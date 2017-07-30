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Стадион: Уэмбли
Предыдущие игры
Арсенал (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 30.07.2017 Арсенал 1:2 Севилья КЭ
- 29.07.2017 Арсенал 5:2 Бенфика КЭ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 19.07.2017 Бавария 1:1 Арсенал МКЧ
- 15.07.2017 Вестерн Сидней Уондерерс 1:3 Арсенал ТМК
- 13.07.2017 Сидней 0:2 Арсенал ТМК
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси К
- 21.05.2017 Арсенал 3:1 Эвертон ПЛ
- 16.05.2017 Арсенал 2:0 Сандерленд ПЛ
- 13.05.2017 Сток Сити 1:4 Арсенал ПЛ
- 10.05.2017 Саутгемптон 0:2 Арсенал ПЛ
- 07.05.2017 Арсенал 2:0 Манчестер Юнайтед ПЛ
- 30.04.2017 Тоттенхэм 2:0 Арсенал ПЛ
- 26.04.2017 Арсенал 1:0 Лестер ПЛ
- 23.04.2017 Арсенал 2:1 Манчестер Сити К
- 17.04.2017 Мидлсбро 1:2 Арсенал ПЛ
- 10.04.2017 Кристал Пэлас 3:0 Арсенал ПЛ
- 05.04.2017 Арсенал 3:0 Вест Хэм ПЛ
- 02.04.2017 Арсенал 2:2 Манчестер Сити ПЛ
- 18.03.2017 Вест Бромвич 3:1 Арсенал ПЛ
Челси (последние 20 матчей: +15 =0 -5)
- 29.07.2017 Челси 1:2 Интер Милан МКЧ
- 25.07.2017 Челси 2:3 Бавария МКЧ
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси ТМК
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси К
- 21.05.2017 Челси 5:1 Сандерленд ПЛ
- 15.05.2017 Челси 4:3 Уотфорд ПЛ
- 12.05.2017 Вест Бромвич 0:1 Челси ПЛ
- 08.05.2017 Челси 3:0 Мидлсбро ПЛ
- 30.04.2017 Эвертон 0:3 Челси ПЛ
- 25.04.2017 Челси 4:2 Саутгемптон ПЛ
- 22.04.2017 Челси 4:2 Тоттенхэм К
- 16.04.2017 Манчестер Юнайтед 2:0 Челси ПЛ
- 08.04.2017 Борнмут 1:3 Челси ПЛ
- 05.04.2017 Челси 2:1 Манчестер Сити ПЛ
- 01.04.2017 Челси 1:2 Кристал Пэлас ПЛ
- 18.03.2017 Сток Сити 1:2 Челси ПЛ
- 13.03.2017 Челси 1:0 Манчестер Юнайтед К
- 06.03.2017 Вест Хэм 1:2 Челси ПЛ
- 25.02.2017 Челси 3:1 Суонси ПЛ
- 18.02.2017 Вулверхэмптон 0:2 Челси К
Последние игры между собой
Арсенал: победы: 5, ничьи: 3, поражения: 12
Челси: победы: 12, ничьи: 3, поражения: 5
- 22.07.2017 Арсенал 0:3 Челси Товарищеские матчи. Клубы
- 27.05.2017 Арсенал 2:1 Челси Кубок
- 04.02.2017 Челси 3:1 Арсенал Премьер-лига
- 24.09.2016 Арсенал 3:0 Челси Премьер-лига
- 24.01.2016 Арсенал 0:1 Челси Премьер-лига
- 19.09.2015 Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
- 02.08.2015 Арсенал 1:0 Челси Суперкубок
- 26.04.2015 Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
- 05.10.2014 Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
- 22.03.2014 Челси 6:0 Арсенал Премьер-лига
- 24.12.2013 Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
- 29.10.2013 Арсенал 0:2 Челси Кубок лиги
- 20.01.2013 Челси 2:1 Арсенал Премьер-лига
- 29.09.2012 Арсенал 1:2 Челси Премьер-лига
- 21.04.2012 Арсенал 0:0 Челси Премьер-лига
- 29.10.2011 Челси 3:5 Арсенал Премьер-лига
- 27.12.2010 Арсенал 3:1 Челси Премьер-лига
- 03.10.2010 Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
- 07.02.2010 Челси 2:0 Арсенал Премьер-лига
- 29.11.2009 Арсенал 0:3 Челси Премьер-лига
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 16 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Челси, который состоится 06.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Челси, который состоится 06.08.2017.
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Прогнозы на матч Арсенал - Челси
Арсенал
30.5% (29)
Ничья:
22.1% (21)
Челси
47.4% (45)
Вы не участвовали в прогнозе
1:2 Челси:
29.5% (28)
2:1 Арсенал:
18.9% (18)
1:1 Ничья:
13.7% (13)
0:1 Челси:
6.3% (6)
2:2 Ничья:
6.3% (6)
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