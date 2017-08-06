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2017-2018
Стадион: Констант Ванден Сток
8' Желтая карточкаТомашевич Зарко
37' Желтая карточкаКапон Брехт
38' Желтая карточкаАнни Софьян
1:0
77' ГолАнни Софьян
81' Желтая карточкаРозегнал Давид
|
37'
38'
77'
1:0
81'
Состав команд
12
Аппиа
Деннис
20
Кумс
Свен
94
Анни
Софьян
27
Капон
Брехт
15
Жали
Андиле
Андерлехт 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Сельс Матц Вратарь
- 12 Аппиа Деннис Защитник
- 4 Мбодж Кара Защитник
- 5 Спайич Урош Защитник
- 37 Обрадович Иван Защитник
- 20 Кумс Свен Полузащитник
- 32 Дендонкер Леандер Полузащитник
- 11 Кипчу Александру Полузащитник
- 94 Анни Софьян Полузащитник
- 9 Оньекуру Генри Полузащитник
- 91 Теодорчик Лукаш Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Руф Дави Вратарь
- 3 Дешахт Оливье Защитник
- 25 Требель Адриен Полузащитник
- 10 Станчу Николае Полузащитник
- 8 Pieter Gerkens Полузащитник
- 17 Бруно Массимо Нападающий
- 24 Телин Исаак Нападающий
- Главный тренер: Вайлер Рене
Остенде 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Прото Сильвио Вратарь
- 27 Капон Брехт Защитник
- 18 Розегнал Давид Защитник
- 33 Томашевич Зарко Защитник
- 44 Милич Антонио Защитник
- 26 Вандандриш Кевин Полузащитник
- 15 Жали Андиле Полузащитник
- 8 Эль-Ганасси Яссин Полузащитник
- 12 Банда Эммануэль Полузащитник
- 11 Мусона Ноуледж Полузащитник
- 9 Живкович Рицхайро Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Дютуа Виллиам Вратарь
- 66 Конте Ибраима Защитник
- 6 Ломбертс Николас Защитник
- 24 Резаян Рамин Полузащитник
- 20 Йонкхеере Михил Полузащитник
- 16 Сирьяк Гои-Би Нападающий
- 17 Акпала Джозеф Нападающий
- 55 Фернандо Матос Нападающий
- Главный тренер: Вандерхаге Ив
Предыдущие игры
Андерлехт (последние 20 матчей: +12 =5 -3)
- 28.07.2017 Антверпен 0:0 Андерлехт ПДА
- 22.07.2017 Андерлехт 2:1 Зульте-Варегем С
- 19.07.2017 Дендер 1:3 Андерлехт ТМК
- 15.07.2017 Льерс 0:2 Андерлехт ТМК
- 07.07.2017 Ред Булл Зальцбург 4:1 Андерлехт ТМК
- 30.06.2017 Уденаарде 1:3 Андерлехт ТМК
- 21.05.2017 Андерлехт 3:2 Остенде ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Шарлеруа 1:3 Андерлехт ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Брюгге 1:1 Андерлехт ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Андерлехт 2:0 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Гент 0:0 Андерлехт ЛППОЧГ
- 27.04.2017 Андерлехт 0:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 23.04.2017 Андерлехт 2:0 Брюгге ЛППОЧГ
- 20.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:1 Андерлехт ЛЕ
- 16.04.2017 Остенде 0:1 Андерлехт ЛППОЧГ
- 13.04.2017 Андерлехт 1:1 Манчестер Юнайтед ЛЕ
- 09.04.2017 Андерлехт 0:0 Гент ЛППОЧГ
- 31.03.2017 Зульте-Варегем 1:2 Андерлехт ЛППОЧГ
- 16.03.2017 Андерлехт 1:0 АПОЭЛ ЛЕ
- 12.03.2017 Андерлехт 3:0 Васланд-Беверен ЛП
Остенде (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 03.08.2017 Остенде 0:0 Марсель ЛЕ
- 30.07.2017 Остенде 0:1 Мускрон-Перювельз ПДА
- 27.07.2017 Марсель 4:2 Остенде ЛЕ
- 22.07.2017 Остенде 0:0 Лилль ТМК
- 15.07.2017 Остенде 1:3 АХ Лёвен ТМК
- 14.07.2017 Остенде 1:1 Рузеларе ТМК
- 08.07.2017 Витесс 1:1 Остенде ТМК
- 07.07.2017 Стяуа 0:2 Остенде ТМК
- 01.07.2017 Мандел Юнайтед 1:4 Остенде ТМК
- 30.06.2017 Свелта Мелселе 0:8 Остенде ТМК
- 24.06.2017 Звевезеле 1:3 Остенде ТМК
- 31.05.2017 Остенде 3:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 21.05.2017 Андерлехт 3:2 Остенде ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Остенде 2:1 Брюгге ЛППОЧГ
- 13.05.2017 Зульте-Варегем 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 07.05.2017 Остенде 4:3 Гент ЛППОЧГ
- 30.04.2017 Остенде 1:0 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 26.04.2017 Брюгге 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 21.04.2017 Гент 1:1 Остенде ЛППОЧГ
- 16.04.2017 Остенде 0:1 Андерлехт ЛППОЧГ
Последние игры между собой
Андерлехт: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 2
Остенде: победы: 2, ничьи: 2, поражения: 8
- 21.05.2017 Андерлехт 3:2 Остенде Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 16.04.2017 Остенде 0:1 Андерлехт Лига Про. Плей-офф. Чемпионская группа
- 19.02.2017 Остенде 0:4 Андерлехт Лига Про
- 06.11.2016 Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про
- 08.05.2016 Андерлехт 2:1 Остенде Лига Про
- 24.04.2016 Остенде 4:2 Андерлехт Лига Про
- 13.12.2015 Андерлехт 1:1 Остенде Лига Про
- 16.08.2015 Остенде 3:1 Андерлехт Лига Про
- 14.12.2014 Андерлехт 3:0 Остенде Лига Жюпиле
- 01.08.2014 Остенде 0:2 Андерлехт Лига Жюпиле
- 16.03.2014 Андерлехт 4:0 Остенде Лига Жюпиле
- 30.10.2013 Остенде 0:3 Андерлехт Лига Жюпиле
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Брюгге
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Антверпен
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Мускрон-Перювельз
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Мехелен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Васланд-Беверен
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|12.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Эйпен
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Локерен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Второй тайм
90'
Судья свистит, и матч окончен
85'
Андерлехт производит замену. Станчу Николае уходит, и Требель Адриен заменяет его
82'
Остенде производит замену. Emmanuel Banda уходит, и Акпала Джозеф заменяет его
81'
Розегнал Давид получает желтую карточку.
77'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Анни Софьян.
76'
Остенде производит замену. Живкович Рицхайро уходит, и Сирьяк Гои-Би заменяет его
74'
Андерлехт производит замену. Аппиа Деннис уходит, и Станчу Николае заменяет его
68'
Остенде производит замену. Мусона Ноуледж уходит, и Фернандо Матос заменяет его
54'
Андерлехт производит замену. Теодорчик Лукаш уходит, и Телин Исаак заменяет его
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
38'
Анни Софьян получает желтую карточку.
37'
Капон Брехт получает желтую карточку.
8'
Томашевич Зарко получает желтую карточку.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Constant Vanden Stock. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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