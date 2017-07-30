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Стадион:
Динамо Москва
 
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Амкар
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 24 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Динамо Москва - Амкар, который состоится 05.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Динамо Москва - Амкар
Динамо Москва
84.3% (70)
Ничья:
12% (10)
Амкар
3.6% (3)

Вы не участвовали в прогнозе

Динамо Москва:
37.3% (31)
Динамо Москва:
24.1% (20)
Динамо Москва:
15.7% (13)
Ничья:
7.2% (6)
Ничья:
3.6% (3)
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