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Спартак-2
 
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Зенит-2
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 10 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак-2 - Зенит-2, который состоится 10.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Спартак-2 - Зенит-2
Спартак-2
67.5% (77)
Ничья:
21.9% (25)
Зенит-2
10.5% (12)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак-2:
33.3% (38)
Спартак-2:
17.5% (20)
Ничья:
14% (16)
Спартак-2:
7.9% (9)
Ничья:
5.3% (6)
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