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Стадион:
Ахмат
 
Позже
Краснодар
announcement
-
До начала матча осталось 2 дня 15 часов 32 минуты.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ахмат - Краснодар, который состоится 10.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Ахмат - Краснодар
Ахмат
33.6% (41)
Ничья:
50% (61)
Краснодар
16.4% (20)

Вы не участвовали в прогнозе

Ничья:
41% (50)
Ахмат:
13.9% (17)
Ахмат:
13.1% (16)
Краснодар:
10.7% (13)
Ничья:
4.1% (5)
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