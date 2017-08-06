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Томь
 
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Волгарь
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 12 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Волгарь, который состоится 09.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Томь - Волгарь
Томь
54.8% (51)
Ничья:
19.4% (18)
Волгарь
25.8% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Томь:
29% (27)
Ничья:
17.2% (16)
Томь:
16.1% (15)
Волгарь:
11.8% (11)
Волгарь:
5.4% (5)
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