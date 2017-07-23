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Стадион:
Амкар
 
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Уфа
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До начала матча осталось 2 дня 11 часов 27 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Амкар - Уфа, который состоится 08.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Амкар - Уфа
Амкар
46.2% (43)
Ничья:
35.5% (33)
Уфа
18.3% (17)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
29% (27)
Амкар:
23.7% (22)
Амкар:
17.2% (16)
Уфа:
10.8% (10)
Ничья:
4.3% (4)
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