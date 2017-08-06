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2017-2018
Стадион:
Брюгге
1:1
Второй тайм: 62'
Эйпен
0'
0:1
19' Гол
Дьянь Дьяванду
28' Желтая карточка
Блонделле Сибе
1:1
32' Пенальти
Воссен Йелле
62'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Брюгге производит замену. Тоуба Ахмед уходит, и Лимбомбе Антони заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
Описание гола
32'
Г О О О О О Л - Воссен Йелле из команды Брюгге забивает пенальти
Желтая карточка
28'
Блонделле Сибе получает желтую карточку.
Описание гола
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дьянь Дьяванду.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!

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