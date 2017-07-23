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Стадион:
СКА-Хабаровск
 
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Анжи
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 4 часа 57 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Анжи, который состоится 08.08.2017.
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:
Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Анжи
СКА-Хабаровск
41.2% (40)
Ничья:
34% (33)
Анжи
24.7% (24)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
30.9% (30)
СКА-Хабаровск:
24.7% (24)
СКА-Хабаровск:
11.3% (11)
Анжи:
10.3% (10)
Анжи:
9.3% (9)
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