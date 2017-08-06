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2017-2018
Стадион: Ян Брейдель
0:1
19' ГолДьянь Дьяванду
28' Желтая карточкаБлонделле Сибе
1:1
32' ПенальтиВоссен Йелле
|
19'
0:1
28'
32'
1:1
Состав команд
22
Хорват
Этан
25
Вормер
Руд
96
Тоуба
Ахмед
11
Афиф
Акрам
15
Ваге
Мусса
28
Оканси
Эрик
Брюгге 3-4-3
- Основной состав
- 22 Хорват Этан Вратарь
- 44 Мехеле Брандон Защитник
- 3 Симонс Тимми Защитник
- 4 Энгельс Бьорн Защитник
- 13 Паласиос Элибельтон Полузащитник
- 25 Вормер Руд Полузащитник
- 30 Накамба Марвелус Полузащитник
- 96 Тоуба Ахмед Полузащитник
- 8 Рафаэлов Лиор Нападающий
- 9 Воссен Йелле Нападающий
- 42 Бонавентуре Деннис Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Юбер Гийом Вратарь
- 20 Ванакен Ханс Полузащитник
- 17 Лимбомбе Антони Полузащитник
- 43 Пербе Жереми Нападающий
- 10 Диаби Абдулай Нападающий
- 19 Влитинк Тибо Нападающий
- 16 Caceres German Mera
- Главный тренер: Леко Иван
Эйпен 4-3-3
- Основной состав
- 1 Ван Кромбрюгге Хендрик Вратарь
- 4 Лотье Жордан Защитник
- 11 Афиф Акрам Защитник
- 10 Гарсия Луис IV Защитник
- 3 Хассан Абделькарим Защитник
- 22 Блонделле Сибе Полузащитник
- 5 Дьянь Дьяванду Полузащитник
- 15 Ваге Мусса Полузащитник
- 99 Вердье Николя Нападающий
- 23 Mickael Tirpan Нападающий
- 28 Оканси Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Moussa Diallo Защитник
- 24 Silas Gnaka Защитник
- 25 Джамабо Джордж Полузащитник
- 18 Nils Schouterden Нападающий
- 8 Амани Жан Нападающий
- 14 Alessio Castro-Montes
- 33 Abdul Manaf Narudeen
- Главный тренер: Кондом Хорди
Предыдущие игры
Брюгге (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 02.08.2017 Истанбул Башакшехир 2:0 Брюгге ЛЧ
- 29.07.2017 Локерен 0:4 Брюгге ПДА
- 26.07.2017 Брюгге 3:3 Истанбул Башакшехир ЛЧ
- 21.07.2017 Брюгге 0:2 Атлетик Б ТМК
- 19.07.2017 Спарта Роттердам 1:1 Брюгге ТМК
- 15.07.2017 Брюгге 1:3 АЗ Алкмаар ТМК
- 05.07.2017 Александрия 0:3 Брюгге ТМК
- 01.07.2017 Торхаут 0:2 Брюгге ТМК
- 28.06.2017 Уденаарде 0:6 Брюгге ТМК
- 24.06.2017 Весткапель 0:9 Брюгге ТМК
- 21.05.2017 Брюгге 2:1 Гент ЛППОЧГ
- 18.05.2017 Остенде 2:1 Брюгге ЛППОЧГ
- 14.05.2017 Брюгге 1:1 Андерлехт ЛППОЧГ
- 05.05.2017 Шарлеруа 1:3 Брюгге ЛППОЧГ
- 01.05.2017 Брюгге 2:1 Зульте-Варегем ЛППОЧГ
- 26.04.2017 Брюгге 3:1 Остенде ЛППОЧГ
- 23.04.2017 Андерлехт 2:0 Брюгге ЛППОЧГ
- 17.04.2017 Зульте-Варегем 2:2 Брюгге ЛППОЧГ
- 08.04.2017 Брюгге 1:1 Шарлеруа ЛППОЧГ
- 02.04.2017 Гент 2:1 Брюгге ЛППОЧГ
Эйпен (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 29.07.2017 Эйпен 0:5 Зульте-Варегем ПДА
- 22.07.2017 Льерс 0:2 Эйпен ТМК
- 19.07.2017 Эйпен 0:2 Метц ТМК
- 12.07.2017 Эйпен 2:2 Боруссия М ТМК
- 08.07.2017 Эйпен 3:0 Кёльн-2 ТМК
- 20.05.2017 Рузеларе 3:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 17.05.2017 Эйпен 2:0 Мускрон-Перювельз ЛППОЗПВЛЕ
- 13.05.2017 Эйпен 3:2 Кортрейк ЛППОЗПВЛЕ
- 07.05.2017 Генк 2:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 29.04.2017 Локерен 4:1 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 26.04.2017 Эйпен 1:1 Генк ЛППОЗПВЛЕ
- 22.04.2017 Кортрейк 3:3 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 15.04.2017 Эйпен 3:3 Локерен ЛППОЗПВЛЕ
- 08.04.2017 Мускрон-Перювельз 0:2 Эйпен ЛППОЗПВЛЕ
- 01.04.2017 Эйпен 2:2 Рузеларе ЛППОЗПВЛЕ
- 12.03.2017 Эйпен 1:3 Зульте-Варегем ЛП
- 04.03.2017 Сент-Трюйден 2:1 Эйпен ЛП
- 25.02.2017 Локерен 1:2 Эйпен ЛП
- 18.02.2017 Эйпен 1:0 Кортрейк ЛП
- 11.02.2017 Гент 0:1 Эйпен ЛП
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зульте-Варегем
|2
|2
|0
|0
|7 - 0
|6
|2.
|Шарлеруа
|2
|2
|0
|0
|6 - 2
|6
|3.
|Брюгге
|1:1
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Стандард
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|5.
|Андерлехт
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|6.
|Антверпен
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Кортрейк
|2
|1
|0
|1
|1 - 1
|3
|8.
|Сент-Трюйден
|2
|1
|0
|1
|3 - 4
|3
|9.
|Мускрон-Перювельз
|2
|1
|0
|1
|3 - 5
|3
|10.
|Мехелен
|2
|0
|2
|0
|3 - 3
|2
|11.
|Васланд-Беверен
|2
|0
|2
|0
|5 - 5
|2
|12.
|Генк
|2
|0
|1
|1
|4 - 5
|1
|13.
|Эйпен
|1:1
|2
|0
|1
|1
|1 - 6
|1
|14.
|Остенде
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|15.
|Гент
|2
|0
|0
|2
|2 - 4
|0
|16.
|Локерен
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
46'
Брюгге производит замену. Тоуба Ахмед уходит, и Лимбомбе Антони заменяет его
Второй тайм
Первый тайм
45'
Перерыв в матче. Отдохнём 15 минут.
32'
Г О О О О О Л - Воссен Йелле из команды Брюгге забивает пенальти
28'
Блонделле Сибе получает желтую карточку.
19'
ГО-О-О-О-ОЛ! Мяч на свой лицевой счёт записывает Дьянь Дьяванду.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Jan Breydel Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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