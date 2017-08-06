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Стадион:
Тосно
 
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ЦСКА Москва
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 17 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Тосно - ЦСКА Москва, который состоится 09.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Тосно - ЦСКА Москва
Тосно
2.1% (2)
Ничья:
11.7% (11)
ЦСКА Москва
86.2% (81)

Вы не участвовали в прогнозе

ЦСКА Москва:
28.7% (27)
ЦСКА Москва:
25.5% (24)
ЦСКА Москва:
16% (15)
Ничья:
9.6% (9)
ЦСКА Москва:
5.3% (5)
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