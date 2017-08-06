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  5. Первый дивизион А
2017-2018
Стадион:
Андерлехт
1:0
Конец матча
Остенде
0'
8' Желтая карточка
Томашевич Зарко
37' Желтая карточка
Капон Брехт
38' Желтая карточка
Анни Софьян
1:0
77' Гол
Анни Софьян
81' Желтая карточка
Розегнал Давид
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Андерлехт производит замену. Станчу Николае уходит, и Требель Адриен заменяет его
82'
Остенде производит замену. Emmanuel Banda уходит, и Акпала Джозеф заменяет его
Желтая карточка
81'
Розегнал Давид получает желтую карточку.
Описание гола
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Анни Софьян.
76'
Остенде производит замену. Живкович Рицхайро уходит, и Сирьяк Гои-Би заменяет его

74'
Андерлехт производит замену. Аппиа Деннис уходит, и Станчу Николае заменяет его
68'
Остенде производит замену. Мусона Ноуледж уходит, и Фернандо Матос заменяет его
54'
Андерлехт производит замену. Теодорчик Лукаш уходит, и Телин Исаак заменяет его
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Желтая карточка
38'
Анни Софьян получает желтую карточку.
Желтая карточка
37'
Капон Брехт получает желтую карточку.
Желтая карточка
8'
Томашевич Зарко получает желтую карточку.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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