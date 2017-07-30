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Стадион:
Уфа
 
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Ахмат
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 54 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Уфа - Ахмат, который состоится 05.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Уфа - Ахмат
Уфа
29.2% (26)
Ничья:
46.1% (41)
Ахмат
24.7% (22)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
34.8% (31)
Уфа:
14.6% (13)
Ахмат:
10.1% (9)
Ахмат:
9% (8)
Уфа:
9% (8)
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