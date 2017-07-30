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Стадион:
ЦСКА Москва
 
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Рубин
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 14 часов 45 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча ЦСКА Москва - Рубин, который состоится 06.08.2017.
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:
Прогнозы на матч ЦСКА Москва - Рубин
ЦСКА Москва
76.3% (74)
Ничья:
17.5% (17)
Рубин
6.2% (6)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
36.1% (35)
ЦСКА Москва:
18.6% (18)
ЦСКА Москва:
15.5% (15)
Ничья:
11.3% (11)
Ничья:
4.1% (4)
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