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Стадион: им. Ленина
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Предыдущие игры
СКА-Хабаровск (последние 20 матчей: +6 =7 -7)
- 05.08.2017 Локомотив Москва 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 29.07.2017 ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 24.07.2017 Арсенал Тула 1:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 16.07.2017 СКА-Хабаровск 0:2 Зенит ПЛ
- 26.06.2017 Долгопрудный 1:1 СКА-Хабаровск ТМК
- 22.06.2017 Уфа 1:3 СКА-Хабаровск ТМК
- 14.06.2017 СКА-Хабаровск 1:1 Актобе ТМК
- 28.05.2017 Оренбург 0:0 СКА-Хабаровск ПМ
- 25.05.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Оренбург ПМ
- 20.05.2017 СКА-Хабаровск 2:2 Тамбов ФПД
- 14.05.2017 Тосно 3:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 10.05.2017 СКА-Хабаровск 3:0 Спартак-2 ФПД
- 06.05.2017 Луч-Энергия 0:2 СКА-Хабаровск ФПД
- 29.04.2017 СКА-Хабаровск 0:0 Спартак-Нальчик ФПД
- 23.04.2017 Волгарь 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 17.04.2017 СКА-Хабаровск 1:0 Зенит-2 ФПД
- 12.04.2017 Балтика 0:0 СКА-Хабаровск ФПД
- 08.04.2017 СКА-Хабаровск 2:3 Динамо Москва ФПД
- 01.04.2017 Енисей 3:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 26.03.2017 СКА-Хабаровск 1:0 Тюмень ФПД
Анжи (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 04.08.2017 Анжи 0:1 Ростов ПЛ
- 30.07.2017 Локомотив Москва 1:0 Анжи ПЛ
- 21.07.2017 Анжи 1:0 Амкар ПЛ
- 15.07.2017 Анжи 1:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 05.07.2017 Динамо Бухарест 0:1 Анжи ТМК
- 04.07.2017 Ньиредьхаза 3:2 Анжи ТМК
- 02.07.2017 Кршко 0:0 Анжи ТМК
- 28.06.2017 Истра Пула 1:1 Анжи ТМК
- 27.06.2017 ЧФР Клуж 1:1 Анжи ТМК
- 25.06.2017 Анжи 2:1 Астра ТМК
- 21.05.2017 ЦСКА Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 17.05.2017 Анжи 1:2 Ростов ПЛ
- 14.05.2017 Уфа 2:1 Анжи ПЛ
- 08.05.2017 Анжи 0:0 Локомотив Москва ПЛ
- 01.05.2017 Краснодар 0:0 Анжи ПЛ
- 27.04.2017 Анжи 3:3 Томь ПЛ
- 22.04.2017 Ахмат 0:1 Анжи ПЛ
- 15.04.2017 Анжи 1:3 Крылья Советов ПЛ
- 08.04.2017 Зенит 1:1 Анжи ПЛ
- 31.03.2017 Анжи 2:3 Урал ПЛ
Последние игры между собой
СКА-Хабаровск: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 3
Анжи: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 1
- 05.04.2015 СКА-Хабаровск 1:1 Анжи ФНЛ - Первый дивизион
- 13.09.2014 Анжи 1:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 22.10.2009 СКА-Хабаровск 2:3 Анжи ФНЛ - Первый дивизион
- 24.06.2009 Анжи 3:1 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
- 06.11.2008 СКА-Хабаровск 1:0 Анжи ФНЛ - Первый дивизион
- 30.03.2008 Анжи 4:0 СКА-Хабаровск ФНЛ - Первый дивизион
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|2.
|Зенит
|Заявка
|3
|3
|0
|0
|5 - 1
|9
|3.
|Ахмат
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Уфа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|6.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|6 - 4
|6
|7.
|Краснодар
|Заявка
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|8.
|Спартак Москва
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|4 - 2
|5
|9.
|Урал
|Заявка
|3
|1
|2
|0
|3 - 2
|5
|10.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|11.
|Арсенал Тула
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|12.
|Рубин
|Заявка
|3
|1
|0
|2
|4 - 5
|3
|13.
|Анжи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Тосно
|Заявка
|3
|0
|0
|3
|0 - 4
|0
|15.
|Амкар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 4 часа 57 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Анжи, который состоится 08.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча СКА-Хабаровск - Анжи, который состоится 08.08.2017.
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Прогнозы на матч СКА-Хабаровск - Анжи
СКА-Хабаровск
41.2% (40)
Ничья:
34% (33)
Анжи
24.7% (24)
Вы не участвовали в прогнозе
1:1 Ничья:
30.9% (30)
1:0 СКА-Хабаровск:
24.7% (24)
2:1 СКА-Хабаровск:
11.3% (11)
1:2 Анжи:
10.3% (10)
0:1 Анжи:
9.3% (9)
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