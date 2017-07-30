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Стадион:
Зенит
 
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Спартак Москва
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 15 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Зенит - Спартак Москва, который состоится 06.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Зенит - Спартак Москва
Зенит
54.7% (58)
Ничья:
31.1% (33)
Спартак Москва
14.2% (15)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
32.1% (34)
Ничья:
17.9% (19)
Ничья:
10.4% (11)
Зенит:
5.7% (6)
Зенит:
4.7% (5)
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