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Стадион:
Ростов
 
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Динамо Москва
announcement
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До начала матча осталось 2 дня 17 часов 40 минут.

Сайт LiveResult проведёт онлайн текстовую трансляцию матча Ростов - Динамо Москва, который состоится 09.08.2017.
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:
Прогнозы на матч Ростов - Динамо Москва
Ростов
64.1% (59)
Ничья:
23.9% (22)
Динамо Москва
12% (11)

Вы не участвовали в прогнозе

Ростов:
31.5% (29)
Ничья:
20.7% (19)
Ростов:
19.6% (18)
Ростов:
7.6% (7)
Динамо Москва:
4.3% (4)
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