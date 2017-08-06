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Стадион:
Урал
 
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Зенит
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До начала матча осталось 2 дня 15 часов 10 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Урал - Зенит, который состоится 09.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Урал - Зенит
Урал
4.2% (4)
Ничья:
16.8% (16)
Зенит
78.9% (75)

Вы не участвовали в прогнозе

Зенит:
37.9% (36)
Зенит:
15.8% (15)
Ничья:
14.7% (14)
Зенит:
14.7% (14)
Зенит:
2.1% (2)
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