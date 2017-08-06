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Стадион:
Спартак Москва
 
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Арсенал Тула
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 10 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Спартак Москва - Арсенал Тула, который состоится 09.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Спартак Москва - Арсенал Тула
Спартак Москва
93.5% (87)
Ничья:
2.2% (2)
Арсенал Тула
4.3% (4)

Вы не участвовали в прогнозе

Спартак Москва:
49.5% (46)
Спартак Москва:
9.7% (9)
Спартак Москва:
9.7% (9)
Спартак Москва:
8.6% (8)
Спартак Москва:
8.6% (8)
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