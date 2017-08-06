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Балтика
 
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Енисей
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Балтика - Енисей, который состоится 09.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Балтика - Енисей
Балтика
63.8% (60)
Ничья:
25.5% (24)
Енисей
10.6% (10)

Вы не участвовали в прогнозе

Балтика:
27.7% (26)
Балтика:
24.5% (23)
Ничья:
20.2% (19)
Балтика:
6.4% (6)
Енисей:
6.4% (6)
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