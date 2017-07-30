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Стадион:
Анжи
 
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Ростов
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 16 часов.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Анжи - Ростов, который состоится 04.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Анжи - Ростов
Анжи
24.2% (22)
Ничья:
44% (40)
Ростов
31.9% (29)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
36.3% (33)
Ростов:
19.8% (18)
Анжи:
11% (10)
Анжи:
9.9% (9)
Ростов:
5.5% (5)
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