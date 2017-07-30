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Стадион:
Арсенал
 
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Челси
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 16 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Арсенал - Челси, который состоится 06.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Арсенал - Челси
Арсенал
30.5% (29)
Ничья:
22.1% (21)
Челси
47.4% (45)

Вы не участвовали в прогнозе

Челси:
29.5% (28)
Арсенал:
18.9% (18)
Ничья:
13.7% (13)
Челси:
6.3% (6)
Ничья:
6.3% (6)
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