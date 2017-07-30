  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Россия
  5. Премьер-лига
Стадион:
Краснодар
 
Позже
Урал
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Урал, который состоится 06.08.2017.
Новости матча
Сделайте свой прогноз
Сделайте прогноз...

...или угадайте счет

:
Прогнозы на матч Краснодар - Урал
Краснодар
91.4% (85)
Ничья:
5.4% (5)
Урал
3.2% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Краснодар:
31.2% (29)
Краснодар:
28% (26)
Краснодар:
22.6% (21)
Краснодар:
5.4% (5)
Ничья:
2.2% (2)
Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь, чтобы принять участие в конкурсе!

Загрузка...










Турниры
СНГ
Европа
Азия
Южная Америка
Северная Америка
Океания
Африка
Другие





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация