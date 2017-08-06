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Шинник
 
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Крылья Советов
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 13 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Шинник - Крылья Советов, который состоится 09.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Шинник - Крылья Советов
Шинник
23.9% (22)
Ничья:
40.2% (37)
Крылья Советов
35.9% (33)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
32.6% (30)
Крылья Советов:
19.6% (18)
Шинник:
13% (12)
Крылья Советов:
6.5% (6)
Шинник:
6.5% (6)
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