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Стадион: Петровский
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Тосно (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 06.08.2017 Арсенал Тула 1:2 Тосно ПЛ
- 30.07.2017 Тосно 0:1 Зенит ПЛ
- 22.07.2017 Краснодар 2:0 Тосно ПЛ
- 15.07.2017 Тосно 0:1 Уфа ПЛ
- 07.07.2017 Тосно 1:3 Чукарички ТМК
- 24.06.2017 Тосно 4:0 Долгопрудный ТМК
- 21.06.2017 Тосно 2:2 ФК Химки ТМК
- 18.06.2017 Тосно 2:0 Динамо СПб ТМК
- 20.05.2017 ФК Химки 1:3 Тосно ФПД
- 14.05.2017 Тосно 3:1 СКА-Хабаровск ФПД
- 10.05.2017 Тамбов 3:0 Тосно ФПД
- 06.05.2017 Нефтехимик 0:2 Тосно ФПД
- 29.04.2017 Тосно 1:1 Спартак-2 ФПД
- 23.04.2017 Луч-Энергия 1:1 Тосно ФПД
- 17.04.2017 Тосно 0:0 Спартак-Нальчик ФПД
- 12.04.2017 Волгарь 0:1 Тосно ФПД
- 08.04.2017 Тосно 4:1 Зенит-2 ФПД
- 01.04.2017 Балтика 0:2 Тосно ФПД
- 26.03.2017 Тосно 1:2 Динамо Москва ФПД
- 19.03.2017 Енисей 0:1 Тосно ФПД
ЦСКА Москва (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 06.08.2017 ЦСКА Москва 1:2 Рубин ПЛ
- 02.08.2017 ЦСКА Москва 1:0 АЕК ЛЧ
- 29.07.2017 ЦСКА Москва 2:0 СКА-Хабаровск ПЛ
- 25.07.2017 АЕК 0:2 ЦСКА Москва ЛЧ
- 21.07.2017 ЦСКА Москва 1:3 Локомотив Москва ПЛ
- 15.07.2017 Анжи 1:3 ЦСКА Москва ПЛ
- 09.07.2017 ЦСКА Москва 1:1 Краснодар ТМК
- 05.07.2017 ЦСКА Москва 4:2 Вииторул Констанца ТМК
- 01.07.2017 ЦСКА Москва 3:0 Партизан ТМК
- 24.06.2017 Штурм 2:1 ЦСКА Москва ТМК
- 21.05.2017 ЦСКА Москва 4:0 Анжи ПЛ
- 17.05.2017 Рубин 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 12.05.2017 ЦСКА Москва 3:0 Арсенал Тула ПЛ
- 06.05.2017 Амкар 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 30.04.2017 ЦСКА Москва 1:2 Спартак Москва ПЛ
- 26.04.2017 ЦСКА Москва 4:0 Локомотив Москва ПЛ
- 21.04.2017 Уфа 0:2 ЦСКА Москва ПЛ
- 15.04.2017 ЦСКА Москва 0:0 Ростов ПЛ
- 09.04.2017 Краснодар 1:1 ЦСКА Москва ПЛ
- 02.04.2017 ЦСКА Москва 2:1 Крылья Советов ПЛ
Последние игры между собой
Тосно: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
ЦСКА Москва: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 04.07.2015 ЦСКА Москва 0:2 Тосно Товарищеские матчи. Клубы
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Зенит
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|10 - 2
|12
|2.
|Локомотив Москва
|Заявка
|4
|4
|0
|0
|6 - 1
|12
|3.
|Ахмат
|Заявка
|4
|3
|0
|1
|6 - 3
|9
|4.
|Уфа
|Заявка
|4
|2
|2
|0
|5 - 3
|8
|5.
|Краснодар
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|5 - 4
|7
|6.
|Ростов
|Заявка
|4
|2
|1
|1
|3 - 2
|7
|7.
|ЦСКА Москва
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|7 - 6
|6
|8.
|Рубин
|Заявка
|4
|2
|0
|2
|6 - 6
|6
|9.
|Урал
|Заявка
|4
|1
|3
|0
|4 - 3
|6
|10.
|Спартак Москва
|Заявка
|4
|1
|2
|1
|5 - 7
|5
|11.
|Динамо Москва
|Заявка
|4
|1
|1
|2
|5 - 5
|4
|12.
|Арсенал Тула
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|3 - 5
|3
|13.
|Анжи
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|14.
|Тосно
|Заявка
|4
|1
|0
|3
|2 - 5
|3
|15.
|Амкар
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
|16.
|СКА-Хабаровск
|Заявка
|4
|0
|0
|4
|0 - 6
|0
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 40 минут.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - ЦСКА Москва, который состоится 09.08.2017.
Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - ЦСКА Москва, который состоится 09.08.2017.
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Прогнозы на матч Тосно - ЦСКА Москва
Тосно
2.1% (2)
Ничья:
11.7% (11)
ЦСКА Москва
86.2% (81)
Вы не участвовали в прогнозе
0:2 ЦСКА Москва:
28.7% (27)
1:2 ЦСКА Москва:
25.5% (24)
0:1 ЦСКА Москва:
16% (15)
1:1 Ничья:
9.6% (9)
1:3 ЦСКА Москва:
5.3% (5)
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