат 2:0 Динамо Москва ПЛ
- 23.07.2017 Ростов 0:1 Ахмат ПЛ
- 16.07.2017 Ахмат 1:0 Амкар ПЛ
- 12.07.2017 Ахмат 5:0 Ангушт ТМК
- 05.07.2017 Ахмат 4:1 Янг Бойз ТМК
- 02.07.2017 Лудогорец 2:0 Ахмат ТМК
- 28.06.2017 Ред Булл Зальцбург 1:1 Ахмат ТМК
- 20.06.2017 Карабах 0:1 Ахмат ТМК
- 15.06.2017 Габала 0:1 Ахмат ТМК
- 21.05.2017 Крылья Советов 1:3 Ахмат ПЛ
- 17.05.2017 Спартак Москва 3:0 Ахмат ПЛ
- 14.05.2017 Томь 1:2 Ахмат ПЛ
- 07.05.2017 Зенит 0:1 Ахмат ПЛ
- 29.04.2017 Ахмат 5:2 Урал ПЛ
- 26.04.2017 Рубин 0:1 Ахмат ПЛ
- 22.04.2017 Ахмат 0:1 Анжи ПЛ
- 16.04.2017 Оренбург 2:1 Ахмат ПЛ
- 08.04.2017 Ахмат 3:1 Арсенал Тула ПЛ
- 02.04.2017 Амкар 1:1 Ахмат ПЛ
- 19.03.2017 Ахмат 0:1 ЦСКА Москва ПЛ
Последние игры между собой
Уфа: победы: 3, ничьи: 0, поражения: 4
Ахмат: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Ахмат
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Урал
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Анжи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Амкар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|15.
|Тосно
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Ахмат, который состоится 05.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Ахмат, который состоится 05.08.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Уфа - Ахмат
Уфа
29.2% (26)
Ничья:
46.1% (41)
Ахмат
24.7% (22)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
34.8% (31)
1:0 Уфа:
14.6% (13)
1:2 Ахмат:
10.1% (9)
0:1 Ахмат:
9% (8)
2:1 Уфа:
9% (8)
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