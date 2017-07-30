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Стадион: Краснодар
Предыдущие игры
Краснодар (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 03.08.2017 Люнгбю 1:3 Краснодар ЛЕ
- 31.07.2017 Спартак Москва 2:0 Краснодар ПЛ
- 27.07.2017 Краснодар 2:1 Люнгбю ЛЕ
- 22.07.2017 Краснодар 2:0 Тосно ПЛ
- 16.07.2017 Рубин 1:2 Краснодар ПЛ
- 09.07.2017 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ТМК
- 08.07.2017 Краснодар 1:1 Славия Прага ТМК
- 06.07.2017 Краснодар 2:0 Марибор ТМК
- 05.07.2017 Копенгаген 0:0 Краснодар ТМК
- 02.07.2017 Краснодар 3:1 Вииторул Констанца ТМК
- 24.06.2017 Краснодар 4:0 СКА Ростов-на-Дону ТМК
- 21.06.2017 Краснодар 5:1 Черноморец Нв ТМК
- 21.05.2017 Томь 1:5 Краснодар ПЛ
- 17.05.2017 Зенит 1:0 Краснодар ПЛ
- 13.05.2017 Урал 1:1 Краснодар ПЛ
- 07.05.2017 Оренбург 1:0 Краснодар ПЛ
- 01.05.2017 Краснодар 0:0 Анжи ПЛ
- 27.04.2017 Амкар 0:2 Краснодар ПЛ
- 23.04.2017 Краснодар 2:0 Арсенал Тула ПЛ
- 15.04.2017 Рубин 0:1 Краснодар ПЛ
Урал (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 29.07.2017 Урал 1:1 Уфа ПЛ
- 23.07.2017 Динамо Москва 0:1 Урал ПЛ
- 15.07.2017 Урал 1:1 Ростов ПЛ
- 10.07.2017 Заря 0:2 Урал ТМК
- 30.06.2017 Целе 1:3 Урал ТМК
- 26.06.2017 Анкаран 0:1 Урал ТМК
- 22.06.2017 Марибор 2:0 Урал ТМК
- 21.05.2017 Уфа 1:0 Урал ПЛ
- 17.05.2017 Урал 1:2 Локомотив Москва ПЛ
- 13.05.2017 Урал 1:1 Краснодар ПЛ
- 08.05.2017 Урал 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 02.05.2017 Урал 0:2 Локомотив Москва К
- 29.04.2017 Ахмат 5:2 Урал ПЛ
- 25.04.2017 Спартак Москва 1:0 Урал ПЛ
- 22.04.2017 Зенит 2:0 Урал ПЛ
- 16.04.2017 Урал 1:0 Томь ПЛ
- 10.04.2017 Урал 2:0 Оренбург ПЛ
- 06.04.2017 Урал 2:1 Рубин К
- 31.03.2017 Анжи 2:3 Урал ПЛ
- 18.03.2017 Урал 1:0 Рубин ПЛ
Последние игры между собой
Краснодар: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
Урал: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 4
- 13.05.2017 Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 28.02.2017 Урал 3:3 Краснодар Кубок
- 20.11.2016 Краснодар 3:0 Урал Премьер-лига
- 10.04.2016 Краснодар 6:0 Урал Премьер-лига
- 21.09.2015 Урал 3:1 Краснодар Премьер-лига
- 13.03.2015 Краснодар 1:1 Урал Премьер-лига
- 10.08.2014 Урал 1:1 Краснодар Премьер-лига
- 08.03.2014 Краснодар 0:1 Урал Премьер-лига
- 05.10.2013 Урал 0:2 Краснодар Премьер-лига
- 06.11.2010 Краснодар 1:0 Урал ФНЛ - Первый дивизион
- 09.07.2010 Урал 3:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
- 30.09.2009 Урал 1:1 Краснодар ФНЛ - Первый дивизион
- 02.06.2009 Краснодар 2:2 Урал ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|2.
|Ахмат
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|4 - 0
|9
|3.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|4.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|5.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|6.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|7.
|Уфа
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Урал
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|9.
|Ростов
|Заявка
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|11.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|12.
|Анжи
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 4
|3
|13.
|Динамо Москва
|Заявка
|3
|0
|1
|2
|2 - 5
|1
|14.
|Амкар
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 3
|0
|15.
|Тосно
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 5
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 15 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Урал, который состоится 06.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Краснодар - Урал, который состоится 06.08.2017.
Новости матча
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Прогнозы на матч Краснодар - Урал
Краснодар
91.4% (85)
Ничья:
5.4% (5)
Урал
3.2% (3)
Вы не участвовали в прогнозе
2:0 Краснодар:
31.2% (29)
2:1 Краснодар:
28% (26)
1:0 Краснодар:
22.6% (21)
3:1 Краснодар:
5.4% (5)
0:0 Ничья:
2.2% (2)
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