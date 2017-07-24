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Реал Мадрид
 
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Манчестер Юнайтед
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 42 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед, который состоится 08.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Реал Мадрид - Манчестер Юнайтед
Реал Мадрид
76.7% (112)
Ничья:
5.5% (8)
Манчестер Юнайтед
17.8% (26)

Вы не участвовали в прогнозе

Реал Мадрид:
45.2% (66)
Манчестер Юнайтед:
8.2% (12)
Реал Мадрид:
6.8% (10)
Реал Мадрид:
5.5% (8)
Реал Мадрид:
4.8% (7)
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