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Томь (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 05.08.2017 Томь 2:1 ФК Химки ФПД
- 30.07.2017 Томь 2:1 Авангард Курск ФПД
- 26.07.2017 Крылья Советов 0:1 Томь ФПД
- 22.07.2017 Томь 1:2 Олимпиец ФПД
- 15.07.2017 Луч-Энергия 3:0 Томь ФПД
- 08.07.2017 Томь 1:4 Кубань ФПД
- 21.05.2017 Томь 1:5 Краснодар ПЛ
- 17.05.2017 Томь 0:2 Крылья Советов ПЛ
- 14.05.2017 Томь 1:2 Ахмат ПЛ
- 06.05.2017 Спартак Москва 1:0 Томь ПЛ
- 01.05.2017 Томь 0:2 Зенит ПЛ
- 27.04.2017 Анжи 3:3 Томь ПЛ
- 23.04.2017 Томь 1:2 Оренбург ПЛ
- 16.04.2017 Урал 1:0 Томь ПЛ
- 10.04.2017 Томь 2:2 Рубин ПЛ
- 01.04.2017 Арсенал Тула 3:0 Томь ПЛ
- 18.03.2017 Томь 1:0 Амкар ПЛ
- 11.03.2017 ЦСКА Москва 4:0 Томь ПЛ
- 03.03.2017 Томь 0:6 Ростов ПЛ
- 26.02.2017 Томь 0:0 Окжетпес ТМК
Волгарь (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 05.08.2017 Крылья Советов 1:0 Волгарь ФПД
- 30.07.2017 Волгарь 2:1 Олимпиец ФПД
- 26.07.2017 Волгарь 2:0 Луч-Энергия ФПД
- 22.07.2017 Волгарь 3:0 Кубань ФПД
- 15.07.2017 Ротор-Волгоград 1:2 Волгарь ФПД
- 08.07.2017 Волгарь 0:0 Факел ФПД
- 20.05.2017 Факел 0:1 Волгарь ФПД
- 14.05.2017 Волгарь 2:1 Кубань ФПД
- 10.05.2017 Мордовия 3:0 Волгарь ФПД
- 06.05.2017 Волгарь 4:0 Сибирь ФПД
- 29.04.2017 ФК Химки 1:1 Волгарь ФПД
- 23.04.2017 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.04.2017 Тамбов 3:0 Волгарь ФПД
- 12.04.2017 Волгарь 0:1 Тосно ФПД
- 08.04.2017 Спартак-2 0:0 Волгарь ФПД
- 01.04.2017 Луч-Энергия 2:2 Волгарь ФПД
- 26.03.2017 Спартак-Нальчик 1:2 Волгарь ФПД
- 19.03.2017 Нефтехимик 2:0 Волгарь ФПД
- 12.03.2017 Волгарь 4:3 Зенит-2 ФПД
- 08.03.2017 Балтика 1:0 Волгарь ФПД
Последние игры между собой
Томь: победы: 3, ничьи: 3, поражения: 0
Волгарь: победы: 0, ничьи: 3, поражения: 3
- 27.03.2016 Волгарь 1:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 07.09.2015 Томь 1:1 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
- 16.05.2015 Томь 2:2 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
- 25.10.2014 Волгарь 1:3 Томь ФНЛ - Первый дивизион
- 14.05.2013 Томь 1:0 Волгарь ФНЛ - Первый дивизион
- 15.10.2012 Волгарь 0:1 Томь ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Балтика
|Заявка
|6
|4
|2
|0
|9 - 2
|14
|2.
|Волгарь
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 3
|13
|3.
|Крылья Советов
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|6 - 1
|13
|4.
|Динамо СПб
|Заявка
|6
|4
|1
|1
|9 - 7
|13
|5.
|Енисей
|Заявка
|6
|4
|0
|2
|9 - 9
|12
|6.
|Шинник
|Заявка
|6
|3
|2
|1
|9 - 6
|11
|7.
|Тамбов
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|11 - 7
|9
|8.
|ФК Химки
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 5
|9
|9.
|Оренбург
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|4 - 5
|9
|10.
|Томь
|Заявка
|6
|3
|0
|3
|7 - 11
|9
|11.
|Олимпиец
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|6 - 6
|8
|12.
|Кубань
|Заявка
|6
|2
|2
|2
|8 - 8
|8
|13.
|Сибирь
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|8 - 6
|7
|14.
|Спартак-2
|Заявка
|6
|2
|1
|3
|5 - 9
|7
|15.
|Авангард Курск
|Заявка
|6
|1
|3
|2
|7 - 8
|6
|16.
|Факел
|Заявка
|6
|1
|2
|3
|3 - 9
|5
|17.
|Зенит-2
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 8
|4
|18.
|Луч-Энергия
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|19.
|Ротор-Волгоград
|Заявка
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|20.
|Тюмень
|Заявка
|6
|0
|3
|3
|6 - 10
|3
-
До начала матча осталось 2 дня 12 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Волгарь, который состоится 09.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Томь - Волгарь, который состоится 09.08.2017.
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Прогнозы на матч Томь - Волгарь
Томь
54.8% (51)
Ничья:
19.4% (18)
Волгарь
25.8% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:0 Томь:
29% (27)
1:1 Ничья:
17.2% (16)
2:1 Томь:
16.1% (15)
1:2 Волгарь:
11.8% (11)
0:1 Волгарь:
5.4% (5)
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